Ранее Саакашвили подтвердил, что ему поступило предложение занять в правительстве Дениса Шмыгаля кресло вице-премьера по реформам.
По его словам, если президент Владимир Зеленский хочет заблокировать работу правительства и сделать Кабмин недееспособным, то назначение Саакашвили станет наилучшим способом добиться этого.
«Не стоит забывать о существующем конфликте между Саакашвили и Аваковым, который с назначением Саакашвили на должность вице-премьера может обостриться и получить новое развитие», — заявил Бондаренко.