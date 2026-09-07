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Ростислав Ищенко: Россия одержит победу в борьбе с Западом, когда будет удовлетворена настоящим временем

Ростислав Ищенко: Россия одержит победу в борьбе с Западом, когда будет удовлетворена настоящим временем - 07.09.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия одержит победу в борьбе с Западом, когда будет удовлетворена настоящим временем

В 2021 году наша победа в соответствии с нашими требованиями выглядела как вывод натовской инфраструктуры на позиции 1997 года. Сегодня требования расширены. В процессе боевых действий мы расходуем ресурсы. И за расход ресурсов нам тоже нужна какая-то компенсация. Не просто возвращение к тому, что было, а улучшение того, что было

2026-09-07T07:00

2026-09-07T07:00

2026-09-07T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоРанее Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Бишкеке заявил, что Россия движется в направлении завершения украинского конфликта.- Ростислав Владимирович, наш президент это сказал, чтобы Индию не подставлять? Или он искренне так считает?- Россия действительно движется к завершению украинского конфликта. Не к началу же она движется. И потом, Путин не сказал, что конфликт завтра завершится. Мы ведь регулярно говорим, что украинский конфликт надо рассматривать в контексте противостояния России и Запада. В этом плане украинский конфликт прошел несколько стадий, и сейчас завершается его последняя стадия. Но завершатся она может еще очень долго.Сначала сами западные аналитики говорили, что к началу 2026 года Украина будет недееспособна. Весь 2026 год они вздыхали по поводу финансирования, потому что "Украина вот-вот загнется". А сейчас они говорят про лето 2027 года. Но это же не точные даты, а их прикидки. И если киевскому режиму не хватает людей и ракет для противостояния с Россией, то до тех пор, пока эта нехватка стала критической и не привела к катастрофе, Запад может ее компенсировать.С другой стороны, сейчас резко падает экономическая мощь Запада. Трамп пытается отыгрываться за счет своих союзников. У него очередная торговая война с Канадой, и таких конфликтов у них много. Американцы должны их либо выиграть, либо проиграть. Если Штаты начнут проигрывать один конфликт за другим, у них будет стимул договориться с Россией. Если же они начнут выигрывать, они могут и подождать.С Европой все то же самое.Если в Европе сторонники войны с Россией начнут выигрывать на выборах, они будут стремиться к тому, чтобы это противостояние не заканчивалось (на Украине или без Украины). Если же начнут побеждать сторонники того, что с Россией сперва надо договориться о мире, а потом, в зависимости от экономической ситуации, смотреть, нужен им новый конфликт или нет, то тогда мы выйдем на путь переговоров.Но у нас нет заранее предначертанного пути. Их много. Мы пока ничего не знаем.- Тем временем Кая Калас заявила о задержании в Средиземном море танкера, который в Евросоюзе подозревают в принадлежности к теневому флоту России. И некоторые эксперты говорят, что если мы не начнем отвечать им зеркально, как об этом говорил Верховный, то европейцы окончательно перестанут воспринимать всерьез наше ядерное сдерживание.- Нас воспринимают всерьез. И борются с нами именно потому, что воспринимают всерьез. Если бы нас не воспринимали всерьез, они бы послали спецназ и выкрали президента, а не захватывали бы танкеры. И мы будем в ответ захватывать танкеры, как уже заявляли. Но тут есть один нюанс, на который мало кто обращает внимание. Он состоит в том, что надо оценивать возможные последствия, направленных против нас действий, экстраполируя настоящее в будущее.Допустим, европейцы останавливают семь танкеров в неделю и 30 танкеров в месяц. Нанесет нам это ущерб? Не знаю. И точно так же свои действия оценивает противник. То есть тут дело не в количестве остановленных судов, а в том, какой будет результат.Европейцы приняли решение, что будут продавать нефть с этих танкеров, а деньги отправлять в бюджет ЕС на поддержку Украины. Мы не знаем, делают они это или нет. Пока они просто задерживали, проверяли и отпускали. И пока они останавливают суда по принципу "Мы договорились об отзыве флага, и после этого высадились на судно". И тут возникает ситуация, когда судно идет под флагом Камеруна, а Камерун отозвал свой флаг пять минут назад. И наши сейчас тоже работают со всеми, кто может отзывать свои флаги.И потом, насколько эффективно будет противодействие российского флота на море? Контроль нескольких серьезных точек может создать для европейцев серьезный барьер. При задержании одного-трех судов резко вырастут страховые взносы и упадет рентабельность. А если мы задействуем более широкий арсенал средств, в каких-то районах Западу придется проводить торговые караваны под охраной военных кораблей.Во-первых, это заставит держать в море большой флот, что уже дорого. Во-вторых, караван надо собирать, а это означает, что какие-то суда будут простаивать в ожидании возможности выхода. И все это вместе может сделать Западу достаточно больно, чтобы прекратить подобную практику.Но, опять же, все будет зависеть от того, как это будет работать. И не одну неделю, а хотя бы пару месяцев. Только тогда мы сможем сделать выводы по поводу своих перспектив и перспектив Запада. А пока мы только видим вялые действия Запада и грозные заявления России.Повторюсь, все, что мы обсуждаем, надо рассматривать в контексте глобального конфликта, где борьба идет в самом разгаре и останавливаться никто не собирается. И мы, и противник рассматриваем эти меры на долгий срок, проводя инвентаризацию своих ресурсов.Наша конечная цель – победить. Наша промежуточная цель – растянуть ресурсы таким образом, чтобы их хватило и чтобы они эффективно применялись весь период противостояния. И тут нам неизвестны две вещи.Во-первых, сколько еще продлится горячее противостояние?Во-вторых, сколько продлится противостояние в целом.Да, мы еще не знаем, будет ли второе горячее и если будет, то с кем. Но мы можем попытаться не допустить второго этапа противостояния и не дать Западу собрать вторую Украину против нас. Получится или получится – узнаем только потом.- А что лично вы будете считать нашей победой?- Наша победа – это когда мы удовлетворены настоящим временем. Мы считаем себя в достаточной безопасности и считаем свои экономические интересы удовлетворенными.В 2021 году наша победа в соответствии с нашими требованиями выглядела как вывод натовской инфраструктуры на позиции 1997 года. Сегодня требования расширены. Они касаются признания новых границ с Украиной. Дальше они могут быть еще расширены. В процессе боевых действий не только Запада, но и мы расходуем ресурсы. И за расход ресурсов нам тоже нужна какая-то компенсация. Не просто возвращение того, что было, а улучшение того, что было.Народ часто спрашивает: "Где должны остановиться войска?". Войска должны остановиться там, где удобно нам для ведения переговоров. Пока мы ведем переговоры, но войска не останавливаются. И если войска пройдут всю Украину, Евросоюзу надо будет либо быстро подписывать с нами соглашение, либо вступать с нами в горячий конфликт.Вариантов всегда очень много. Определить, какой из них будет играть, можно будет только тогда, когда игра уже прошла.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, запад, украина, ростислав ищенко, владимир путин, дональд трамп, ес, пираты, европа, сво