Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на Украине планирует рассмотреть показ на Пасху в эфире телеканала «112 Украина» мультфильма «Необыкновенное путешествие Серафимы». Об этом 21 апреля сообщил член Нацсовета Валентин Коваль, слова которого приводит Укринформ

По его утверждению, вопрос с рассмотрением будет внесен «как неотложный» в повестку дня. Как утверждают украинские СМИ, этот российский мультфильм «про хороших чекистов и русских попов». Нацсовет по ТВ оштрафовал украинский канал NewsOne за критику позиции власти по Донбассу © NewsOne

Телеканал «112 Украина» назвал критику безосновательной. По мнению редакции канала, данный мультфильм является одним из немногих по-настоящему семейных мультфильмов на религиозную тему, который одинаково интересно смотреть как взрослым, так и детям.

«"Необыкновенное путешествие Серафимы" хорошо известно украинскому зрителю, и наш пасхальный эфир — далеко не первый показ этого мультфильма в Украине. В частности, "Необыкновенное путешествие Серафимы" получило Гран-при XIII Международного фестиваля православного кино "Покров", который состоялся в октябре 2015 года в Киеве», — говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что «Необыкновенное путешествие Серафимы» — это история девочки из детдома, дочери священника, которого репрессировали в 1937 году и чей храм разрушили большевики. Несмотря на лишения и давление со стороны воспитателей, она не отказалась от веры в Бога.