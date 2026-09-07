https://ukraina.ru/20260907/arkticheskiy-front-v-barentsevom-more-otstrelyalsya-admiral-golovko-i-pokruzhil-razvedchik-iz-ssha--1083046349.html
Арктический фронт: в Баренцевом море отстрелялся "Адмирал Головко" и покружил разведчик из США
Арктический фронт: в Баренцевом море отстрелялся "Адмирал Головко" и покружил разведчик из США - 07.09.2026 Украина.ру
Арктический фронт: в Баренцевом море отстрелялся "Адмирал Головко" и покружил разведчик из США
Северный флот ВМФ РФ продолжает плановую подготовку на фоне обострения ситуации в регионе, вызванной политикой НАТО и пиратскими действиями властей Норвегии на Шпицбергене. О стрельбах фрегата "Адмирал Головко" 7 сентября сообщает Минобороны РФ
2026-09-07T08:28
2026-09-07T08:28
2026-09-07T08:29
украина.ру
новости
россия
вмф
баренцево море
военные учения
учения
нато
сша
ввс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/07/1083046228_0:19:1440:829_1920x0_80_0_0_e0b6dd7493ad41e6e4b257473dea856e.jpg
По информации ведомства, фрегат Северного флота "Адмирал Головко" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по береговой цели."Пуск произведен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишенной позиции превысило 300 километров", — говорится в сообщении.Успешность выполненной ракетной стрельбы "с подтверждением всех полётных и технических параметров" установлена данными объективного контроля."Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж фрегата проявил профессионализм и морскую выучку", — подчёркивается в публикации Минобороны РФ.В настоящее время в составе Северного флота ВМФ РФ действуют три фрегата проекта 22350: "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", "Адмирал флота Касатонов" и "Адмирал Головко". Эти многофункциональные корабли способны эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по морским и береговым объектам.Ранее сообщалось, что в субботу, 5 сентября, над Баренцевым морем у границ России летал стратегический самолёт радиоэлектронной и радиотехнической разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint.Как следует из полётных данных, опубликованных мониторинговыми ресурсами, американский разведчик вылетел с базы в Великобритании субботним утром. Около 8:00 мск он передавал сигнал над Норвегией вместе с заправщиком, после чего отправился на север. Около 9:00 мск он достиг Баренцева моря в нескольких сотнях километров от России. В 13:00 мск сигнал с борта возобновился над морем, а 16:00 мск шпионский Boeing вернулся на базу в Великобритании.Подробнее о действиях стран НАТО, "разогревающих" ситуацию у северных границ России - в материалах Александра Сокуренко Захват российского научного судна: Запад открывает фронт в Арктике и Анны Черкасовой Арктика на грани конфликта? Сергей Гриняев о том, как НАТО использует опыт войны на Украине против России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
баренцево море
сша
норвегия
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/07/1083046228_156:0:1285:847_1920x0_80_0_0_ebbbe2319dccd33b7d9827d1d0327580.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, вмф, баренцево море, военные учения, учения, нато, сша, ввс сша, разведка, эскалация, норвегия, мир без границ
Украина.ру, Новости, Россия, ВМФ, Баренцево море, военные учения, Учения, НАТО, США, ВВС США, разведка, эскалация, Норвегия, Мир без границ
Арктический фронт: в Баренцевом море отстрелялся "Адмирал Головко" и покружил разведчик из США
08:28 07.09.2026 (обновлено: 08:29 07.09.2026)
Северный флот ВМФ РФ продолжает плановую подготовку на фоне обострения ситуации в регионе, вызванной политикой НАТО и пиратскими действиями властей Норвегии на Шпицбергене. О стрельбах фрегата "Адмирал Головко" 7 сентября сообщает Минобороны РФ
По информации ведомства, фрегат Северного флота "Адмирал Головко" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по береговой цели.
"Пуск произведен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишенной позиции превысило 300 километров", — говорится в сообщении.
Успешность выполненной ракетной стрельбы "с подтверждением всех полётных и технических параметров" установлена данными объективного контроля.
"Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж фрегата проявил профессионализм и морскую выучку", — подчёркивается в публикации Минобороны РФ.
В настоящее время в составе Северного флота ВМФ РФ действуют три фрегата проекта 22350: "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", "Адмирал флота Касатонов" и "Адмирал Головко". Эти многофункциональные корабли способны эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по морским и береговым объектам.
Ранее сообщалось, что в субботу, 5 сентября, над Баренцевым морем у границ России летал стратегический самолёт радиоэлектронной и радиотехнической разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint.
Как следует из полётных данных, опубликованных мониторинговыми ресурсами, американский разведчик вылетел с базы в Великобритании субботним утром. Около 8:00 мск он передавал сигнал над Норвегией вместе с заправщиком, после чего отправился на север. Около 9:00 мск он достиг Баренцева моря в нескольких сотнях километров от России. В 13:00 мск сигнал с борта возобновился над морем, а 16:00 мск шпионский Boeing вернулся на базу в Великобритании.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.