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Мобилизационный резерв украинцев в ЕС достигает миллиона мужчин. А Женщин?

Мобилизационный резерв украинцев в ЕС достигает миллиона мужчин. А Женщин? - 07.09.2026 Украина.ру

Мобилизационный резерв украинцев в ЕС достигает миллиона мужчин. А Женщин?

Под временной защитой в странах Евросоюза находятся около 1,1 млн мужчин с Украины в возрасте от 18 до 64 лет, которые потенциально могут быть мобилизованы в ВСУ. Об этом со ссылкой на последние данные европейского статистического агентства Евростат 7 сентября пишет РИА Новости

2026-09-07T07:26

2026-09-07T07:26

2026-09-07T07:28

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По данным Евростата на конец июня 2026 года, под временной защитой в странах ЕС находились порядка 4,41 млн беженцев с Украины. Лидерами в приёме покинувших незалежную граждан всех возрастов являются Германия, Польша и ЧехияСогласно статистике, мужчины в возрасте от 18 до 34 лет составляют в структуре получателей защиты 13,1%. На мужчин от 35 до 64 лет приходится ещё 12,1%. В сумме это даёт 25,2% или порядка 1,1 млн мужчин, которых киевский режим может рассматривать в качестве потенциального "пушечного мяса".Что касается женщин, о желании начать мобилизацию которых всё чаще заявляют представители Киева, то в ЕС получателями временной защиты в потенциально призывном возрасте от 18 до 64 лет их проживает 38,9% или 1,7 млн (15,5% — 18-34 года и 23,4% — 35-64 года).Агентство отмечает, что данные Евростата отражают возраст и пол получателей временной защиты. Однако они не позволяют определить, сколько из них в соответствии с украинским законодательством фактически подлежат воинской обязанности.По заявлению представителя Еврокомиссии, в ЕС при рассмотрении запросов от украинских граждан на статус временной защиты не различают мужчин и женщин, но от всех просителей в призывном возрасте требуют подтверждение об исполнении воинских обязанностей.Отмечается, что за июнь число беженцев этой категории выросло в ЕС ещё на 24,38 тыс. человек, или на 0,6%. В Германии их находится 1,286 млн человек, или 29,2% от общего числа в ЕС. Польша приняла из незалежной 961,2 тыс., Чехия — 390,8 тыс.Подробнее о людоедских планах Киева - в материале Александра Савко Бедных на войну, нацистов – в телевизор. Вымирающая Украина строит кастовую систему.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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