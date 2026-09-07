https://ukraina.ru/20260907/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083043265.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 07.09.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 7 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-09-07T01:12

2026-09-07T01:12

2026-09-07T01:16

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лнр

днр

курская область

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 6 сентября и в ночь на 7 сентября объявлялась в Курской, Брянской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Курской, Саратовской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Херсонской, Орловской, Брянской, Липецкой областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ярославской, Нижегородской, Запорожской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 6 сентября и в ночь на 7 сентября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (22:25 мск), Саратова (0:34 мск), Пензы (0:54 мск), Ульяновска (1:05 мск).Аэропорт Нижнего Новгорода с 0:42 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла девочка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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