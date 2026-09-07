https://ukraina.ru/20260907/derzhatsya-ne-budet-eksperty-ob-evakuatsii-kieva-i-fiasko-zelenskogo-1083037679.html

"Держаться не будет": эксперты об эвакуации Киева и фиаско Зеленского

"Держаться не будет": эксперты об эвакуации Киева и фиаско Зеленского - 07.09.2026 Украина.ру

"Держаться не будет": эксперты об эвакуации Киева и фиаско Зеленского

На Украине обсуждают, почему из Киева собираются эвакуировать не всех, думают, зачем опять прилетели спецпредставители Трампа и с какой целью в Москву возили секретную комнату

2026-09-07T05:04

2026-09-07T05:04

2026-09-07T05:04

эксклюзив

россия

украина

киев

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

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В украинских СМИ появились публикации о будто бы готовящейся эвакуации из Киева двухсот тысяч человек в случае, если не удастся обеспечить отопительный сезон. В Киевской горадминистрации такие намерения как будто опровергли, но так, что, в сущности, подтвердили – мол, эвакуация сотен тысяч жителей Киева этой зимой не планируется, речь идет о возможном временном перемещении отдельных людей в случае кризисной ситуации.Он в очередном выпуске своего видеоблога отметил, что катастрофическая ситуация с подготовкой к зиме складывается и в других городах, в частности в Херсоне, где уничтожена ТЭЦ. В областной военной администрации призвали жителей выезжать из города.В Киеве при новых атаках ситуация с сохранностью энергообъектов может серьезно измениться, тогда эвакуировать (или перемещать?) придется не двести тысяч киевлян, а гораздо больше. Только куда?Впрочем, пока в Киеве тихо. Президент РФ Владимир Путин распорядился с полуночи 5 сентября в течение трёх суток не наносить удары по городу. Это связано с визитом спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в украинскую столицу, куда они отправились из Москвы. Все ради их безопасности.Одновременно с этим Владимир Зеленский после разговора с представителями США пообещал не наносить ударов по Москве до понедельника.Но что потом?Украинский политтехнолог Андрей Золотарев каких-то больших чудес от челночного визита посланцев Трампа не ждет – "судя по всему, воз останется там же".Переговорный процесс, по его словам, "достанут из морозильника", это можно допустить, но этот "процесс может идти довольно долго, подобно тому, как Корейская война шла три года, и три года шли переговоры между китайцами и американцами… в итоге только на четвертом году войны договорились".Украинский конфликт продолжается фактически с 2014 года. На сколько еще хватит Украины, сможет ли страна потом восстановиться?Думается, среди украинских политиков, чиновников и военных на самом деле многие понимают губительность продолжения войны для украинской государственности (а она-то их и кормит). Есть и политики, которые думают не только о собственной выгоде, но и о людях. Таких теперь осталось совсем мало.Но лишь некоторые рискуют высказываться открыто. В основном те, кому как бы и нечего терять. Вот о необходимости мира заявил находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Остановите войну. Это должно быть требованием каждого украинца. Нужны переговоры", - написал он в своем телеграм-канале.О возможности переговоров говорят и в России. Проблема в том, о чем и с кем договариваться. Не с Зеленским же?Костер войны вполне может разгореться с еще большей силой, считает российский социолог и политолог Игорь Лепехин. По его мнению, недавний визит директора ЦРУ в Москву вовсе не обязательно трактовать как поиск мирных решений, быть может, речь совсем о другом – о том, что именно от России требуют капитуляции."Запад, включая США, переводит российско-украинский конфликт на новый уровень. Уровень завершения конфликта в интересах Вашингтона и Лондона", - заявил Лепехин в своем блоге.По его мнению, для этого "нужно заставить Россию в очередной раз ошибиться: совершить такое действие, которое Запад оценит как "нападение на НАТО" (или "расчехление" ядерного оружия) и, следовательно, как casus belli для нанесения прямых ударов по Москве и последующего принуждения Путина к "сделке" с Трампом".В общем, "США и НАТО готовятся к нападению на Россию, но делают вид, что - напротив - предотвращают нападение России на НАТО".Другое мнение высказал в эфире интернет-канала Delib бывший депутат Рады Олег Царев. Он предположил, что шеф ЦРУ прилетал в Москву по личному поручению Трампа (и летел в транспортном самолете по той причине, что вез с собой секретную комнату, чтобы не вести переговоры из посольства, где потом все пишут отчеты).А разговор был вовсе не об Украине, но об Иране, на который только Владимир Путин может оказать нужное сейчас Трампу воздействие. Нужное для того, чтобы Трамп избежал импичмента – ведь Тегеран может обрушить выборы республиканцам даже не новыми ударами, а одними только грозными заявлениями, отметил аналитик.Что до Украины, то эскалация будет только усиливаться, считает украинский социолог Евгений Копатько. Он в беседе с журналистом Александром Шелестом* подчеркнул, что считает США участником конфликта. По его мнению, мир Трампу не нужен, для него важно, чтобы конфликт не выходил за определенные границы.Эксперт добавил, что внутри Украины явно обострилась внутривидовая борьба, точный удар БПЛА по зданию СБУ в Киеве – одно из ее проявлений, через какое-то время может выясниться, что вовсе не россияне это сделали.А вот ситуация для простых людей на Украине становится все тяжелее. Человек видит, что горизонт планирования у него короткий, видит, что социальная структура разрушена полностью, что демографическая катастрофа – уже не фигура речи, а реальность. При этом ему внушили, что Россия – экзистенциальный враг.На фоне всего этого – коррупция, крышуемые властью колл-центры, насильственная мобилизация и прочие явления, порождающие неуверенность и неопределенность, описал социолог состояние даже патриотично настроенного гражданина Украины.Копатько подчеркнул, что сегодня в стране нет лидеров мнений, а сам Зеленский уже вовсе не вождь и не лидер нации, каким он был в 2022 году. Он не управляет ситуацией, это понимают и в его окружении. В общем, "эта конструкция держаться не будет".* лица, признанные в РФ иноагентами

https://ukraina.ru/20260906/zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-zelenskaya-kormit-detey-morkovkoy-ttsk-torguyut-svobodoy-1083029069.html

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эксклюзив, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский