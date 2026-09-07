Охота за натовским грузом: российская армия накрыла три морские цели ВСУ - 07.09.2026 Украина.ру
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Охота за натовским грузом: российская армия накрыла три морские цели ВСУ
Охота за натовским грузом: российская армия накрыла три морские цели ВСУ - 07.09.2026 Украина.ру
Охота за натовским грузом: российская армия накрыла три морские цели ВСУ
Российская армия продолжает атаковать портовые объекты и морские суда, которые используются в военных целях для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Министерстве обороны РФ
2026-09-07T08:16
2026-09-07T08:16
россия
черное море
измаил
вооруженные силы украины
минобороны
украина.ру
сво
спецоперация
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По данным ведомства, за последние сутки удары пришлись сразу по нескольким стратегическим точкам в Черном море.В понедельник утром в черноморской акватории российские беспилотники атаковали украинский патрульный катер, "задействованный для проводки судов с грузами военного назначения".Одновременно с этим атаке подвергся производственно-погрузочный терминал в порту Измаил. В Минобороны подчеркнули, что данный комплекс напрямую использовался украинской стороной для разгрузки судов с западным вооружением и техникой, прибывающей для поддержки ВСУ.Этой атаке предшествовал еще один точечный удар в Одесской области. Накануне вечером в порту Черноморск под удар попал сухогруз "Мавка", на борту которого находилось военно-техническое имущество для украинской армии.О других успехах россиян - в материале ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику на сайте Украина.ру.
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россия, черное море, измаил, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Черное море, Измаил, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Охота за натовским грузом: российская армия накрыла три морские цели ВСУ

08:16 07.09.2026
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© Фото : osnmedia.ru
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Российская армия продолжает атаковать портовые объекты и морские суда, которые используются в военных целях для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Министерстве обороны РФ
По данным ведомства, за последние сутки удары пришлись сразу по нескольким стратегическим точкам в Черном море.
В понедельник утром в черноморской акватории российские беспилотники атаковали украинский патрульный катер, "задействованный для проводки судов с грузами военного назначения".
Одновременно с этим атаке подвергся производственно-погрузочный терминал в порту Измаил.
В Минобороны подчеркнули, что данный комплекс напрямую использовался украинской стороной для разгрузки судов с западным вооружением и техникой, прибывающей для поддержки ВСУ.
Этой атаке предшествовал еще один точечный удар в Одесской области. Накануне вечером в порту Черноморск под удар попал сухогруз "Мавка", на борту которого находилось военно-техническое имущество для украинской армии.
О других успехах россиян - в материале ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику на сайте Украина.ру.
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РоссияЧерное мореИзмаилВооруженные силы УкраиныМинобороныУкраина.руСВОСпецоперация
 
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