"Хороший диалог": Кушнер оценил встречу с Путиным - 07.09.2026 Украина.ру
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"Хороший диалог": Кушнер оценил встречу с Путиным
"Хороший диалог": Кушнер оценил встречу с Путиным - 07.09.2026 Украина.ру
"Хороший диалог": Кушнер оценил встречу с Путиным
Зять американского лидера Джаред Кушнер положительно оценил прошедшую в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета Wall Street Journal
2026-09-07T10:51
2026-09-07T10:51
новости
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джаред кушнер
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стив уиткофф
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Американский политик остался доволен итогами беседы в Кремле. Официальные переговоры российского лидера со спецпосланником президента США Стивином Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись 5 сентября в Кремле. Закрытая встреча продлилась более трех часов, после чего американские переговорщики сразу отправились с визитом в Киев.По информации украинских СМИ, официальный раунд переговоров в Киеве был организован в несколько этапов. Журналисты отметили, что на более поздних стадиях к обсуждению вопросов мирного урегулирования также присоединились официальные представители Великобритании, Франции и Германии.Как пишет WSJ со ссылкой на собственный источник в Белом доме, официальное объявление о дальнейших шагах по мирному урегулированию украинского кризиса ожидается в течение ближайших недель.Подробнее - в материале "Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным на сайте Украина.ру.
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60
новости, кремль, киев, москва, джаред кушнер, владимир путин, стив уиткофф, украина.ру
Новости, Кремль, Киев, Москва, Джаред Кушнер, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Украина.ру

"Хороший диалог": Кушнер оценил встречу с Путиным

10:51 07.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
© POOL
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Зять американского лидера Джаред Кушнер положительно оценил прошедшую в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета Wall Street Journal
Американский политик остался доволен итогами беседы в Кремле.
"Это был очень хороший диалог. Мы задали много вопросов. Он задал много вопросов", - сказал Кушнер.
Официальные переговоры российского лидера со спецпосланником президента США Стивином Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись 5 сентября в Кремле. Закрытая встреча продлилась более трех часов, после чего американские переговорщики сразу отправились с визитом в Киев.
По информации украинских СМИ, официальный раунд переговоров в Киеве был организован в несколько этапов. Журналисты отметили, что на более поздних стадиях к обсуждению вопросов мирного урегулирования также присоединились официальные представители Великобритании, Франции и Германии.
Как пишет WSJ со ссылкой на собственный источник в Белом доме, официальное объявление о дальнейших шагах по мирному урегулированию украинского кризиса ожидается в течение ближайших недель.
Подробнее - в материале "Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным на сайте Украина.ру.
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