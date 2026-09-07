Силы ПВО и МОГи сбили за ночь около шестидесяти БПЛА в Ростовской и Воронежской областях - 07.09.2026 Украина.ру
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Силы ПВО и МОГи сбили за ночь около шестидесяти БПЛА в Ростовской и Воронежской областях
Силы ПВО и МОГи сбили за ночь около шестидесяти БПЛА в Ростовской и Воронежской областях - 07.09.2026 Украина.ру
Силы ПВО и МОГи сбили за ночь около шестидесяти БПЛА в Ростовской и Воронежской областях
Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) за ночь перехватили и уничтожили над Ростовской и Воронежской областями около 60 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом главы регионов утром 7 сентября сообщили в своих каналах на платформе "Макс"
2026-09-07T09:19
2026-09-07T09:25
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Вооружённые формирования киевского режима каждую ночь атакуют российские регионы. При этом большинство ударов наносится по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около двух с половиной десятков БПЛА... Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты в городе Новошахтинске и семи районах области: Азовском, Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Кашарском, Усть-Донецком."Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 12 районами области было обнаружено и уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.По его данным, в одном из районов при падении обломков возникло возгорание нежилого здания, были посечены три жилых дома, повреждены четыре автомобиля, трактор и опора линии электропередач.Ранее сообщалось, что в Севастополе силы ПВО утром сбили пять БПЛА. В результате вечерней атаке украинских дронов погибла девочка, ранения получили ещё три человека.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, ростовская область, воронежская область, пво, сво, спецоперация, атака, атака бпла, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Ростовская область, Воронежская область, ПВО, СВО, Спецоперация, атака, атака БПЛА, атака Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО и МОГи сбили за ночь около шестидесяти БПЛА в Ростовской и Воронежской областях

09:19 07.09.2026 (обновлено: 09:25 07.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа МОГ бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) за ночь перехватили и уничтожили над Ростовской и Воронежской областями около 60 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом главы регионов утром 7 сентября сообщили в своих каналах на платформе "Макс"
Вооружённые формирования киевского режима каждую ночь атакуют российские регионы. При этом большинство ударов наносится по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около двух с половиной десятков БПЛА... Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты в городе Новошахтинске и семи районах области: Азовском, Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Кашарском, Усть-Донецком.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 12 районами области было обнаружено и уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По его данным, в одном из районов при падении обломков возникло возгорание нежилого здания, были посечены три жилых дома, повреждены четыре автомобиля, трактор и опора линии электропередач.
Ранее сообщалось, что в Севастополе силы ПВО утром сбили пять БПЛА. В результате вечерней атаке украинских дронов погибла девочка, ранения получили ещё три человека.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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