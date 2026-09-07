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"Хороший диалог": Кушнер оценил встречу с Путиным

"Хороший диалог": Кушнер оценил встречу с Путиным - 07.09.2026 Украина.ру

"Хороший диалог": Кушнер оценил встречу с Путиным

Зять американского лидера Джаред Кушнер положительно оценил прошедшую в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета Wall Street Journal

2026-09-07T10:51

2026-09-07T10:51

2026-09-07T10:51

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Американский политик остался доволен итогами беседы в Кремле. Официальные переговоры российского лидера со спецпосланником президента США Стивином Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись 5 сентября в Кремле. Закрытая встреча продлилась более трех часов, после чего американские переговорщики сразу отправились с визитом в Киев.По информации украинских СМИ, официальный раунд переговоров в Киеве был организован в несколько этапов. Журналисты отметили, что на более поздних стадиях к обсуждению вопросов мирного урегулирования также присоединились официальные представители Великобритании, Франции и Германии.Как пишет WSJ со ссылкой на собственный источник в Белом доме, официальное объявление о дальнейших шагах по мирному урегулированию украинского кризиса ожидается в течение ближайших недель.Подробнее - в материале "Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным на сайте Украина.ру.

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новости, кремль, киев, москва, джаред кушнер, владимир путин, стив уиткофф, украина.ру