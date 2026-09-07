https://ukraina.ru/20260907/uezzhay-i-obyasni-zelenskomu-polyaki-gonyat-ukraintsev-na-rodinu-iz-za-resheniy-kieva-1083045858.html
"Уезжай и объясни Зеленскому": поляки гонят украинцев на родину из-за решений Киева
"Уезжай и объясни Зеленскому": поляки гонят украинцев на родину из-за решений Киева - 07.09.2026 Украина.ру
"Уезжай и объясни Зеленскому": поляки гонят украинцев на родину из-за решений Киева
Проживающие в Польше граждане Украины испытывают серьезную тревогу за собственную безопасность из-за ухудшения климата в социуме, передает Politico
2026-09-07T07:40
2026-09-07T07:40
2026-09-07T08:02
новости
польша
украина
владимир зеленский
киев
василий боднар
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_0:154:3035:1861_1920x0_80_0_0_148de5dd4806d340f6b4dd32695838df.jpg
Своими переживаниями делятся сами уехавшие: работающая в Варшаве гидом украинка отметила, что за десять лет проживания в стране впервые столкнулась с отчуждением и теперь опасается использовать родную речь в общественных местах.Еще один инцидент произошел с сотрудником Варшавского университета Иваном, с которым сосед по дому развязал ссору в лифте. Причиной вспышки гнева послужил указ Киева о присвоении войсковому подразделению ВСУ почетного имени УПА*.Недавно руководитель украинской дипмиссии Василий Боднар зафиксировал тридцатипроцентный рост числа противоправных действий против украинцев в республике за год. На этом фоне, по сведениям радиовещательной компании RMF FM, наметилась тенденция к смене страны проживания — мигранты покидают Польшу ради Чехии и Германии.Польша и Украина уже много лет спорят из-за тяжелого прошлого. Варшава официально называет геноцидом Волынскую резню 1943–1945 годов — тогда украинские националисты массово убивали поляков. В 2026 году этот конфликт обострился. Владимир Зеленский назвал подразделение ВСУ в честь УПА* и приехал на перезахоронение одного из лидеров организации. После этого польские власти лишили его своей главной награды — ордена Белого Орла.Подробнее о положении украинцев за рубежом - в материале В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий на сайте Украина.ру.* Признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
польша
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_173:0:2860:2015_1920x0_80_0_0_dae9aa1b7b6f213ce6cf913bddca8997.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, владимир зеленский, киев, василий боднар, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Василий Боднар, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
"Уезжай и объясни Зеленскому": поляки гонят украинцев на родину из-за решений Киева
07:40 07.09.2026 (обновлено: 08:02 07.09.2026)
Проживающие в Польше граждане Украины испытывают серьезную тревогу за собственную безопасность из-за ухудшения климата в социуме, передает Politico
Своими переживаниями делятся сами уехавшие: работающая в Варшаве гидом украинка отметила, что за десять лет проживания в стране впервые столкнулась с отчуждением и теперь опасается использовать родную речь в общественных местах.
Еще один инцидент произошел с сотрудником Варшавского университета Иваном, с которым сосед по дому развязал ссору в лифте.
"Сосед начал кричать на меня, говорил, чтобы я вернулся в Украину и объяснил Зеленскому, что тому не следовало этого делать", — описал ситуацию мужчина.
Причиной вспышки гнева послужил указ Киева о присвоении войсковому подразделению ВСУ почетного имени УПА*.
Недавно руководитель украинской дипмиссии Василий Боднар зафиксировал тридцатипроцентный рост числа противоправных действий против украинцев в республике за год. На этом фоне, по сведениям радиовещательной компании RMF FM, наметилась тенденция к смене страны проживания — мигранты покидают Польшу ради Чехии и Германии.
Польша и Украина уже много лет спорят из-за тяжелого прошлого. Варшава официально называет геноцидом Волынскую резню 1943–1945 годов — тогда украинские националисты массово убивали поляков. В 2026 году этот конфликт обострился. Владимир Зеленский назвал подразделение ВСУ в честь УПА* и приехал на перезахоронение одного из лидеров организации. После этого польские власти лишили его своей главной награды — ордена Белого Орла.
Подробнее о положении украинцев за рубежом - в материале В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий на сайте Украина.ру.
* Признано экстремистским и запрещено на территории РФ.