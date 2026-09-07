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Силы ПВО и МОГи сбили за ночь около шестидесяти БПЛА в Ростовской и Воронежской областях

Силы ПВО и МОГи сбили за ночь около шестидесяти БПЛА в Ростовской и Воронежской областях - 07.09.2026 Украина.ру

Силы ПВО и МОГи сбили за ночь около шестидесяти БПЛА в Ростовской и Воронежской областях

Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) за ночь перехватили и уничтожили над Ростовской и Воронежской областями около 60 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом главы регионов утром 7 сентября сообщили в своих каналах на платформе "Макс"

2026-09-07T09:19

2026-09-07T09:19

2026-09-07T09:25

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Вооружённые формирования киевского режима каждую ночь атакуют российские регионы. При этом большинство ударов наносится по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около двух с половиной десятков БПЛА... Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты в городе Новошахтинске и семи районах области: Азовском, Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Кашарском, Усть-Донецком."Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 12 районами области было обнаружено и уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.По его данным, в одном из районов при падении обломков возникло возгорание нежилого здания, были посечены три жилых дома, повреждены четыре автомобиля, трактор и опора линии электропередач.Ранее сообщалось, что в Севастополе силы ПВО утром сбили пять БПЛА. В результате вечерней атаке украинских дронов погибла девочка, ранения получили ещё три человека.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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