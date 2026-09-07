Нам не оставили выбора, Одесса возвращается домой: Киселёв о судьбе "жемчужины у моря" - 07.09.2026 Украина.ру
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Нам не оставили выбора, Одесса возвращается домой: Киселёв о судьбе "жемчужины у моря"
Нам не оставили выбора, Одесса возвращается домой: Киселёв о судьбе "жемчужины у моря" - 07.09.2026 Украина.ру
Нам не оставили выбора, Одесса возвращается домой: Киселёв о судьбе "жемчужины у моря"
Новый натиск на Восток западной коалиции, судьба Одессы и метафора Владимира Путина о специальной военной операции на Украине – темы новой авторской программы Дмитрия Киселёва "Киселёв" на телеканале "Россия 1"
2026-09-07T10:39
2026-09-07T10:39
эксклюзив
одесса
европа
америка
владимир путин
сво
дмитрий киселев
украина
россия
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"Наша счастливая возможность быть вместе продолжается. Меняется только формат. Программе "Вести недели" в эти дни исполняется 25 лет, и 14 из них мне выпала честь представлять ее. За это время мир зарулил туда, куда и представить себе было невозможно. Но мы отслеживали каждый шаг. За это время ученики начальных классов стали совсем взрослыми, приобрели профессии. Сами уже стали родителями. Многие отслужили в армии, герои встали на защиту Родины и сейчас воюют со злом. На самом деле судьба, жизненная линия — это всегда сочетание исторических событий и действий, которые мы выбираем внутри них. Понимая, что происходит и что за этим стоит в масштабах вашего города, нашей общей страны и даже всей планеты, мы можем действовать точнее, увереннее планировать и брать на себя соразмерную ответственность. Конечно, ни у меня, ни у кого другого нет рецептов на все случаи жизни. Но если за счет новых ракурсов и ассоциаций нам удастся хотя бы отчасти повысить свои шансы, то уже будет успех. Над этим и станем работать", — пояснил Киселёв формат, цели и задачи своей новой программы.Приводим ключевые моменты первого выпуска. Медведь и косатки как метафора СВОНачнем с темы, которая на прошлой неделе как-то оказалась проброшена, а на этой приобрела международное звучание. Да и сам Владимир Путин к ней вернулся. Речь о том, как самые крупные и хищные морские млекопитающие — косатки — нападают в далеком Заполярье на белых медведей. Во время посещения педагогического университета президент России, когда речь со студентами зашла об Арктике, в своей иронично-метафоричной манере вдруг обмолвился:"Там рядышком косатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Набрасываются стаей такой — бум! — на части их разрывают", - Владимир Путин. А далее еще и про СВО добавил:Я лично обомлел, когда это услышал. Путин ведь просто троллил западников. Разумеется, все полезли в Сеть смотреть на битву гигантов. Косатка — крупный морской хищник. Кстати, она охотится в том числе на теплокровных животных. Длина самца может достигать 10 м, а длина зубов — 13 см. Порвет кого угодно. Охотясь на морских львов, косатка может выбрасываться далеко на берег. Тюленей со льдин она смывает намеренно созданной волной.Ну а где белые медведи? Да вот же: чуть зазевался — и морское чудовище тут как тут. Настоящая битва гигантов. Медведь-то на Севере — царь зверей, но и ему зевать нельзя.Смысл высказывания Путина в том, что медведь должен быть осмотрительным и предвидеть опасность. И он ее предвидит.Как со звериной серьезностью пишет британский The Economist, не известно ни одного случая, когда косатка съела бы белого медведя.Вот карта морских звуковых датчиков, установленных в Беринговом проливе и море Баффина на севере Аляски. Они показывают, что косаток здесь становится все больше. А значит, борьба хищников-гигантов неизбежна. Причем белый медведь в такой диспозиции охраняет свое естественное жизненное пространство, а стаи косаток — они ведь именно стаями охотятся — посягают на чужое.Одесса возвращается домойНи у кого не возникает вопросов по поводу Одессы. Но что мы сейчас делаем с жемчужиной у моря? Ведь каждый день Одесса и порты области фигурируют в списках целей наших ракетных и бомбовых ударов.Одесса воспета у нас более чем в восьми сотнях песен. То есть у нас, еще раз, восемьсот с лишним песен об Одессе и из Одессы. "Шаланды, полные кефали", а куда уж без "Мурки"; не вычеркнешь и "Семь сорок". Ну а "Ты ж одессит, Мишка" сегодня звучит просто пронзительно.Сегодня чуть ли не все наши песни об Одессе приобретают некий дополнительный смысл и летят туда как зашифрованные послания поддержки.Текст гимна Одессы когда-то был переведен на украинский. Но оригинальных песен об Одессе на украинском языке нет вообще. Как сейчас говорят, от слова "совсем". Там, очевидно, чувствуют, что Одесса не их. И что толку воспевать чужое?Невозможно перечислить всех наших писателей и поэтов, вдохновлявшихся Одессой: Пушкин, Бабель, Катаев, Ильф и Петров, Олеша.Дух захватывает, конечно же, и от признания Жванецкого в любви к Одессе:"Одесса не город, а поцелуй. Вы заметили: в Одессе нет незнакомых. Ты можешь о чем-то спросить любого и обратиться к любому. Где вы еще видели город, где нет незнакомых? А женский смех — звук этого города. Думаю, ветер разносит над морем этот нежный женский виноградный смех. И этот город рождает мужчин, способных собрать этот сладкий виноградный смех, пьянящий, как вино, возбуждающий, как коньяк".Сейчас Одесса — город, из которого ушел смех. Единственное, чем, в кавычках, "обогатили" историю великого города бандеровцы, — это огненная трагедия в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.И что сейчас? На сегодняшних кадрах из Одессы — взрывы, пожары, массивные тучи тяжелого дыма. Точно не наше представление о счастье.Но при всем этом надо понимать, что мы, как бы парадоксально это ни звучало, не уничтожаем, а спасаем Одессу. Другого способа нам, к сожалению, не оставили.Картины военных сводок означают, что Одесса для бандеровцев утрачена навсегда. По-другому достичь этого результата нельзя. Ни нам, ни самой Одессе не оставили выбора. Одесса, поруганная, израненная и натерпевшаяся, возвращается домой — без поворотов.Снова натиск на ВостокНа этой неделе две даты, связанные со Второй мировой войной: 1 сентября — дата ее начала, а 3 сентября — официальная дата окончания войны, в которой, по разным оценкам, погибло от 50 до 80 млн человек.Картину подготовки ко Второй мировой войне интересно сравнить с тем, что происходит сейчас, дабы содержание нынешней нашей жизни и ее возможные перспективы стали понятнее. И чтобы стало яснее, чего хотеть. Давайте просто посмотрим на карту, отражающую динамику территориальной экспансии нацистской Германии.Гитлер приходит к власти в 1933 году. Спустя восемь лет, в июне 1941 года, на границе СССР под знаменами нацистской Германии стоит армия, собранная из представителей двух десятков государств Европы. Drang nach Osten — натиск на Восток.В ней, кроме немцев и австрийцев, — итальянцы, венгры, датчане, испанцы, румыны, чехи, болгары, финны, словаки, французы, греки — кого только нет. 22 июня 1941 года в 5:30 утра Гитлер в радиообращении к немецкому народу объявил, что выступает на защиту Германии во имя спасения Европы от русских дивизий. Все это — ложь."Сегодня на нашей границе стоят 160 русских дивизий. В последние недели имеют место непрерывные нарушения этой границы. Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех", — Адольф Гитлер, 22 июня 1941 года.Но ведь ровно это — слова о необходимости спасения Европы от русских — мы и сегодня слышим оттуда. А вот если опять обратиться к карте: НАТО в год исчезновения СССР — 1991-й. Казалось бы, угроза ликвидирована, но нет. Уже через те же восемь лет, после вступления Польши, Венгрии и Чехии в НАТО в 1999 году, Альянс вероломно оказывается ровно там же, где Гитлер был в 1941-м.Что это, если не Drang nach Osten? А если наложить друг на друга динамические карты двух процессов — происходившего перед Второй мировой войной и разворачивающегося в наше время, — то даже чисто графически трудно не заметить сходства. Причем как тогда, так и сейчас опора на нацизм никого не смущает.Но вернемся к кануну Второй мировой войны. В 1936 году президент США Рузвельт направил послом в Советский Союз своего друга, юриста и непрофессионального дипломата Джозефа Дэвиса. Донесения посла Дэвиса во многом предопределили вхождение США в антигитлеровскую коалицию и в итоге — пусть и запоздалое — открытие Второго фронта.А в 1943-м американская кинокомпания Warner Bros. выпускает художественный фильм, основанный на дневниках посла Дэвиса. Называется он "Миссия в Москву". На дворе 1943-й. Германия еще в какой силе. Позиция США в концентрированном виде изложена в предисловии к фильму. Это прямое обращение к зрителям самого посла Дэвиса, из которого ясно, что наша страна спасла от нацизма не только Европу, но и Америку. А ведь это так."Если бы Гитлер уничтожил Красную армию и Советский Союз, три агрессивные нации доминировали бы над Европой, Азией и Африкой. Американцы были бы следующими", — Джозеф Дэвис.Четче некуда. А то, что происходит сейчас, по-настоящему абсурдно, если смотреть на это теми же американскими глазами из 1943 года."Будучи в России, я испытывал глубокое уважение к единству и честности советских лидеров. Я также вернулся с твердым убеждением, что эти люди искренне привержены идее мира во всем мире и что они, их лидеры, хотят жить в достойном мире с хорошими соседями, в мире без войны", — Джозеф Дэвис.А вот наше отношение к Америке как к союзнику в битве с нацизмом. Теперь сошлюсь уже на наше кино. В 1949 году, как тогда было заведено, после просмотра и личного одобрения Сталиным на советские экраны выходит фильм легендарного режиссера Григория Александрова "Встреча на Эльбе". Любовь Орлова играет там американскую шпионку.Но главный посыл, обращенный в конце фильма к Америке, был очень позитивным. Лично я уверен, что ради него, собственно, кино и было снято."Да. Мы любим Америку. Мы любим эту страну смелых и честных людей. Страну Джека Лондона, Марка Твена, Уитмена, Эдисона, Рузвельта. Мы никогда не забудем ваших храбрых солдат, с которыми мы встретились на Эльбе. Мы любим и уважаем народ Америки", — фрагмент фильма "Встреча на Эльбе".Это у нас. В 1949-м. Америке мы все еще посылаем сигналы любви и дружбы. А между тем в том же 1949-м Комитет начальников штабов США утверждает план массированной ядерной бомбардировки СССР, чтобы одним ударом уничтожить 85% нашей промышленности.Четвертое апреля того же 1949 года — день рождения НАТО. Вот она, та развилка, на которой мы, оставшись верны антинацистскому союзничеству, продолжили путь строительства безопасного для всех мира, а Запад свернул на тропу войны с нами. В результате имеем все тот же до боли знакомый Drang nach Osten.И не надо питать иллюзий. Это уже факт.
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, одесса, европа, америка, владимир путин, сво, дмитрий киселев, украина, россия
Эксклюзив, Одесса, Европа, Америка, Владимир Путин, СВО, Дмитрий Киселев, Украина, Россия

Нам не оставили выбора, Одесса возвращается домой: Киселёв о судьбе "жемчужины у моря"

10:39 07.09.2026
 
© Фото : Скриншот видео "Киселёв"
- РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© Фото : Скриншот видео "Киселёв"
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Новый натиск на Восток западной коалиции, судьба Одессы и метафора Владимира Путина о специальной военной операции на Украине – темы новой авторской программы Дмитрия Киселёва "Киселёв" на телеканале "Россия 1"
"Наша счастливая возможность быть вместе продолжается. Меняется только формат. Программе "Вести недели" в эти дни исполняется 25 лет, и 14 из них мне выпала честь представлять ее. За это время мир зарулил туда, куда и представить себе было невозможно. Но мы отслеживали каждый шаг. За это время ученики начальных классов стали совсем взрослыми, приобрели профессии. Сами уже стали родителями. Многие отслужили в армии, герои встали на защиту Родины и сейчас воюют со злом. На самом деле судьба, жизненная линия — это всегда сочетание исторических событий и действий, которые мы выбираем внутри них. Понимая, что происходит и что за этим стоит в масштабах вашего города, нашей общей страны и даже всей планеты, мы можем действовать точнее, увереннее планировать и брать на себя соразмерную ответственность. Конечно, ни у меня, ни у кого другого нет рецептов на все случаи жизни. Но если за счет новых ракурсов и ассоциаций нам удастся хотя бы отчасти повысить свои шансы, то уже будет успех. Над этим и станем работать", — пояснил Киселёв формат, цели и задачи своей новой программы.
Приводим ключевые моменты первого выпуска.
Медведь и косатки как метафора СВО
Начнем с темы, которая на прошлой неделе как-то оказалась проброшена, а на этой приобрела международное звучание. Да и сам Владимир Путин к ней вернулся. Речь о том, как самые крупные и хищные морские млекопитающие — косатки — нападают в далеком Заполярье на белых медведей. Во время посещения педагогического университета президент России, когда речь со студентами зашла об Арктике, в своей иронично-метафоричной манере вдруг обмолвился:
"Там рядышком косатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Набрасываются стаей такой — бум! — на части их разрывают", - Владимир Путин.
А далее еще и про СВО добавил:
"Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию", - Владимир Путин.
Я лично обомлел, когда это услышал. Путин ведь просто троллил западников. Разумеется, все полезли в Сеть смотреть на битву гигантов. Косатка — крупный морской хищник. Кстати, она охотится в том числе на теплокровных животных. Длина самца может достигать 10 м, а длина зубов — 13 см. Порвет кого угодно. Охотясь на морских львов, косатка может выбрасываться далеко на берег. Тюленей со льдин она смывает намеренно созданной волной.
Ну а где белые медведи? Да вот же: чуть зазевался — и морское чудовище тут как тут. Настоящая битва гигантов. Медведь-то на Севере — царь зверей, но и ему зевать нельзя.
Смысл высказывания Путина в том, что медведь должен быть осмотрительным и предвидеть опасность. И он ее предвидит.
Как со звериной серьезностью пишет британский The Economist, не известно ни одного случая, когда косатка съела бы белого медведя.
Вот карта морских звуковых датчиков, установленных в Беринговом проливе и море Баффина на севере Аляски. Они показывают, что косаток здесь становится все больше.
© Фото : Скриншот видео "Киселёв"
- РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© Фото : Скриншот видео "Киселёв"
А значит, борьба хищников-гигантов неизбежна. Причем белый медведь в такой диспозиции охраняет свое естественное жизненное пространство, а стаи косаток — они ведь именно стаями охотятся — посягают на чужое.
Одесса возвращается домой
Ни у кого не возникает вопросов по поводу Одессы. Но что мы сейчас делаем с жемчужиной у моря? Ведь каждый день Одесса и порты области фигурируют в списках целей наших ракетных и бомбовых ударов.
Одесса воспета у нас более чем в восьми сотнях песен. То есть у нас, еще раз, восемьсот с лишним песен об Одессе и из Одессы. "Шаланды, полные кефали", а куда уж без "Мурки"; не вычеркнешь и "Семь сорок". Ну а "Ты ж одессит, Мишка" сегодня звучит просто пронзительно.
Сегодня чуть ли не все наши песни об Одессе приобретают некий дополнительный смысл и летят туда как зашифрованные послания поддержки.
Текст гимна Одессы когда-то был переведен на украинский. Но оригинальных песен об Одессе на украинском языке нет вообще. Как сейчас говорят, от слова "совсем". Там, очевидно, чувствуют, что Одесса не их. И что толку воспевать чужое?
Невозможно перечислить всех наших писателей и поэтов, вдохновлявшихся Одессой: Пушкин, Бабель, Катаев, Ильф и Петров, Олеша.
Дух захватывает, конечно же, и от признания Жванецкого в любви к Одессе:
"Одесса не город, а поцелуй. Вы заметили: в Одессе нет незнакомых. Ты можешь о чем-то спросить любого и обратиться к любому. Где вы еще видели город, где нет незнакомых? А женский смех — звук этого города. Думаю, ветер разносит над морем этот нежный женский виноградный смех. И этот город рождает мужчин, способных собрать этот сладкий виноградный смех, пьянящий, как вино, возбуждающий, как коньяк".
Сейчас Одесса — город, из которого ушел смех. Единственное, чем, в кавычках, "обогатили" историю великого города бандеровцы, — это огненная трагедия в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
И что сейчас? На сегодняшних кадрах из Одессы — взрывы, пожары, массивные тучи тяжелого дыма. Точно не наше представление о счастье.
Дмитрий Киселёв - интервью - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
3 сентября, 21:39
Дмитрий Киселев: Жители Украины будут благодарить Россию за то, что она избавила их от режима ЗеленскогоЧтобы выжить и иметь будущее, Украине нужно избавиться от нацистского режима. А нацистский режим, как показывает история, сам по себе не рассасывается. Он может быть разгромлен только внешней силой. И когда киевский режим будет разгромлен, наступит долгий и тяжелый период денацификации
Но при всем этом надо понимать, что мы, как бы парадоксально это ни звучало, не уничтожаем, а спасаем Одессу. Другого способа нам, к сожалению, не оставили.
Картины военных сводок означают, что Одесса для бандеровцев утрачена навсегда. По-другому достичь этого результата нельзя. Ни нам, ни самой Одессе не оставили выбора. Одесса, поруганная, израненная и натерпевшаяся, возвращается домой — без поворотов.
Снова натиск на Восток
На этой неделе две даты, связанные со Второй мировой войной: 1 сентября — дата ее начала, а 3 сентября — официальная дата окончания войны, в которой, по разным оценкам, погибло от 50 до 80 млн человек.
Картину подготовки ко Второй мировой войне интересно сравнить с тем, что происходит сейчас, дабы содержание нынешней нашей жизни и ее возможные перспективы стали понятнее. И чтобы стало яснее, чего хотеть. Давайте просто посмотрим на карту, отражающую динамику территориальной экспансии нацистской Германии.
Гитлер приходит к власти в 1933 году. Спустя восемь лет, в июне 1941 года, на границе СССР под знаменами нацистской Германии стоит армия, собранная из представителей двух десятков государств Европы. Drang nach Osten — натиск на Восток.
В ней, кроме немцев и австрийцев, — итальянцы, венгры, датчане, испанцы, румыны, чехи, болгары, финны, словаки, французы, греки — кого только нет. 22 июня 1941 года в 5:30 утра Гитлер в радиообращении к немецкому народу объявил, что выступает на защиту Германии во имя спасения Европы от русских дивизий. Все это — ложь.
"Сегодня на нашей границе стоят 160 русских дивизий. В последние недели имеют место непрерывные нарушения этой границы. Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех", — Адольф Гитлер, 22 июня 1941 года.
Но ведь ровно это — слова о необходимости спасения Европы от русских — мы и сегодня слышим оттуда. А вот если опять обратиться к карте: НАТО в год исчезновения СССР — 1991-й. Казалось бы, угроза ликвидирована, но нет. Уже через те же восемь лет, после вступления Польши, Венгрии и Чехии в НАТО в 1999 году, Альянс вероломно оказывается ровно там же, где Гитлер был в 1941-м.
Что это, если не Drang nach Osten? А если наложить друг на друга динамические карты двух процессов — происходившего перед Второй мировой войной и разворачивающегося в наше время, — то даже чисто графически трудно не заметить сходства. Причем как тогда, так и сейчас опора на нацизм никого не смущает.
© Фото : Скриншот видео "Киселёв"
- РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© Фото : Скриншот видео "Киселёв"
Но вернемся к кануну Второй мировой войны. В 1936 году президент США Рузвельт направил послом в Советский Союз своего друга, юриста и непрофессионального дипломата Джозефа Дэвиса. Донесения посла Дэвиса во многом предопределили вхождение США в антигитлеровскую коалицию и в итоге — пусть и запоздалое — открытие Второго фронта.
А в 1943-м американская кинокомпания Warner Bros. выпускает художественный фильм, основанный на дневниках посла Дэвиса. Называется он "Миссия в Москву". На дворе 1943-й. Германия еще в какой силе. Позиция США в концентрированном виде изложена в предисловии к фильму. Это прямое обращение к зрителям самого посла Дэвиса, из которого ясно, что наша страна спасла от нацизма не только Европу, но и Америку. А ведь это так.
"Если бы Гитлер уничтожил Красную армию и Советский Союз, три агрессивные нации доминировали бы над Европой, Азией и Африкой. Американцы были бы следующими", — Джозеф Дэвис.
Четче некуда. А то, что происходит сейчас, по-настоящему абсурдно, если смотреть на это теми же американскими глазами из 1943 года.
"Будучи в России, я испытывал глубокое уважение к единству и честности советских лидеров. Я также вернулся с твердым убеждением, что эти люди искренне привержены идее мира во всем мире и что они, их лидеры, хотят жить в достойном мире с хорошими соседями, в мире без войны", — Джозеф Дэвис.
А вот наше отношение к Америке как к союзнику в битве с нацизмом. Теперь сошлюсь уже на наше кино. В 1949 году, как тогда было заведено, после просмотра и личного одобрения Сталиным на советские экраны выходит фильм легендарного режиссера Григория Александрова "Встреча на Эльбе". Любовь Орлова играет там американскую шпионку.
Но главный посыл, обращенный в конце фильма к Америке, был очень позитивным. Лично я уверен, что ради него, собственно, кино и было снято.
"Да. Мы любим Америку. Мы любим эту страну смелых и честных людей. Страну Джека Лондона, Марка Твена, Уитмена, Эдисона, Рузвельта. Мы никогда не забудем ваших храбрых солдат, с которыми мы встретились на Эльбе. Мы любим и уважаем народ Америки", — фрагмент фильма "Встреча на Эльбе".
Это у нас. В 1949-м. Америке мы все еще посылаем сигналы любви и дружбы. А между тем в том же 1949-м Комитет начальников штабов США утверждает план массированной ядерной бомбардировки СССР, чтобы одним ударом уничтожить 85% нашей промышленности.
Четвертое апреля того же 1949 года — день рождения НАТО. Вот она, та развилка, на которой мы, оставшись верны антинацистскому союзничеству, продолжили путь строительства безопасного для всех мира, а Запад свернул на тропу войны с нами. В результате имеем все тот же до боли знакомый Drang nach Osten.
И не надо питать иллюзий. Это уже факт.
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10:39Нам не оставили выбора, Одесса возвращается домой: Киселёв о судьбе "жемчужины у моря"
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