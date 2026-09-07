"Госизмена и диверсия": ФСБ задержала поджигателя вышек в Хабаровском крае - 07.09.2026 Украина.ру
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"Госизмена и диверсия": ФСБ задержала поджигателя вышек в Хабаровском крае
"Госизмена и диверсия": ФСБ задержала поджигателя вышек в Хабаровском крае - 07.09.2026 Украина.ру
"Госизмена и диверсия": ФСБ задержала поджигателя вышек в Хабаровском крае
В Хабаровском крае задержан россиянин, подозреваемый в госизмене и диверсии по заданию ГУР Украины. Об этом 7 сентября сообщили в ЦОС ФСБ
2026-09-07T10:25
2026-09-07T10:25
новости
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россия
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фсб
сизо
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По данным спецслужбы, мужчина 1989 года рождения установил контакт с представителем украинской военной разведки и по его заданию поджёг базовую станцию сотового оператора. В зону покрытия станции входят войсковые части, а также объекты государственного и муниципального значения.Против него возбудили сразу два дела — за госизмену и диверсию. Суд отправил задержанного в СИЗО.Ранее на эту тему – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним боретсяБольше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, хабаровский край, россия, владимир зеленский, фсб, сизо
Новости, Украина, Хабаровский край, Россия, Владимир Зеленский, ФСБ, СИЗО

"Госизмена и диверсия": ФСБ задержала поджигателя вышек в Хабаровском крае

10:25 07.09.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В Хабаровском крае задержан россиянин, подозреваемый в госизмене и диверсии по заданию ГУР Украины. Об этом 7 сентября сообщили в ЦОС ФСБ
По данным спецслужбы, мужчина 1989 года рождения установил контакт с представителем украинской военной разведки и по его заданию поджёг базовую станцию сотового оператора.
В зону покрытия станции входят войсковые части, а также объекты государственного и муниципального значения.
Против него возбудили сразу два дела — за госизмену и диверсию. Суд отправил задержанного в СИЗО.
Ранее на эту тему – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним борется
Больше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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