"Цирк уродов и киевский отжим": украинцы отчитали власть за балаган на переговорах с американцами - 07.09.2026 Украина.ру
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"Цирк уродов и киевский отжим": украинцы отчитали власть за балаган на переговорах с американцами
"Цирк уродов и киевский отжим": украинцы отчитали власть за балаган на переговорах с американцами - 07.09.2026 Украина.ру
"Цирк уродов и киевский отжим": украинцы отчитали власть за балаган на переговорах с американцами
Украинские пользователи соцсетей резко осудили внешний вид и поведение членов украинской делегации на официальных переговорах со спецпредставителями президента США Стивином Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве
2026-09-07T08:49
2026-09-07T08:49
киев
новости
сша
москва
джаред кушнер
давид арахамия
рустем умеров
слуга народа
верховная рада
украина.ру
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Поводом для критики стал отказ представителей Киева от официального делового стиля одежды. На встречу с американскими коллегами Владимир Зеленский, глава его Офиса Кирилл Буданов* и глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия пришли в черном и были без галстуков. Фотографии представителей Киева на переговорах вызвали острую реакцию пользователей соцсети, которые оставили множество гневных комментариев. В частности, пользователь с ником Callmoria эмоционально написал: "Дегенераты, сотни тысяч полегло, военных и гражданских, война, разруха, им весело, шоу... цирк уродов", выразив недоумение тем, как этих людей могли избрать на руководящие должности. Другой читатель с ником Костя Семерей возмутился: "Боже, какие дегенераты… Наши гениальные дипломаты этого не понимают?".Отдельного внимания комментаторов удостоился руководитель службы внешней разведки Рустем Умеров, фигурирующий в коррупционных скандалах. Пользователь Рустам возмутился, что "Умеров должен на нарах гнить… а он в переговорах принимает участие". Коррупционная тема в целом часто поднималась в обсуждениях. Так, пользователь Бендерик с иронией отметил, что страна, по всей видимости, ждет новые пакеты финансовой поддержки для "карманов в органах государственного управления", и порекомендовал выражаться конкретнее, ведь "будут новые сейфы, багажники, кровати, тумбочки, забитые вечнозелеными".Дополнительным поводом для скандала послужил наряд Давида Арахамии, который, по информации украинских СМИ, надел на переговоры футболку с надписью "Киевский режим", причем аналогичные вещи украинская сторона передала представителям США в качестве сувенира. Пользовательница Лада не оценила такой юмор и написала, что "Нацисты" надо было на спине написать". Еще один читатель с псевдонимом I You охарактеризовал происходящее лаконичным комментарием "Киевский отжим".Официальная встреча представителей Киева с американскими спецпосланниками Трампа состоялась в рамках обсуждения мирных инициатив. Перед этим Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели длительные переговоры в Москве. На итоговой пресс-конференции стороны сообщили, что подробно обсудили территориальные вопросы, прохождение предстоящего зимнего периода и дипломатические варианты завершения конфликта.Подробнее - в материале "Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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киев, новости, сша, москва, джаред кушнер, давид арахамия, рустем умеров, слуга народа, верховная рада, украина.ру
Киев, Новости, США, Москва, Джаред Кушнер, Давид Арахамия, Рустем Умеров, Слуга народа, Верховная Рада, Украина.ру

"Цирк уродов и киевский отжим": украинцы отчитали власть за балаган на переговорах с американцами

08:49 07.09.2026
 
© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер в Киеве
Владимир Зеленский, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Украинские пользователи соцсетей резко осудили внешний вид и поведение членов украинской делегации на официальных переговорах со спецпредставителями президента США Стивином Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве
Поводом для критики стал отказ представителей Киева от официального делового стиля одежды.
На встречу с американскими коллегами Владимир Зеленский, глава его Офиса Кирилл Буданов* и глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия пришли в черном и были без галстуков.
Фотографии представителей Киева на переговорах вызвали острую реакцию пользователей соцсети, которые оставили множество гневных комментариев. В частности, пользователь с ником Callmoria эмоционально написал: "Дегенераты, сотни тысяч полегло, военных и гражданских, война, разруха, им весело, шоу... цирк уродов", выразив недоумение тем, как этих людей могли избрать на руководящие должности. Другой читатель с ником Костя Семерей возмутился: "Боже, какие дегенераты… Наши гениальные дипломаты этого не понимают?".
Отдельного внимания комментаторов удостоился руководитель службы внешней разведки Рустем Умеров, фигурирующий в коррупционных скандалах. Пользователь Рустам возмутился, что "Умеров должен на нарах гнить… а он в переговорах принимает участие".
Коррупционная тема в целом часто поднималась в обсуждениях. Так, пользователь Бендерик с иронией отметил, что страна, по всей видимости, ждет новые пакеты финансовой поддержки для "карманов в органах государственного управления", и порекомендовал выражаться конкретнее, ведь "будут новые сейфы, багажники, кровати, тумбочки, забитые вечнозелеными".
Дополнительным поводом для скандала послужил наряд Давида Арахамии, который, по информации украинских СМИ, надел на переговоры футболку с надписью "Киевский режим", причем аналогичные вещи украинская сторона передала представителям США в качестве сувенира. Пользовательница Лада не оценила такой юмор и написала, что "Нацисты" надо было на спине написать". Еще один читатель с псевдонимом I You охарактеризовал происходящее лаконичным комментарием "Киевский отжим".
Официальная встреча представителей Киева с американскими спецпосланниками Трампа состоялась в рамках обсуждения мирных инициатив. Перед этим Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели длительные переговоры в Москве. На итоговой пресс-конференции стороны сообщили, что подробно обсудили территориальные вопросы, прохождение предстоящего зимнего периода и дипломатические варианты завершения конфликта.
Подробнее - в материале "Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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КиевНовостиСШАМоскваДжаред КушнерДавид АрахамияРустем УмеровСлуга народаВерховная РадаУкраина.ру
 
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