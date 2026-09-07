https://ukraina.ru/20260907/kak-taynoe-stalo-yavnym-budanov-vmesto-zelenskogo-vizity-poslannikov-trampa-ukraina-na-minuvshey-1083049839.html

Как тайное стало явным, Буданов* вместо Зеленского, визиты посланников Трампа. Украина на минувшей неделе

Как тайное стало явным, Буданов* вместо Зеленского, визиты посланников Трампа. Украина на минувшей неделе - 07.09.2026 Украина.ру

Как тайное стало явным, Буданов* вместо Зеленского, визиты посланников Трампа. Украина на минувшей неделе

Прошедшая неделя была полна для Украины событиями, которые обострили внутриполитическую войну элит, раскрыли некоторые тайны во взаимоотношениях в треугольнике "США-ЕС-Украина" и обнажили главные препятствия на пути мирного решения российско-украинского конфликта. Но обо всем по порядку.

2026-09-07T11:36

2026-09-07T11:36

2026-09-07T12:49

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

стив уиткофф

сбу

офис президента

цру

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Кому не выгодны переговоры о миреКак мы и предполагали в предыдущем обзоре, тайный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, состоявшийся в конце предыдущей недели, стал если не полностью понятным, то во всяком случае явной подготовкой последовавшего за ним почти через неделю визита спецпосланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.Возможно, во время встречи Рэтклиффа со своими коллегами в Москве, Сергеем Нарышкиным и Александром Бортниковым, рассматривались и другие вопросы взаимодействия спецслужб двух стран, однако теперь стало очевидно, что директор ЦРУ прибыл в Москву, с одной стороны, для наведения дипломатических мостов перед визитом своих американских коллег, а, с другой, директор ЦРУ должен был оценить реальные возможности Кремля идти на переговоры по мирному урегулированию с Киевом. Видимо, последнее было оценено положительно, поэтому Уиткофф и Кушнер практически через неделю прибыли в Москву.Что касается переговоров представителей администрации США с Путиным, состоявшимся 5 сентября, то, как их охарактеризовал помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков, они были "содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными". Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что встреча президента Путина и представителей Трампа продолжалась три часа десять минут.Хотя подробности самой встречи пока не опубликованы, известно, что американская сторона представила новые предложения по урегулированию, которые приняты российской стороной к рассмотрению.При этом особо стоит отметить, что руководство ФРГ буквально накануне визита спецпосланников Трампа в Москву объявило о резком понижении статуса дипотношений с Россией, что было положительно воспринято главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Очевидно, что теперь в политическом руководстве ЕС и в целом в Европе (включая Великобританию), любое потепление отношений между США и РФ будет восприниматься как явная угроза.Главные препятствия на пути к мируПо мнению ряда западных экспертов, главными препятствиями на пути к мирному урегулированию российско-украинского конфликта являются будущее Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и освобождение от укронацистов Донбасса.ЗАЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и третьей в мире. После начала спецоперации она оказалась на российской территории. В октябре 2022 года Москва объявила ЗАЭС федеральной собственностью РФ и передала её под управление "Росатома". С этого момента, что стоит подчеркнуть отдельно, Украина исключена из управления АЭС. На территории, освобожденной от укронацистов, это самый крупный промышленный объект.Украинская сторона неоднократно пыталась нарушить защиту станции, обстрелам подвергалась и сама ЗАЭС, и город-спутник энергетиков. В настоящее время все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии "холодного останова". В этом режиме реакторы не вырабатывают электроэнергию и их температура минимальна, что существенно снижает риск масштабной аварии, однако станция по-прежнему требует постоянного электроснабжения для работы систем охлаждения.Интерес к станции проявляют обе стороны конфликта. Россия не соглашается ни на какие уступки Украине, сама Украина настаивает на возвращении ЗАЭС, как одном из главных условий заключения мира. Проявляют большой интерес к станции и США,По сообщениям западных СМИ, на нынешних переговорах администрации Дональда Трампа с Москвой и Киевом вопрос Запорожской АЭС вынесен американскими посланниками Уиткоффом и Кушнером в число ключевых приоритетов мирного урегулирования. Вашингтон пытается найти компромиссную дипломатическую формулу, чтобы обойти тупиковое требование Украины о немедленной деоккупации станции и жесткую позицию России, включившей ЗАЭС в состав "Росатома".В рамках мирного плана ("план из 28 пунктов", сокращенный в ходе консультаций до 20) на двусторонних встречах по предложению США обсуждаются несколько вариантов совместного управления ЗАЭС.Схема "на троих" (РФ – США – Украина). Схема предполагает создание совместного операторского консорциума. Техническое управление и надзор могут осуществляться при участии как российских специалистов, так и украинского персонала, который физически остается на станции, под общим международным зонтиком. Однако это схема, в свое время предложенная Россией, была отвергнута украинской стороной.Прямое российско-американское управление без участия Украины. Вариант, вызвавший наиболее острую критику в Киеве. Американские переговорщики обсуждали модель, при которой ЗАЭС де-факто делят Россия и США (через привлечение американских энергетических корпораций вроде Westinghouse или независимых международных операторов).Энергетический хаб и коммерческий интерес США (проект майнинга). Одним из нестандартных пунктов американского предложения, которые озвучивались на высшем уровне, является использование колоссальных незадействованных мощностей ЗАЭС для организации крупного дата-центра и майнинга криптовалют. При этом варианте США получают технологический контроль и доход от инфраструктуры, а Россия — экономическую выгоду от совместного проекта и гарантии безопасности объекта.Два последних варианта, исключающие украинскую сторону, не устраивают Киев, поскольку Украина усматривает во всех этих вариантах попытку США легализовать российский контроль над станцией и отказывается принять "реалии на земле", то есть потерю станции, как объекта, принадлежавшего Украине. Россия, со своей стороны, согласна обсуждать лишь те экономические и технические уступки, которые не ставят под сомнение ее суверенитет над территорией АЭС. Судя по всему, именно будущее ЗАЭС и является тем самым новым, оригинальным пунктом переговоров, о котором говорит Трамп.При этом официальная позиция Украины и главы украинского режима Владимира Зеленского в отношении предложений США (включая сценарии совместного управления ЗАЭС или передачи контроля американским компаниям) строится на жестком непринятии любых вариантов, кроме возвращения ЗАЭС Украине.Второй пункт, затрудняющий переговоры о мире – будущее Донбасса. Россия готова перейти к обсуждению мирного плана при условии безоговорочного вывода украинских войск с территории Донбасса. Украинская сторона категорически против такого решения.Вечером 6 сентября агентство Reuters со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщило, что нет "никаких шансов" заключить соглашение по линии фронта на Украине до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность "оставшейся части Донецкой области".Буданов*- главный агент Запада на УкраинеИ тут возникает история с главой Офиса президента, а ранее главой Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым*. По его собственному утверждению, именно он является тем самым человеком, который категорически против вывода украинских войск с Донбасса, о чем он якобы говорил Зеленскому.Буданов* безусловно является влиятельным лицом на Украине. И не только как руководитель Офиса президента и бывший глава разведчиков. Фактически он в украинском руководстве и есть главный агент влияния США и, возможно, Великобритании. И теперь становится очевидным, что именно под их нажимом он был назначен на нынешнюю должность вопреки желанию Зеленского. О том, что это так говорят события, происшедшие 2 сентября.В этот день в Киеве произошло вооруженное столкновение между двумя ключевыми спецслужбами Украины — Службой безопасности Украины (СБУ), полностью находящейся под контролем главы украинского режима Зеленского, и Главным управлением разведки Минобороны Украины, контролируемым Будановым*. Перестрелка произошла в Днепровском районе столицы на улице Шумского. В результате инцидента трое сотрудников ГУР получили ранения.Главной причиной конфликта украинские СМИ называют "дело Степана Каплунова". Хотя на самом деле, это скорее – предлог столкновения, а причина – сама фигура Буданова*, которого СБУ хотела делом Каплунова скомпрометировать в глазах истинных хозяев нынешней Украины – США и Великобритании.Степан Каплунов — заместитель командира воюющего в составе ГУР "Русского добровольческого корпуса" (РДК)**. По сообщениям украинских СМИ, 1 сентября сослуживцы Каплунова заявили, что его похитили неизвестные люди прямо во дворе его собственного дома.2 сентября оперативники СБУ приехали к дому Каплунова для проведения обысков и следственных действий. СБУ к тому моменту утверждала, что расследует дело о подготовке ФСБ РФ теракта против одного из лидеров российской оппозиции и якобы именно Каплунов является в этой истории ключевой фигурой, задействованной российской спецслужбой. При этом СБУ совершенно не смущает полное отсутствие каких-либо фактов, подтверждающих эту версию.Сослуживцы Каплунова, находившиеся в тот момент во дворе его дома, посчитали действия СБУ незаконным похищением. Бойцы ГУР заблокировали автомобилями проезд для следственной группы СБУ. Для деблокирования СБУ вызвала свой спецназ Центра специальных операций (ЦСО) "Альфа", бойцы которого открыли огонь по сотрудникам ГУР.Далее версии двух спецслужб существенно расходятся. По версии СБУ оперативники этой спецслужбы выполняли законные процессуальные действия. Группа якобы неизвестных им вооруженных лиц заблокировала их машины и оказала сопротивление, поэтому спецназу пришлось применить оружие. Позже СБУ опубликовала видео, на котором в тот момент задержанный ее сотрудниками Каплунов признает контакты с ФСБ.По версии ГУР и самого Каплунова он был незаконно задержан еще 25 августа СБУ без предъявления ордера на арест, содержался в тайной тюрьме, где от него под пытками были выбиты ложные показания о его сотрудничестве с ФСБ РФ.Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов*, ранее возглавлявший ГУР, заявил, что "никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих и открывать огонь на улицах". Сам Каплунов после его освобождения обвинил СБУ в попытке сфабриковать дело с целью дискредитации Буданова* и командиров ГУР.Таким образом, конфликт, который должен был опорочить Буданова*, вышел из-под контроля СБУ. Глава украинского режима Владимир Зеленский назвал произошедшее позорным инцидентом. В тот же день, 2 сентября, Зеленский уволил начальника Департамента охраны гостайны СБУ Олега Храмова. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины взяло под контроль дело Каплунова и расследование инцидента с перестрелкой. Подозрения уже предъявлены двум участникам: сотруднику СБУ (за превышение полномочий) и бойцу ГУР (за покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов). При этом суд отпустил обоих подозреваемых под личное поручительство их руководства.Однако стоит специально отметить, что действия главы украинского режима Зеленского и Госбюро расследований стали следствием реакции ЦРУ США и МИ-6 Великобритании, которые чуть ли не впервые с 2022 года проявили крайнее неудовольствие и раздражительность в отношении происшедших 2 сентября событий. Перестрелка посреди европейской столицы на фоне визита американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера была воспринята ими как критическая угроза внутренней стабильности и управляемости Украиной.По сообщениям дипломатических источников, представители американской и британской разведок провели экстренные непубличные переговоры с Владимиром Зеленским, врио главы СБУ Александром Покладом и руководителем Офиса президента Кириллом Будановым*. Истинные хозяева Украины дали понять, что "война компроматов" и физические столкновения между ведомствами в момент обсуждения контуров будущего мирного соглашения абсолютно недопустимы. Именно этим давлением объясняется то, что СБУ и ГУР уже утром 2 сентября заставили выпустить лаконичное совместное заявление, маскирующее конфликт. Сам Каплунов был тут же освобожден из-под стражи с формулировкой "из-за отсутствия события преступления", то есть теперь ни в каком сотрудничестве с ФСБ его не обвиняют и он полностью чист перед законом.Но тут что интересно, через два дня после описываемых событий глава Офиса президента Кирилл Буданов* дал обширное интервью американскому изданию The New York Times (NYT), в котором сделал ряд сенсационных заявлений о кулуарных переговорах с РФ и озвучил новые прогнозы по срокам окончания войны.Так Буданов заявил, что реальные условия для полноценного прекращения огня наступят не раньше весны 2027 года. До этого момента Россия предпримет еще одну (четвертую по счету за время войны) масштабную зимнюю кампанию стратегических бомбардировок украинской инфраструктуры.Кроме того , он подчеркнул, что война в любом случае завершится за столом переговоров. "Переговоры рано или поздно к чему-нибудь приведут. Нельзя воевать всю жизнь". Далее Буданов заявил, что закрытая коммуникация — это естественная часть работы спецслужб, и раскрыл детали непубличных треков. Во-первых, о якобы своей давней регулярной связи с Евгением Пригожиным, что ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно из-за трагической гибели Пригожина в 2023 году.Кроме того, Буданов* утверждает, что имел и имеет постоянные контакты с главой Главного разведуправления (ГУР) России адмиралом Игорем Костюковым. По его словам, этот канал позволил решить множество сложных вопросов, включая крупные обмены военнопленными.Так же Буданов* рассказал, что в январе-феврале нынешнего года на непубличных переговорах в ОАЭ обсуждались компромиссные варианты послевоенного устройства, включая создание совместных гражданских администраций Украины и РФ на Донбассе или передачу спорных зон под контроль "Совета мира Трампа". Однако процесс зашел в тупик из-за Запорожской АЭС и статуса четырех частично разрушенных городов средней величины. При этом он признался, что лично советовал Владимиру Зеленскому не идти ни на какие территориальные уступки по Донбассу, которые позволили бы Москве заявить о своей победе.Интервью вызвало бурную реакцию, поскольку впервые столь высокопоставленный представитель украинской власти открыто заговорил о готовности к "любым неожиданным шагам" и компромиссам ради мира, если условия будут приемлемы для Украины. Более того, Буданов* предложил себя в качестве главного переговорщика по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, фактически не упомянув при этом Владимира Зеленского.И именно этим публичным заявлением он намеренно раскрыл причину вооруженного конфликта, произошедшего 2 сентября в Киеве между СБУ и ГУР Украины, как видно направленное на его компрометацию. Становится очевидной его роль как главного агента Запада в руководстве Украины и желание Зеленского освободиться от него как контролера за действиями главы украинского режима со стороны США и Великобритании.Очевидно, что конфликт Зеленского и Буданова* будет иметь последствия, поскольку за обоими стоят интересы определенных кругов не только на Украине, но и на Западе. А на ком из них будет окончательно сделана ставка, покажут время и дальнейшие события.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

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украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, сбу, офис президента, цру