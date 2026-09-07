https://ukraina.ru/20260907/okhota-za-natovskim-gruzom-rossiyskaya-armiya-nakryla-tri-morskie-tseli-vsu-1083046069.html
Охота за натовским грузом: российская армия накрыла три морские цели ВСУ
Охота за натовским грузом: российская армия накрыла три морские цели ВСУ - 07.09.2026 Украина.ру
Охота за натовским грузом: российская армия накрыла три морские цели ВСУ
Российская армия продолжает атаковать портовые объекты и морские суда, которые используются в военных целях для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Министерстве обороны РФ
2026-09-07T08:16
2026-09-07T08:16
2026-09-07T08:16
россия
черное море
измаил
вооруженные силы украины
минобороны
украина.ру
сво
спецоперация
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По данным ведомства, за последние сутки удары пришлись сразу по нескольким стратегическим точкам в Черном море.В понедельник утром в черноморской акватории российские беспилотники атаковали украинский патрульный катер, "задействованный для проводки судов с грузами военного назначения".Одновременно с этим атаке подвергся производственно-погрузочный терминал в порту Измаил. В Минобороны подчеркнули, что данный комплекс напрямую использовался украинской стороной для разгрузки судов с западным вооружением и техникой, прибывающей для поддержки ВСУ.Этой атаке предшествовал еще один точечный удар в Одесской области. Накануне вечером в порту Черноморск под удар попал сухогруз "Мавка", на борту которого находилось военно-техническое имущество для украинской армии.О других успехах россиян - в материале ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику на сайте Украина.ру.
россия
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измаил
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, черное море, измаил, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Черное море, Измаил, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Охота за натовским грузом: российская армия накрыла три морские цели ВСУ
Российская армия продолжает атаковать портовые объекты и морские суда, которые используются в военных целях для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Министерстве обороны РФ
По данным ведомства, за последние сутки удары пришлись сразу по нескольким стратегическим точкам в Черном море.
В понедельник утром в черноморской акватории российские беспилотники атаковали украинский патрульный катер, "задействованный для проводки судов с грузами военного назначения".
Одновременно с этим атаке подвергся производственно-погрузочный терминал в порту Измаил.
В Минобороны подчеркнули, что данный комплекс напрямую использовался украинской стороной для разгрузки судов с западным вооружением и техникой, прибывающей для поддержки ВСУ.
Этой атаке предшествовал еще один точечный удар в Одесской области. Накануне вечером в порту Черноморск под удар попал сухогруз "Мавка", на борту которого находилось военно-техническое имущество для украинской армии.