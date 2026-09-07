https://ukraina.ru/20260907/nam-ne-ostavili-vybora-odessa-vozvraschaetsya-domoy-kiselv-o-sudbe-zhemchuzhiny-u-morya-1083048702.html

Нам не оставили выбора, Одесса возвращается домой: Киселёв о судьбе "жемчужины у моря"

Нам не оставили выбора, Одесса возвращается домой: Киселёв о судьбе "жемчужины у моря" - 07.09.2026 Украина.ру

Нам не оставили выбора, Одесса возвращается домой: Киселёв о судьбе "жемчужины у моря"

Новый натиск на Восток западной коалиции, судьба Одессы и метафора Владимира Путина о специальной военной операции на Украине – темы новой авторской программы Дмитрия Киселёва "Киселёв" на телеканале "Россия 1"

2026-09-07T10:39

2026-09-07T10:39

2026-09-07T10:39

эксклюзив

одесса

европа

америка

владимир путин

сво

дмитрий киселев

украина

россия

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"Наша счастливая возможность быть вместе продолжается. Меняется только формат. Программе "Вести недели" в эти дни исполняется 25 лет, и 14 из них мне выпала честь представлять ее. За это время мир зарулил туда, куда и представить себе было невозможно. Но мы отслеживали каждый шаг. За это время ученики начальных классов стали совсем взрослыми, приобрели профессии. Сами уже стали родителями. Многие отслужили в армии, герои встали на защиту Родины и сейчас воюют со злом. На самом деле судьба, жизненная линия — это всегда сочетание исторических событий и действий, которые мы выбираем внутри них. Понимая, что происходит и что за этим стоит в масштабах вашего города, нашей общей страны и даже всей планеты, мы можем действовать точнее, увереннее планировать и брать на себя соразмерную ответственность. Конечно, ни у меня, ни у кого другого нет рецептов на все случаи жизни. Но если за счет новых ракурсов и ассоциаций нам удастся хотя бы отчасти повысить свои шансы, то уже будет успех. Над этим и станем работать", — пояснил Киселёв формат, цели и задачи своей новой программы.Приводим ключевые моменты первого выпуска. Медведь и косатки как метафора СВОНачнем с темы, которая на прошлой неделе как-то оказалась проброшена, а на этой приобрела международное звучание. Да и сам Владимир Путин к ней вернулся. Речь о том, как самые крупные и хищные морские млекопитающие — косатки — нападают в далеком Заполярье на белых медведей. Во время посещения педагогического университета президент России, когда речь со студентами зашла об Арктике, в своей иронично-метафоричной манере вдруг обмолвился:"Там рядышком косатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Набрасываются стаей такой — бум! — на части их разрывают", - Владимир Путин. А далее еще и про СВО добавил:Я лично обомлел, когда это услышал. Путин ведь просто троллил западников. Разумеется, все полезли в Сеть смотреть на битву гигантов. Косатка — крупный морской хищник. Кстати, она охотится в том числе на теплокровных животных. Длина самца может достигать 10 м, а длина зубов — 13 см. Порвет кого угодно. Охотясь на морских львов, косатка может выбрасываться далеко на берег. Тюленей со льдин она смывает намеренно созданной волной.Ну а где белые медведи? Да вот же: чуть зазевался — и морское чудовище тут как тут. Настоящая битва гигантов. Медведь-то на Севере — царь зверей, но и ему зевать нельзя.Смысл высказывания Путина в том, что медведь должен быть осмотрительным и предвидеть опасность. И он ее предвидит.Как со звериной серьезностью пишет британский The Economist, не известно ни одного случая, когда косатка съела бы белого медведя.Вот карта морских звуковых датчиков, установленных в Беринговом проливе и море Баффина на севере Аляски. Они показывают, что косаток здесь становится все больше. А значит, борьба хищников-гигантов неизбежна. Причем белый медведь в такой диспозиции охраняет свое естественное жизненное пространство, а стаи косаток — они ведь именно стаями охотятся — посягают на чужое.Одесса возвращается домойНи у кого не возникает вопросов по поводу Одессы. Но что мы сейчас делаем с жемчужиной у моря? Ведь каждый день Одесса и порты области фигурируют в списках целей наших ракетных и бомбовых ударов.Одесса воспета у нас более чем в восьми сотнях песен. То есть у нас, еще раз, восемьсот с лишним песен об Одессе и из Одессы. "Шаланды, полные кефали", а куда уж без "Мурки"; не вычеркнешь и "Семь сорок". Ну а "Ты ж одессит, Мишка" сегодня звучит просто пронзительно.Сегодня чуть ли не все наши песни об Одессе приобретают некий дополнительный смысл и летят туда как зашифрованные послания поддержки.Текст гимна Одессы когда-то был переведен на украинский. Но оригинальных песен об Одессе на украинском языке нет вообще. Как сейчас говорят, от слова "совсем". Там, очевидно, чувствуют, что Одесса не их. И что толку воспевать чужое?Невозможно перечислить всех наших писателей и поэтов, вдохновлявшихся Одессой: Пушкин, Бабель, Катаев, Ильф и Петров, Олеша.Дух захватывает, конечно же, и от признания Жванецкого в любви к Одессе:"Одесса не город, а поцелуй. Вы заметили: в Одессе нет незнакомых. Ты можешь о чем-то спросить любого и обратиться к любому. Где вы еще видели город, где нет незнакомых? А женский смех — звук этого города. Думаю, ветер разносит над морем этот нежный женский виноградный смех. И этот город рождает мужчин, способных собрать этот сладкий виноградный смех, пьянящий, как вино, возбуждающий, как коньяк".Сейчас Одесса — город, из которого ушел смех. Единственное, чем, в кавычках, "обогатили" историю великого города бандеровцы, — это огненная трагедия в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.И что сейчас? На сегодняшних кадрах из Одессы — взрывы, пожары, массивные тучи тяжелого дыма. Точно не наше представление о счастье.Но при всем этом надо понимать, что мы, как бы парадоксально это ни звучало, не уничтожаем, а спасаем Одессу. Другого способа нам, к сожалению, не оставили.Картины военных сводок означают, что Одесса для бандеровцев утрачена навсегда. По-другому достичь этого результата нельзя. Ни нам, ни самой Одессе не оставили выбора. Одесса, поруганная, израненная и натерпевшаяся, возвращается домой — без поворотов.Снова натиск на ВостокНа этой неделе две даты, связанные со Второй мировой войной: 1 сентября — дата ее начала, а 3 сентября — официальная дата окончания войны, в которой, по разным оценкам, погибло от 50 до 80 млн человек.Картину подготовки ко Второй мировой войне интересно сравнить с тем, что происходит сейчас, дабы содержание нынешней нашей жизни и ее возможные перспективы стали понятнее. И чтобы стало яснее, чего хотеть. Давайте просто посмотрим на карту, отражающую динамику территориальной экспансии нацистской Германии.Гитлер приходит к власти в 1933 году. Спустя восемь лет, в июне 1941 года, на границе СССР под знаменами нацистской Германии стоит армия, собранная из представителей двух десятков государств Европы. Drang nach Osten — натиск на Восток.В ней, кроме немцев и австрийцев, — итальянцы, венгры, датчане, испанцы, румыны, чехи, болгары, финны, словаки, французы, греки — кого только нет. 22 июня 1941 года в 5:30 утра Гитлер в радиообращении к немецкому народу объявил, что выступает на защиту Германии во имя спасения Европы от русских дивизий. Все это — ложь."Сегодня на нашей границе стоят 160 русских дивизий. В последние недели имеют место непрерывные нарушения этой границы. Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех", — Адольф Гитлер, 22 июня 1941 года.Но ведь ровно это — слова о необходимости спасения Европы от русских — мы и сегодня слышим оттуда. А вот если опять обратиться к карте: НАТО в год исчезновения СССР — 1991-й. Казалось бы, угроза ликвидирована, но нет. Уже через те же восемь лет, после вступления Польши, Венгрии и Чехии в НАТО в 1999 году, Альянс вероломно оказывается ровно там же, где Гитлер был в 1941-м.Что это, если не Drang nach Osten? А если наложить друг на друга динамические карты двух процессов — происходившего перед Второй мировой войной и разворачивающегося в наше время, — то даже чисто графически трудно не заметить сходства. Причем как тогда, так и сейчас опора на нацизм никого не смущает.Но вернемся к кануну Второй мировой войны. В 1936 году президент США Рузвельт направил послом в Советский Союз своего друга, юриста и непрофессионального дипломата Джозефа Дэвиса. Донесения посла Дэвиса во многом предопределили вхождение США в антигитлеровскую коалицию и в итоге — пусть и запоздалое — открытие Второго фронта.А в 1943-м американская кинокомпания Warner Bros. выпускает художественный фильм, основанный на дневниках посла Дэвиса. Называется он "Миссия в Москву". На дворе 1943-й. Германия еще в какой силе. Позиция США в концентрированном виде изложена в предисловии к фильму. Это прямое обращение к зрителям самого посла Дэвиса, из которого ясно, что наша страна спасла от нацизма не только Европу, но и Америку. А ведь это так."Если бы Гитлер уничтожил Красную армию и Советский Союз, три агрессивные нации доминировали бы над Европой, Азией и Африкой. Американцы были бы следующими", — Джозеф Дэвис.Четче некуда. А то, что происходит сейчас, по-настоящему абсурдно, если смотреть на это теми же американскими глазами из 1943 года."Будучи в России, я испытывал глубокое уважение к единству и честности советских лидеров. Я также вернулся с твердым убеждением, что эти люди искренне привержены идее мира во всем мире и что они, их лидеры, хотят жить в достойном мире с хорошими соседями, в мире без войны", — Джозеф Дэвис.А вот наше отношение к Америке как к союзнику в битве с нацизмом. Теперь сошлюсь уже на наше кино. В 1949 году, как тогда было заведено, после просмотра и личного одобрения Сталиным на советские экраны выходит фильм легендарного режиссера Григория Александрова "Встреча на Эльбе". Любовь Орлова играет там американскую шпионку.Но главный посыл, обращенный в конце фильма к Америке, был очень позитивным. Лично я уверен, что ради него, собственно, кино и было снято."Да. Мы любим Америку. Мы любим эту страну смелых и честных людей. Страну Джека Лондона, Марка Твена, Уитмена, Эдисона, Рузвельта. Мы никогда не забудем ваших храбрых солдат, с которыми мы встретились на Эльбе. Мы любим и уважаем народ Америки", — фрагмент фильма "Встреча на Эльбе".Это у нас. В 1949-м. Америке мы все еще посылаем сигналы любви и дружбы. А между тем в том же 1949-м Комитет начальников штабов США утверждает план массированной ядерной бомбардировки СССР, чтобы одним ударом уничтожить 85% нашей промышленности.Четвертое апреля того же 1949 года — день рождения НАТО. Вот она, та развилка, на которой мы, оставшись верны антинацистскому союзничеству, продолжили путь строительства безопасного для всех мира, а Запад свернул на тропу войны с нами. В результате имеем все тот же до боли знакомый Drang nach Osten.И не надо питать иллюзий. Это уже факт.

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Павел Котов

эксклюзив, одесса, европа, америка, владимир путин, сво, дмитрий киселев, украина, россия