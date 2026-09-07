Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 07.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 07.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 7 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-07T01:12
2026-09-07T01:16
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лнр
днр
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запорожская область
крым
севастополь
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 6 сентября и в ночь на 7 сентября объявлялась в Курской, Брянской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Курской, Саратовской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Херсонской, Орловской, Брянской, Липецкой областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ярославской, Нижегородской, Запорожской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 6 сентября и в ночь на 7 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (22:25 мск), Саратова (0:34 мск), Пензы (0:54 мск), Ульяновска (1:05 мск).Аэропорт Нижнего Новгорода с 0:42 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла девочка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, лнр, днр, курская область, брянская область, запорожская область, крым, севастополь, краснодарский край, саратовская область, рязанская область, пенза, воронежская область, белгородская область, ростовская область, херсонская область, орловская область, липецк, нижегородская область, ульяновская область, росавиация, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, аэропорт, аэропорты
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

01:12 07.09.2026 (обновлено: 01:16 07.09.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 7 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 6 сентября и в ночь на 7 сентября объявлялась в Курской, Брянской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Курской, Саратовской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Херсонской, Орловской, Брянской, Липецкой областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ярославской, Нижегородской, Запорожской областях, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 6 сентября и в ночь на 7 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (22:25 мск), Саратова (0:34 мск), Пензы (0:54 мск), Ульяновска (1:05 мск).
Аэропорт Нижнего Новгорода с 0:42 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла девочка.
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