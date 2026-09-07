https://ukraina.ru/20260907/sotni-sbitykh-dronov-i-tragediya-v-sevastopole-pvo-otrazila-nochnuyu-ataku-na-rossiyu-1083047204.html

Сотни сбитых дронов и трагедия в Севастополе: ПВО отразила ночную атаку на Россию

Сотни сбитых дронов и трагедия в Севастополе: ПВО отразила ночную атаку на Россию - 07.09.2026 Украина.ру

Сотни сбитых дронов и трагедия в Севастополе: ПВО отразила ночную атаку на Россию

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 306 украинских беспилотников над различными регионами страны, сообщили в Министерстве обороны РФ

2026-09-07T09:04

2026-09-07T09:04

2026-09-07T09:04

новости

севастополь

россия

ульяновская область

михаил развожаев

мирошник

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg

Вражеские аппараты были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, Крыма, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, а также над Черным и Азовским морями.Отражение атаки прокомментировали главы пострадавших субъектов. Так, временно исполняющая обязанности руководителя Удмуртии Ольга Абрамова заявила о ликвидации дронов силами ПВО и боевой авиации, отметив, что на земле никто не пострадал. По ее словам, в регионе серьезно усилили меры безопасности и теперь задействуют все ресурсы — от авиационных звеньев до мобильных огневых отрядов "Барс".В свою очередь, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нейтрализации более 20 беспилотников в небе над Новошахтинском и еще семью районами области. По предварительным данным, разрушений и раненых в регионе нет.Трагический инцидент произошел в Севастополе, где в результате налета погибла девочка 2011 года рождения, получившая смертельные ранения от украинского БПЛА. Глава города Михаил Развожаев уточнил в своем канале на платформе "Макс", что сбитый беспилотник был начинен взрывчаткой и шрапнелью: специалисты-пиротехники зафиксировали на месте происшествия сотни поражающих металлических элементов.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

севастополь

россия

ульяновская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, севастополь, россия, ульяновская область, михаил развожаев, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру