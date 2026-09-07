https://ukraina.ru/20260907/velikiy-diktator-pochemu-v-ssha-zapreschali-antifashistskuyu-propagandu-1083011602.html

"Великий диктатор". Почему в США запрещали антифашистскую пропаганду

"Великий диктатор". Почему в США запрещали антифашистскую пропаганду - 07.09.2026 Украина.ру

"Великий диктатор". Почему в США запрещали антифашистскую пропаганду

10 сентября 1941 года группа американских сенаторов обвинила Чарли Чаплина в попытке втягивания США в войну и английской пропаганде в связи с показом фильма "Великий диктатор". Ещё более возросло давление на актёра после того, как он в 1942 году выступил в поддержку открытия второго фронта. Из США его в конце концов изгнали, но только в 1952 году*

2026-09-07T08:00

2026-09-07T08:00

2026-09-07T08:14

история

история

сша

ссср

германия

адольф гитлер

бенито муссолини

иосиф сталин

слуга народа

кино

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Премьера фильма "Великий диктатор", съемки которого на киностудии Чаплина "Chaplin Studios" начались через неделю после начала Второй Мировой войны, состоялась 10 октября 1940 года. Этот полнометражный сатирический фильм был во многих отношениях удивительным.Во-первых, он был полностью звуковым. И тут вы должны удивиться – чего удивительного в звуковом фильме в 1940 году?Тут надо отметить, что кино немое и кино звуковое – это два совершенно разных кино с точки зрения актёрской игры. Очень многие блестящие актёры "великого немого" оказались совершенно беспомощны в звуке. Гении вроде Игоря Ильинского – большая редкость.Чаплин до последнего сопротивлялся звуковому кино. В 1936 году он снял "Новые времена" – фильм уже звуковой, но ещё не разговорный. Но в 1939 году отказ от звука был уже полным анахронизмом – рынок диктовал своё. Для Чаплина это была игра на грани фола. Прекрасно пишет о противостоянии актёра и звука в этом фильме британский историк Майкл Вуд:"Финальная речь, к примеру, едва не скатывается в банальность и пошлость. Но Чаплину удаётся нащупать правильный баланс – не столько из-за самих произносимых слов, сколько за счёт чётко выверенной постановки сцены. Еврей-цирюльник, ошибочно принятый за диктатора Аденоида Хинкеля, нерешительно подходит к микрофонам, колеблется, а затем начинает говорить, но не так, как мог бы один из этих персонажей, а как актёр и режиссёр Чарльз Чаплин, который чудесным образом проник в свой собственный фильм. Он говорит важные и правильные слова – но он далеко не оратор, а голос его слишком высокий и тонкий. На мгновение нам может показаться, что звук в фильме – предатель, играющий не за ту политическую сторону. Если бы Чаплин говорил дольше или говорил лучше, возможно, он стал бы диктатором".Из забавного – во время съёмок немого (!) фильма "Огни большого города" (1931 год) Чаплин заставил актрису Вирджинию Черрилл повторить фразу "Цветы, сэр" 342 раза. Съемка менее чем минутного эпизода заняла несколько дней. Нахрена и, главное, зачем ему это понадобилось, он так объяснить и не смог... Актриса просто считала, что режиссёр её ненавидит.Во-вторых, это был последний фильм Чаплина, в котором был представлен его традиционный герой – "бродяга". Маленький бродяга Чарли, как и опасался его создатель, столкновения со звуком не выдержал… Он прожил короткую (26 лет), но славную (66 фильмов) жизнь.В 1946 году Чаплин пообещал прийти в этом образе на заседание комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. У конгрессменов хватило ума воспринять эту угрозу правильно и от приглашения актёра на слушания воздержаться…Кстати говоря, из США его изгнали в процессе маккартистской декоммунизации (украинцы тут ничего не придумали) и, общем-то, за дело. Чаплин коммунистом не был, но говорил:"Коммунизм – это идея, а идея – это не яд и не заболевание. Эта идея мне интересна".Всеволод Мейерхольд даже рассказывал, что Чаплин находился в переписке с Лениным, но это неправда – Всеволода Эмильевича ввёл в заблуждение французский драматург Жан Жироду.В-третьих, фильм, сатирически изображающий нацистских лидеров, изначально выглядел подозрительно с политической точки зрения – США не находились в состоянии войны с Германией и в США была сильная изоляционистская партия, которая выступала против вмешательства США в европейскую войну апеллируя, в частности, к огромным потерям американского экспедиционного корпуса в Первой Мировой войне. Позже Чаплин писал:"В разгар работы над "Диктатором" я стал получать от кинокомпании United Artistsтревожные вести. Меня предупреждали, что у фильма будут неприятности с цензурой. Английское агентство нашей кинокомпании также беспокоилось о судьбе антигитлеровской картины, полагая, что в Англии её нельзя будет показать. Но я твёрдо решил продолжать работу – Гитлера необходимо было высмеять".Решение было подкреплено поддержкой на самом высоком уровне – узнав о затруднениях Чаплина президент США Франклин Рузвельт направил к нему своего советника и друга, министра торговли Гарри Гопкинса, который заверил, что цензору, который попытается запретить фильм, придётся искать новую работу. Ну а англичане вскоре сами уже умоляли ускорить выход картины… После Дюнкерка.Для Чаплина это имело экономические последствия – ему не удалось найти достаточно количества инвесторов и пришлось снимать фильм в основном за собственные средства. Если бы он провалился в прокате, это могло бы привести к банкротству "Chaplin Studios". К счастью, фильм был встречен с восторгом, обещания нацистов устроить погромы в кинотеатрах зрителей не оттолкнули.Кстати говоря, в это время точно так же был введён негласный запрет на антифашистскую пропаганду в СССР – после подписания Договора о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года было решено не дразнить гусей. Даже "Александра Невского" не показывали.В-четвёртых, фильм Чаплина посмотрели и Иосиф Сталин, и… Адольф Гитлер. Сталин, в принципе любивший американский кинематограф (один из любимых фильмов – "Большой вальс" Жюльена Дювивье 1938 года), о фильме был невысокого мнения (почему-то мы не удивлены…) Реакция Гитлера осталась неизвестной.Зато фильм очень понравился Уинстону Черчиллю и Рузвельту. Последний даже попросил Чаплина повторить в радиоэфире в день своей инаугурации 20 января 1941 года антивоенный монолог, что актёр с удовольствием сделал.В СССР, кстати, фильм так в прокат и не пошёл, но вовсе не из-за Сталина (советские журналы публиковали на него восторженные рецензии – "шедевр боевой сатиры", "первый подлинно народный фильм"), а потому, что Чаплин отказался делать скидку за продажу права на прокат – не по жадности, а из уважения к Великобритании, которая заплатила полную стоимость (во всяком случае так объяснял он сам).Причина появления фильма очевидна:- Чаплину не нравилась гитлеровская диктатура;- Чаплину не нравились нюрнбергские законы (отцом его старшего брата был еврей);- Чаплину не нравилась война.Ну а сам феномен человека, наделённого диктаторской властью – тема творцов во все времена. Чарльз Чаплин-младший вспоминал: "папа никогда не мог думать о Гитлере без содрогания, смешанного с ужасом и восхищением. “Просто вообразите”, – с беспокойством говорил он, – “он безумец, а я комик. Но могло ведь быть и наоборот". Сам Чаплин в 1964 году писал: "конечно, если бы я знал тогда о подлинных ужасах немецких концлагерей, я не смог бы сделать „Диктатора“, не смог бы смеяться над нацистами, над их чудовищной манией уничтожения".Замысел фильма – безыскусной комедии положений – был навеян сходством Маленького бродяги Чарли и Гитлера. Прежде всего – усики, конечно, кроме того, Чаплин и Гитлер родились в апреле 1889 года и выросли в бедности.Собственно, на этом и играет Чаплин – его Хинкель, по сути, в глубине души, ничем не отличается от своего альтер-эго – безымянного цирюльника-еврея. Он такой же внутренне неуверенный в себе маленький человечек, побаивающийся не только своего коллегу-диктатора Бензино Напалони в исполнении Джека Оуки (в фильме обыгрывается конфликт между Гитлером и Муссолини из-за аншлюса Австрии – в 1934 году итальянские дивизии действительно были направлены к границе – против вермахта), но, кажется, и своего министра Гарбича** (Генри Дэниелл; прототипом был, очевидно, рейхсминистр пропаганды Пауль Геббельс, к которому у Чаплина были личные счёты – он запретил "Золотую лихорадку" и дал отмашку на использование образа Маленького бродяги в антисемитской пропаганде).Надо отметить, что Чаплин и Оуки настолько изучили манеру выступлений и мимику Гитлера и Муссолини, что это иногда выглядит не смешно, а пугающе… Оуки, кажется, похож на Муссолини больше, чем сам Муссолини. Но Хинкель, всё же, Чаплин, точнее – его бродяга. Правда, сам Чаплин не был уверен, что у него получится эта игра, потому подстраховался, указав в начальных титрах, что "любое сходство между диктатором Хинкелем и евреем-цирюльником совершенно случайно".Картина удостоена пяти номинаций на премию "Оскар", включая лучший фильм года, лучшую мужскую роль (Чаплин) и мужскую роль второго плана (Оуки).Посмотрев "Великого диктатора", совершенно иначе воспринимаешь "Слугу народа". Посыл, вроде бы, один и тот же – маленький, комичный человечек, который вдруг стал правителем… Но есть нюанс. Упомянутый Вуд пишет: "смысл сопоставления жертвы с диктатором состоит не только в том, что комик может быть безумцем, но и в том, что даже хорошим людям и угнетённым – в обличье любимого во всём мире клоуна – нельзя доверять абсолютную власть".Цитируемая статья была опубликована в 2011 году, в то время как премьера "Слуги" появилась в 2015 году. Автор – подданый Его Величества. Совпадение. Наверное…* В это трудно поверить, но великий американский актёр и режиссёр никогда не имел американского гражданства. Был даже эпизод, когда во время посещения Японии его пытались убить, чтобы спровоцировать войну со США – заговорщики тоже этого не знали.** Garbage – мусор (англ.)

https://ukraina.ru/20240802/1056640059.html

https://ukraina.ru/20260628/kak-stat-fyurerom-stoyakin-i-zalesskiy-o-puti-gitlera-k-absolyutnoy-vlasti-i-fashistakh-na-ukraine-1080730241.html

https://ukraina.ru/20240513/1055016205.html

https://ukraina.ru/20240326/1054116044.html

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