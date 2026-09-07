"Уезжай и объясни Зеленскому": поляки гонят украинцев на родину из-за решений Киева - 07.09.2026 Украина.ру
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"Уезжай и объясни Зеленскому": поляки гонят украинцев на родину из-за решений Киева
"Уезжай и объясни Зеленскому": поляки гонят украинцев на родину из-за решений Киева - 07.09.2026 Украина.ру
"Уезжай и объясни Зеленскому": поляки гонят украинцев на родину из-за решений Киева
Проживающие в Польше граждане Украины испытывают серьезную тревогу за собственную безопасность из-за ухудшения климата в социуме, передает Politico
2026-09-07T07:40
2026-09-07T08:02
новости
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Своими переживаниями делятся сами уехавшие: работающая в Варшаве гидом украинка отметила, что за десять лет проживания в стране впервые столкнулась с отчуждением и теперь опасается использовать родную речь в общественных местах.Еще один инцидент произошел с сотрудником Варшавского университета Иваном, с которым сосед по дому развязал ссору в лифте. Причиной вспышки гнева послужил указ Киева о присвоении войсковому подразделению ВСУ почетного имени УПА*.Недавно руководитель украинской дипмиссии Василий Боднар зафиксировал тридцатипроцентный рост числа противоправных действий против украинцев в республике за год. На этом фоне, по сведениям радиовещательной компании RMF FM, наметилась тенденция к смене страны проживания — мигранты покидают Польшу ради Чехии и Германии.Польша и Украина уже много лет спорят из-за тяжелого прошлого. Варшава официально называет геноцидом Волынскую резню 1943–1945 годов — тогда украинские националисты массово убивали поляков. В 2026 году этот конфликт обострился. Владимир Зеленский назвал подразделение ВСУ в честь УПА* и приехал на перезахоронение одного из лидеров организации. После этого польские власти лишили его своей главной награды — ордена Белого Орла.Подробнее о положении украинцев за рубежом - в материале В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий на сайте Украина.ру.* Признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, польша, украина, владимир зеленский, киев, василий боднар, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Василий Боднар, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Уезжай и объясни Зеленскому": поляки гонят украинцев на родину из-за решений Киева

07:40 07.09.2026 (обновлено: 08:02 07.09.2026)
 
© Фото : Creative Commons/Mateusz War / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
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Проживающие в Польше граждане Украины испытывают серьезную тревогу за собственную безопасность из-за ухудшения климата в социуме, передает Politico
Своими переживаниями делятся сами уехавшие: работающая в Варшаве гидом украинка отметила, что за десять лет проживания в стране впервые столкнулась с отчуждением и теперь опасается использовать родную речь в общественных местах.
Еще один инцидент произошел с сотрудником Варшавского университета Иваном, с которым сосед по дому развязал ссору в лифте.
"Сосед начал кричать на меня, говорил, чтобы я вернулся в Украину и объяснил Зеленскому, что тому не следовало этого делать", — описал ситуацию мужчина.
Причиной вспышки гнева послужил указ Киева о присвоении войсковому подразделению ВСУ почетного имени УПА*.
Недавно руководитель украинской дипмиссии Василий Боднар зафиксировал тридцатипроцентный рост числа противоправных действий против украинцев в республике за год. На этом фоне, по сведениям радиовещательной компании RMF FM, наметилась тенденция к смене страны проживания — мигранты покидают Польшу ради Чехии и Германии.
Польша и Украина уже много лет спорят из-за тяжелого прошлого. Варшава официально называет геноцидом Волынскую резню 1943–1945 годов — тогда украинские националисты массово убивали поляков. В 2026 году этот конфликт обострился. Владимир Зеленский назвал подразделение ВСУ в честь УПА* и приехал на перезахоронение одного из лидеров организации. После этого польские власти лишили его своей главной награды — ордена Белого Орла.
Подробнее о положении украинцев за рубежом - в материале В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий на сайте Украина.ру.
* Признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
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