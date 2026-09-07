https://ukraina.ru/20260907/nad-sevastopolem-vnov-goryacho-sily-pvo-i-boytsy-mog-otrazhayut-ataku-ukrainskikh-bpla-1083046814.html

Над Севастополем вновь горячо: силы ПВО и бойцы МОГ отражают атаку украинских БПЛА

Над Севастополем вновь горячо: силы ПВО и бойцы МОГ отражают атаку украинских БПЛА - 07.09.2026 Украина.ру

Над Севастополем вновь горячо: силы ПВО и бойцы МОГ отражают атаку украинских БПЛА

Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) в ходе отражения утренней атаки на Севастополь сбили пять беспилотников ВСУ. Об этом губернатор Михаил Развожаев 7 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-07T08:51

2026-09-07T08:51

2026-09-07T08:51

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Воздушная тревога из-за угрозы беспилотников ВСУ утром объявлялась в Севастополе дважды: в 7:31 мск и в 8:01 мск."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито пять БПЛА в Гагаринском и Балаклавском районах", — написал Развожаев в 8:15 мск.Он также призвал жителей и гостей города-героя не пренебрегать мерами безопасности — покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах."Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", — добавил губернатор.Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате вечерней атаке украинских дронов погибла девочка, ранения получили ещё три человека.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск 7 сентября - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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