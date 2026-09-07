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"У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин
"У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин - 07.09.2026 Украина.ру
"У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин
Экс-министр обороны Украины Алексей Резников настаивает на начале дискуссии о призыве женщин в армию. Об этом 7 сентября сообщило издание "Страна UA"
2026-09-07T11:16
2026-09-07T11:16
2026-09-07T11:16
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"Кто лучше может оперировать дроном? Физиологически у женщин реакция лучше. У девушек реакция на угрозу быстрее. Периферическое зрение лучше развито. Поэтому здесь нет "зрады". Я не утверждаю "всех женщин завтра на поле боя". Нужно начать дискуссию и учить опыт Израиля, Дании, Швеции, Норвегии и Нидерландов", — заявил он.Ранее власти Украины отрицали планы женской мобилизации, хотя некоторые военные идею поддержали. Нардеп Гетманцев резко раскритиковал Резникова, причислив его к "партии войны"."Всем этим "ястребам" искренне советую свои комментарии записывать из окопа, а не из удобных студий. Это было бы так же глупо, но хотя бы честно. Бог иллюстрирует абсурд происходящего дерзостью и лицемерием хорошо откормленных в тылу VIP-уклонистов", — написал он.Это не первый случай, когда на Украине обсуждают женскую мобилизацию. В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин служить. Подробнее – в публикации Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детейОб охоте ТЦК на женщин – в статье Дмитрия Ковалевича ""Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, израиль, дания, украина.ру, алексей резников, дмитрий ковалевич
Новости, Украина, Израиль, Дания, Украина.ру, Алексей Резников, Дмитрий Ковалевич
"У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин
Экс-министр обороны Украины Алексей Резников настаивает на начале дискуссии о призыве женщин в армию. Об этом 7 сентября сообщило издание "Страна UA"
"Кто лучше может оперировать дроном? Физиологически у женщин реакция лучше. У девушек реакция на угрозу быстрее. Периферическое зрение лучше развито. Поэтому здесь нет "зрады". Я не утверждаю "всех женщин завтра на поле боя". Нужно начать дискуссию и учить опыт Израиля, Дании, Швеции, Норвегии и Нидерландов", — заявил он.
Ранее власти Украины отрицали планы женской мобилизации, хотя некоторые военные идею поддержали.
Нардеп Гетманцев резко раскритиковал Резникова, причислив его к "партии войны".
"Всем этим "ястребам" искренне советую свои комментарии записывать из окопа, а не из удобных студий. Это было бы так же глупо, но хотя бы честно. Бог иллюстрирует абсурд происходящего дерзостью и лицемерием хорошо откормленных в тылу VIP-уклонистов", — написал он.
Это не первый случай, когда на Украине обсуждают женскую мобилизацию. В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин служить. Подробнее – в публикации Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детей
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