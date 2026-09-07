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"У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин

"У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин - 07.09.2026 Украина.ру

"У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников настаивает на начале дискуссии о призыве женщин в армию. Об этом 7 сентября сообщило издание "Страна UA"

2026-09-07T11:16

2026-09-07T11:16

2026-09-07T11:16

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"Кто лучше может оперировать дроном? Физиологически у женщин реакция лучше. У девушек реакция на угрозу быстрее. Периферическое зрение лучше развито. Поэтому здесь нет "зрады". Я не утверждаю "всех женщин завтра на поле боя". Нужно начать дискуссию и учить опыт Израиля, Дании, Швеции, Норвегии и Нидерландов", — заявил он.Ранее власти Украины отрицали планы женской мобилизации, хотя некоторые военные идею поддержали. Нардеп Гетманцев резко раскритиковал Резникова, причислив его к "партии войны"."Всем этим "ястребам" искренне советую свои комментарии записывать из окопа, а не из удобных студий. Это было бы так же глупо, но хотя бы честно. Бог иллюстрирует абсурд происходящего дерзостью и лицемерием хорошо откормленных в тылу VIP-уклонистов", — написал он.Это не первый случай, когда на Украине обсуждают женскую мобилизацию. В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин служить. Подробнее – в публикации Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детейОб охоте ТЦК на женщин – в статье Дмитрия Ковалевича ""Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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