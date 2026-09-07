https://ukraina.ru/20260907/vy-srabotali-luchshe-patriot-zelenskiy-sravnil-diplomatov-s-oruzhiem-khronika-sobytiy-na-utro-7-1083046543.html

"Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентября

"Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентября - 07.09.2026 Украина.ру

"Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентября

Владимир Зеленский в Киеве встретил американских посланников, сравнив их с системами Patriot, а глава "Слуги народа" Давид Арахамия появился на переговорах в футболке с надписью "Киевский режим", вызвав скандал и насмешки в соцсетях. Между тем антиукраинские настроения в Польше усилились накануне выборов

2026-09-07T09:06

2026-09-07T09:06

2026-09-07T10:46

эксклюзив

хроники

польша

краков

варшава

politico

сво

киев

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/07/1083044037_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_aa841ada9f24ce037acf75f570f5e82e.jpg

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев стал событием, которое украинские власти попытались представить как дипломатический триумф. Владимир Зеленский после трёх часов переговоров сделал неожиданный комплимент: "Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot. Спасибо, прилетайте чаще". Связав отсутствие обстрелов во время визита с присутствием американской делегации, глава киевского режима вызвал неоднозначную реакцию — как в Киеве, так и за его пределами.Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, объяснил это просто: "ВС РФ атакуют Киев, другие города, наносят удары по металлургическим заводам, портам, логистическим центрам — всё становится интенсивнее. Именно поэтому Уиткофф и Кушнер приехали в Киев — дать Зеленскому возможность попросить денег". Встреча, проходившая в закрытом формате, длилась более трёх часов. Как позже заявил Уиткофф, переговоры были "содержательными и важными", а американская сторона осталась воодушевлена результатами. Кушнер, в свою очередь, отметил решимость президента США Дональда Трампа добиться окончания конфликта. Примечательно, что до Киева Уиткофф и Кушнер встретились с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле, где также обсуждали возможные пути урегулирования. С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Однако в Киеве визит вызвал неоднозначную реакцию. Немецкая Berliner Zeitung отметила, что "в Киеве испортилось настроение", а визит совпал с попытками Зеленского сдержать углубляющийся внутриполитический кризис, связанный с коррупционными скандалами. Особый резонанс вызвал внешний вид украинской делегации. Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов* и другие участники встречи появились перед американскими гостями в чёрной одежде без галстуков. Пользователи соцсетей раскритиковали этот выбор, назвав его неуместным для официальных переговоров, особенно в условиях войны. Особое возмущение вызвало присутствие Рустема Умерова, который фигурирует в коррупционных скандалах.Настоящий скандал разразился из-за главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Он пришёл на встречу в белой футболке с надписью "Киевский режим" на украинском языке. По информации издания "Страна.ua", аналогичные футболки были подготовлены и для американских гостей. От "братской любви" до ненависти: поляки разочаровались в украинцахВ Польше стремительно растет число преступлений против украинцев. Как пишет Politico, за первую половину 2026 года зафиксировано 180 преступлений на почве этнической ненависти — это на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года.По данным польской прокуратуры, более 80% дел о преступлениях на почве ненависти, переданных в суд с февраля по июнь, касались именно украинцев. Цифры, казалось бы, говорят сами за себя. Но корень проблемы — не в отдельных происшествиях, а в системном охлаждении, которое нарастает прямо на глазах.Опросы CBOS фиксируют падение симпатий поляков к украинцам с 51% в 2023 году до 29% в начале 2026-го. Одновременно растет доля негативного отношения. Главные причины — исторические споры вокруг Волынской трагедии и Украинской повстанческой армии**, а также недовольство социальными выплатами украинским гражданам в Польше.Поляки, еще недавно считавшие украинцев "братьями", теперь все чаще видят в них обузу. В Варшаве, Кракове и других городах звучат требования пересмотреть миграционную политику и ограничить помощь. Киев, привыкший к щедрым подачкам и поддержке, внезапно сталкивается с новой реальностью, в которой его обнимать никто не хочет.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи с 6 на 7 сентября перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, Республики Крым, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Пермского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении российские подразделения охватывают Алексеево-Дружковку с флангов, продвигаясь в сторону города и вдоль железной дороги. Это создает серьезные проблемы для снабжения ВСУ, лишая противника возможности оперативно маневрировать резервами.На Краснолиманском направлении тяжелые бои продолжаются у Ивановки, Мирного и Новолюбовки. Российские войска сдерживают попытки ВСУ прорваться к Тернам и Макеевке, нанося противнику значительные потери и не давая ему развить успех.На Добропольском направлении российские войска продвигаются к Сергеевке и Новогригоровке. Под контроль перешли участки дорог, ведущих к Краматорску и Дружковке. Это существенно ограничивает мобильность украинских группировок и затрудняет их снабжение.На Северском направлении ВС РФ продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации. Бои идут у Васильевской Пустоши и Ореховатки. Николаевка остается серой зоной, однако российские войска продолжают теснить противника, приближаясь к ключевым городам Донбасса.На Днепровском направлении бои продолжаются на прежних рубежах. Российские подразделения теснят противника у Великомихайловки, улучшая тактическое положение и нанося удары по укреплениям ВСУ.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ukraina.ru/20260906/s-chem-uitkoff-i-kushner-priekhali-k-putinu-budanov-mirotvorets-khronika-sobytiy-na-utro-6-sentyabrya-1083035737.html

https://ukraina.ru/20260907/uezzhay-i-obyasni-zelenskomu-polyaki-gonyat-ukraintsev-na-rodinu-iz-za-resheniy-kieva-1083045858.html

польша

краков

варшава

киев

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, польша, краков, варшава, politico, сво, киев, сша, россия, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский, слуга народа, вооруженные силы украины, переговоры по украине 2026