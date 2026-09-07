https://ukraina.ru/20260907/gde-zhe-dengi113-mlrd-na-razminirovanie-isparilis-iz-ukrainskoy-otchtnosti-1083047832.html

"Где же деньги?":1,13 млрд "на разминирование" испарились из украинской отчётности

"Где же деньги?":1,13 млрд "на разминирование" испарились из украинской отчётности - 07.09.2026 Украина.ру

"Где же деньги?":1,13 млрд "на разминирование" испарились из украинской отчётности

Украинские журналисты недосчитались 1,13 млрд гривен международной помощи на гуманитарное разминирование — средства вообще не отражены в государственной отчётности. Об этом 7 сентября сообщили украинские СМИ

2026-09-07T09:51

2026-09-07T09:51

2026-09-07T09:51

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Теперь невозможно понять, насколько эффективно были потрачены эти средства. Реальные объёмы финансирования отрасли также остаются неизвестными. Кроме того, журналисты выявили искусственное завышение расходов госбюджета: по уже оплаченным договорам государство переплатило ориентировочно 13,96 млн гривен.Сам процесс очистки угодий фактически встал. В 2024 году разминирование по компенсационным договорам не проводилось вовсе. К июлю 2025 года сапёры очистили лишь 2,55 тысячи гектаров — менее 0,5% опасных территорий.Львиную долю расходов покрывают зарубежные доноры, но доступ к деньгам имеют преимущественно крупные иностранные организации. Замминистра экономики Игорь Безкаравайный признал: "За 30 лет мы создали себе такой имидж страны, которому сложно доверять. Изменить этот имидж сейчас сложно".Подробнее – в материале "Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП УкраиныБольше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, сап, владимир зеленский, украина.ру