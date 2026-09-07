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"Госизмена и диверсия": ФСБ задержала поджигателя вышек в Хабаровском крае

"Госизмена и диверсия": ФСБ задержала поджигателя вышек в Хабаровском крае - 07.09.2026 Украина.ру

"Госизмена и диверсия": ФСБ задержала поджигателя вышек в Хабаровском крае

В Хабаровском крае задержан россиянин, подозреваемый в госизмене и диверсии по заданию ГУР Украины. Об этом 7 сентября сообщили в ЦОС ФСБ

2026-09-07T10:25

2026-09-07T10:25

2026-09-07T10:25

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По данным спецслужбы, мужчина 1989 года рождения установил контакт с представителем украинской военной разведки и по его заданию поджёг базовую станцию сотового оператора. В зону покрытия станции входят войсковые части, а также объекты государственного и муниципального значения.Против него возбудили сразу два дела — за госизмену и диверсию. Суд отправил задержанного в СИЗО.Ранее на эту тему – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним боретсяБольше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, хабаровский край, россия, владимир зеленский, фсб, сизо