"Где же деньги?":1,13 млрд "на разминирование" испарились из украинской отчётности - 07.09.2026 Украина.ру
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"Где же деньги?":1,13 млрд "на разминирование" испарились из украинской отчётности
"Где же деньги?":1,13 млрд "на разминирование" испарились из украинской отчётности - 07.09.2026 Украина.ру
"Где же деньги?":1,13 млрд "на разминирование" испарились из украинской отчётности
Украинские журналисты недосчитались 1,13 млрд гривен международной помощи на гуманитарное разминирование — средства вообще не отражены в государственной отчётности. Об этом 7 сентября сообщили украинские СМИ
2026-09-07T09:51
2026-09-07T09:51
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Теперь невозможно понять, насколько эффективно были потрачены эти средства. Реальные объёмы финансирования отрасли также остаются неизвестными. Кроме того, журналисты выявили искусственное завышение расходов госбюджета: по уже оплаченным договорам государство переплатило ориентировочно 13,96 млн гривен.Сам процесс очистки угодий фактически встал. В 2024 году разминирование по компенсационным договорам не проводилось вовсе. К июлю 2025 года сапёры очистили лишь 2,55 тысячи гектаров — менее 0,5% опасных территорий.Львиную долю расходов покрывают зарубежные доноры, но доступ к деньгам имеют преимущественно крупные иностранные организации. Замминистра экономики Игорь Безкаравайный признал: "За 30 лет мы создали себе такой имидж страны, которому сложно доверять. Изменить этот имидж сейчас сложно".Подробнее – в материале "Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП УкраиныБольше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сап, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Украина, Россия, САП, Владимир Зеленский, Украина.ру

"Где же деньги?":1,13 млрд "на разминирование" испарились из украинской отчётности

09:51 07.09.2026
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Украинские журналисты недосчитались 1,13 млрд гривен международной помощи на гуманитарное разминирование — средства вообще не отражены в государственной отчётности. Об этом 7 сентября сообщили украинские СМИ
Теперь невозможно понять, насколько эффективно были потрачены эти средства. Реальные объёмы финансирования отрасли также остаются неизвестными. Кроме того, журналисты выявили искусственное завышение расходов госбюджета: по уже оплаченным договорам государство переплатило ориентировочно 13,96 млн гривен.
Сам процесс очистки угодий фактически встал. В 2024 году разминирование по компенсационным договорам не проводилось вовсе. К июлю 2025 года сапёры очистили лишь 2,55 тысячи гектаров — менее 0,5% опасных территорий.
Львиную долю расходов покрывают зарубежные доноры, но доступ к деньгам имеют преимущественно крупные иностранные организации.
Замминистра экономики Игорь Безкаравайный признал:
"За 30 лет мы создали себе такой имидж страны, которому сложно доверять. Изменить этот имидж сейчас сложно".
Подробнее – в материале "Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП Украины
Больше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентября
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