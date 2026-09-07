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Сотни сбитых дронов и трагедия в Севастополе: ПВО отразила ночную атаку на Россию
Сотни сбитых дронов и трагедия в Севастополе: ПВО отразила ночную атаку на Россию - 07.09.2026 Украина.ру
Сотни сбитых дронов и трагедия в Севастополе: ПВО отразила ночную атаку на Россию
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 306 украинских беспилотников над различными регионами страны, сообщили в Министерстве обороны РФ
2026-09-07T09:04
2026-09-07T09:04
2026-09-07T09:04
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Вражеские аппараты были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, Крыма, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, а также над Черным и Азовским морями.Отражение атаки прокомментировали главы пострадавших субъектов. Так, временно исполняющая обязанности руководителя Удмуртии Ольга Абрамова заявила о ликвидации дронов силами ПВО и боевой авиации, отметив, что на земле никто не пострадал. По ее словам, в регионе серьезно усилили меры безопасности и теперь задействуют все ресурсы — от авиационных звеньев до мобильных огневых отрядов "Барс".В свою очередь, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нейтрализации более 20 беспилотников в небе над Новошахтинском и еще семью районами области. По предварительным данным, разрушений и раненых в регионе нет.Трагический инцидент произошел в Севастополе, где в результате налета погибла девочка 2011 года рождения, получившая смертельные ранения от украинского БПЛА. Глава города Михаил Развожаев уточнил в своем канале на платформе "Макс", что сбитый беспилотник был начинен взрывчаткой и шрапнелью: специалисты-пиротехники зафиксировали на месте происшествия сотни поражающих металлических элементов.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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новости, севастополь, россия, ульяновская область, михаил развожаев, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Севастополь, Россия, Ульяновская область, Михаил Развожаев, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Сотни сбитых дронов и трагедия в Севастополе: ПВО отразила ночную атаку на Россию
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 306 украинских беспилотников над различными регионами страны, сообщили в Министерстве обороны РФ
Вражеские аппараты были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, Крыма, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, а также над Черным и Азовским морями.
Отражение атаки прокомментировали главы пострадавших субъектов. Так, временно исполняющая обязанности руководителя Удмуртии Ольга Абрамова заявила о ликвидации дронов силами ПВО и боевой авиации, отметив, что на земле никто не пострадал. По ее словам, в регионе серьезно усилили меры безопасности и теперь задействуют все ресурсы — от авиационных звеньев до мобильных огневых отрядов "Барс".
В свою очередь, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нейтрализации более 20 беспилотников в небе над Новошахтинском и еще семью районами области. По предварительным данным, разрушений и раненых в регионе нет.
Трагический инцидент произошел в Севастополе, где в результате налета погибла девочка 2011 года рождения, получившая смертельные ранения от украинского БПЛА.
Глава города Михаил Развожаев уточнил в своем канале на платформе "Макс", что сбитый беспилотник был начинен взрывчаткой и шрапнелью: специалисты-пиротехники зафиксировали на месте происшествия сотни поражающих металлических элементов.