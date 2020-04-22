Назначение Михаила Саакашвили вице-премьером в правительстве Украины может отрицательно сказаться на микроклимате в Кабмине из-за давнего конфликта бывшего одесского губернатора с главой МВД Арсеном Аваковым. Об этом 22 апреля в комментарии «Главреду» рассказал политолог, директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

«Одна из наибольших ошибок Зеленского»: Кость Бондаренко о возможном назначении Саакашвили в правительство Украины © РИА Новости, Нина Зотина Дениса Шмыгаля кресло вице-премьера по реформам.

По его словам, если президент Владимир Зеленский хочет заблокировать работу правительства и сделать Кабмин недееспособным, то назначение Саакашвили станет наилучшим способом добиться этого.

«Не стоит забывать о существующем конфликте между Саакашвили и Аваковым, который с назначением Саакашвили на должность вице-премьера может обостриться и получить новое развитие», — заявил Бондаренко.