Арктический фронт: в Баренцевом море отстрелялся "Адмирал Головко" и покружил разведчик из США - 07.09.2026 Украина.ру
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Арктический фронт: в Баренцевом море отстрелялся "Адмирал Головко" и покружил разведчик из США
Арктический фронт: в Баренцевом море отстрелялся "Адмирал Головко" и покружил разведчик из США - 07.09.2026 Украина.ру
Арктический фронт: в Баренцевом море отстрелялся "Адмирал Головко" и покружил разведчик из США
Северный флот ВМФ РФ продолжает плановую подготовку на фоне обострения ситуации в регионе, вызванной политикой НАТО и пиратскими действиями властей Норвегии на Шпицбергене. О стрельбах фрегата "Адмирал Головко" 7 сентября сообщает Минобороны РФ
2026-09-07T08:28
2026-09-07T08:29
украина.ру
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По информации ведомства, фрегат Северного флота "Адмирал Головко" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по береговой цели."Пуск произведен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишенной позиции превысило 300 километров", — говорится в сообщении.Успешность выполненной ракетной стрельбы "с подтверждением всех полётных и технических параметров" установлена данными объективного контроля."Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж фрегата проявил профессионализм и морскую выучку", — подчёркивается в публикации Минобороны РФ.В настоящее время в составе Северного флота ВМФ РФ действуют три фрегата проекта 22350: "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", "Адмирал флота Касатонов" и "Адмирал Головко". Эти многофункциональные корабли способны эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по морским и береговым объектам.Ранее сообщалось, что в субботу, 5 сентября, над Баренцевым морем у границ России летал стратегический самолёт радиоэлектронной и радиотехнической разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint.Как следует из полётных данных, опубликованных мониторинговыми ресурсами, американский разведчик вылетел с базы в Великобритании субботним утром. Около 8:00 мск он передавал сигнал над Норвегией вместе с заправщиком, после чего отправился на север. Около 9:00 мск он достиг Баренцева моря в нескольких сотнях километров от России. В 13:00 мск сигнал с борта возобновился над морем, а 16:00 мск шпионский Boeing вернулся на базу в Великобритании.Подробнее о действиях стран НАТО, "разогревающих" ситуацию у северных границ России - в материалах Александра Сокуренко Захват российского научного судна: Запад открывает фронт в Арктике и Анны Черкасовой Арктика на грани конфликта? Сергей Гриняев о том, как НАТО использует опыт войны на Украине против России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, ВМФ, Баренцево море, военные учения, Учения, НАТО, США, ВВС США, разведка, эскалация, Норвегия, Мир без границ

Арктический фронт: в Баренцевом море отстрелялся "Адмирал Головко" и покружил разведчик из США

08:28 07.09.2026 (обновлено: 08:29 07.09.2026)
 
© Фото : Министерство обороны РФФрегат "Адмирал Головко" во время учений в Баренцевом море
Фрегат Адмирал Головко во время учений в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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Северный флот ВМФ РФ продолжает плановую подготовку на фоне обострения ситуации в регионе, вызванной политикой НАТО и пиратскими действиями властей Норвегии на Шпицбергене. О стрельбах фрегата "Адмирал Головко" 7 сентября сообщает Минобороны РФ
По информации ведомства, фрегат Северного флота "Адмирал Головко" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по береговой цели.
"Пуск произведен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишенной позиции превысило 300 километров", — говорится в сообщении.
Успешность выполненной ракетной стрельбы "с подтверждением всех полётных и технических параметров" установлена данными объективного контроля.
"Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж фрегата проявил профессионализм и морскую выучку", — подчёркивается в публикации Минобороны РФ.
В настоящее время в составе Северного флота ВМФ РФ действуют три фрегата проекта 22350: "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", "Адмирал флота Касатонов" и "Адмирал Головко". Эти многофункциональные корабли способны эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по морским и береговым объектам.
Ранее сообщалось, что в субботу, 5 сентября, над Баренцевым морем у границ России летал стратегический самолёт радиоэлектронной и радиотехнической разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint.
Как следует из полётных данных, опубликованных мониторинговыми ресурсами, американский разведчик вылетел с базы в Великобритании субботним утром. Около 8:00 мск он передавал сигнал над Норвегией вместе с заправщиком, после чего отправился на север. Около 9:00 мск он достиг Баренцева моря в нескольких сотнях километров от России. В 13:00 мск сигнал с борта возобновился над морем, а 16:00 мск шпионский Boeing вернулся на базу в Великобритании.
Подробнее о действиях стран НАТО, "разогревающих" ситуацию у северных границ России - в материалах Александра Сокуренко Захват российского научного судна: Запад открывает фронт в Арктике и Анны Черкасовой Арктика на грани конфликта? Сергей Гриняев о том, как НАТО использует опыт войны на Украине против России.
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