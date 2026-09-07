"Система негибкая": ЕС не способен вовремя снабжать Украину оружием - 07.09.2026 Украина.ру
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"Система негибкая": ЕС не способен вовремя снабжать Украину оружием
"Система негибкая": ЕС не способен вовремя снабжать Украину оружием - 07.09.2026 Украина.ру
"Система негибкая": ЕС не способен вовремя снабжать Украину оружием
Военные предприятия европейских стран не справляются с производством оружия в тех объемах и темпах, которых требуют боевые действия на Украине, сообщает издание Euractiv
2026-09-07T11:24
2026-09-07T11:25
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Журналисты выяснили, что большинство оборонных проектов в Евросоюзе утверждаются на долгосрочную перспективу — от 5 до 10 лет. Но многие виды вооружений успевают стать неактуальными и устареть еще до того, как пройдут все стадии бюрократических согласований. Чтобы как-то исправить ситуацию и сократить отставание, Европа пытается создавать совместные предприятия, выдавать лицензии и открывать производства напрямую с фирмами из Украины, которые способны принимать решения быстрее. Однако даже при таком подходе на открытие одного нового завода уходит минимум восемь месяцев, поскольку много времени тратится на обучение персонала и бесконечные утверждения документов.Подробнее - в материале Ни денег, ни оружия: Европа больше не может содержать Украину на сайте Украина.ру.
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новости, украина, европа, ес, украина.ру, еврокомиссия
Новости, Украина, Европа, ЕС, Украина.ру, Еврокомиссия

"Система негибкая": ЕС не способен вовремя снабжать Украину оружием

11:24 07.09.2026 (обновлено: 11:25 07.09.2026)
 
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Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
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Военные предприятия европейских стран не справляются с производством оружия в тех объемах и темпах, которых требуют боевые действия на Украине, сообщает издание Euractiv
Журналисты выяснили, что большинство оборонных проектов в Евросоюзе утверждаются на долгосрочную перспективу — от 5 до 10 лет.
Но многие виды вооружений успевают стать неактуальными и устареть еще до того, как пройдут все стадии бюрократических согласований.
"Наша система недостаточно гибкая", — признал представитель Еврокомиссии, курирующий вопросы взаимодействия с украинским оборонно-промышленным комплексом.
Чтобы как-то исправить ситуацию и сократить отставание, Европа пытается создавать совместные предприятия, выдавать лицензии и открывать производства напрямую с фирмами из Украины, которые способны принимать решения быстрее.
Однако даже при таком подходе на открытие одного нового завода уходит минимум восемь месяцев, поскольку много времени тратится на обучение персонала и бесконечные утверждения документов.
Подробнее - в материале Ни денег, ни оружия: Европа больше не может содержать Украину на сайте Украина.ру.
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