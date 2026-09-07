https://ukraina.ru/20260907/okhota-za-natovskim-gruzom-rossiyskaya-armiya-nakryla-tri-morskie-tseli-vsu-1083046069.html

Охота за натовским грузом: российская армия накрыла три морские цели ВСУ

Охота за натовским грузом: российская армия накрыла три морские цели ВСУ - 07.09.2026 Украина.ру

Охота за натовским грузом: российская армия накрыла три морские цели ВСУ

Российская армия продолжает атаковать портовые объекты и морские суда, которые используются в военных целях для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Министерстве обороны РФ

2026-09-07T08:16

2026-09-07T08:16

2026-09-07T08:16

россия

черное море

измаил

вооруженные силы украины

минобороны

украина.ру

сво

спецоперация

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По данным ведомства, за последние сутки удары пришлись сразу по нескольким стратегическим точкам в Черном море.В понедельник утром в черноморской акватории российские беспилотники атаковали украинский патрульный катер, "задействованный для проводки судов с грузами военного назначения".Одновременно с этим атаке подвергся производственно-погрузочный терминал в порту Измаил. В Минобороны подчеркнули, что данный комплекс напрямую использовался украинской стороной для разгрузки судов с западным вооружением и техникой, прибывающей для поддержки ВСУ.Этой атаке предшествовал еще один точечный удар в Одесской области. Накануне вечером в порту Черноморск под удар попал сухогруз "Мавка", на борту которого находилось военно-техническое имущество для украинской армии.О других успехах россиян - в материале ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику на сайте Украина.ру.

россия

черное море

измаил

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россия, черное море, измаил, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, сво, спецоперация