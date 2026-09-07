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"Уезжай и объясни Зеленскому": поляки гонят украинцев на родину из-за решений Киева

"Уезжай и объясни Зеленскому": поляки гонят украинцев на родину из-за решений Киева - 07.09.2026 Украина.ру

"Уезжай и объясни Зеленскому": поляки гонят украинцев на родину из-за решений Киева

Проживающие в Польше граждане Украины испытывают серьезную тревогу за собственную безопасность из-за ухудшения климата в социуме, передает Politico

2026-09-07T07:40

2026-09-07T07:40

2026-09-07T08:02

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Своими переживаниями делятся сами уехавшие: работающая в Варшаве гидом украинка отметила, что за десять лет проживания в стране впервые столкнулась с отчуждением и теперь опасается использовать родную речь в общественных местах.Еще один инцидент произошел с сотрудником Варшавского университета Иваном, с которым сосед по дому развязал ссору в лифте. Причиной вспышки гнева послужил указ Киева о присвоении войсковому подразделению ВСУ почетного имени УПА*.Недавно руководитель украинской дипмиссии Василий Боднар зафиксировал тридцатипроцентный рост числа противоправных действий против украинцев в республике за год. На этом фоне, по сведениям радиовещательной компании RMF FM, наметилась тенденция к смене страны проживания — мигранты покидают Польшу ради Чехии и Германии.Польша и Украина уже много лет спорят из-за тяжелого прошлого. Варшава официально называет геноцидом Волынскую резню 1943–1945 годов — тогда украинские националисты массово убивали поляков. В 2026 году этот конфликт обострился. Владимир Зеленский назвал подразделение ВСУ в честь УПА* и приехал на перезахоронение одного из лидеров организации. После этого польские власти лишили его своей главной награды — ордена Белого Орла.Подробнее о положении украинцев за рубежом - в материале В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий на сайте Украина.ру.* Признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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новости, польша, украина, владимир зеленский, киев, василий боднар, вооруженные силы украины, украина.ру