"Госизмена и диверсия": ФСБ задержала поджигателя вышек в Хабаровском крае
В Хабаровском крае задержан россиянин, подозреваемый в госизмене и диверсии по заданию ГУР Украины. Об этом 7 сентября сообщили в ЦОС ФСБ
По данным спецслужбы, мужчина 1989 года рождения установил контакт с представителем украинской военной разведки и по его заданию поджёг базовую станцию сотового оператора.
В зону покрытия станции входят войсковые части, а также объекты государственного и муниципального значения.
Против него возбудили сразу два дела — за госизмену и диверсию. Суд отправил задержанного в СИЗО.
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