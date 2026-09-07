Уиткофф и Кушнер покинули Киев: что известно к этому часу - 07.09.2026 Украина.ру
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Уиткофф и Кушнер покинули Киев: что известно к этому часу
Уиткофф и Кушнер покинули Киев: что известно к этому часу - 07.09.2026 Украина.ру
Уиткофф и Кушнер покинули Киев: что известно к этому часу
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Киев после переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом в ночь на 7 сентября сообщает компания "Украинские железные дороги"
2026-09-07T03:27
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Делегация США отправилась из столицы незалежной тем же путём, что и прибыла туда утром 6 сентября — на поезде."Отправили специальный поезд для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера", — говорится в сообщении УЖД.Американские визитёры провели в Киеве консультации по украинскому урегулированию, которые проходили в несколько этапов. После первых обсуждений к переговорам подключились представители Великобритании, Франции и Германии.По информации газеты Financial Times, ссылающейся на источники, знакомые с ходом обсуждения, представители президента США Дональда Трампа привезли Зеленскому обновлённые версии документов по урегулированию."Американцы привезли обновленные версии ранее опубликованных документов, пересмотренные с учетом ситуации, сложившейся после срыва мирных переговоров в феврале... Два посланника Трампа прибыли в Киев с небольшим количеством новых идей ради возобновления диалога на основе ранее выдвинутых инициатив и сокращения разногласий между Москвой и Киевом", — пишет газета.Издание отмечает, что украинские участники переговоров сомневаются в завершении войны до зимы. Американцы, наоборот, на пресс-конференции после встречи с Зеленским высказались более оптимистично.Уиткофф заявил, что в ходе визита в Москву услышал новые идеи по украинскому урегулированию, в переговорах сделан большой прогресс. Он также выразил надежду, что конструктивная работа в последние два дня (в Москве и Киеве) поможет начать сближение позиций сторон. Кушнер, в свою очередь, заявил о работе Вашингтона над формированием "мирного пакета".5 сентября президент России Владимир Путин провёл в Кремле трёхчасовые переговоры со спецпосланниками американского лидера. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Это был уже восьмой визит представителей Трампа в Россию. Как рассказал Ушаков, Путин дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта.Подробнее - в материале Марии Илащук Зеленскому везут ультиматум или предложение? Уиткофф и Кушнер приехали в Киев из Москвы. Итоги 6 сентября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, киев, владимир зеленский, financial times, москва, россия, владимир путин, юрий ушаков, кирилл дмитриев, переговоры по украине 2026, украина, киевский режим, война на украине, чем закончится война на украине, когда закончится война на украине
Украина.ру, Новости, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Киев, Владимир Зеленский, Financial Times, Москва, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, Переговоры по Украине 2026, Украина, киевский режим, война на Украине, чем закончится война на Украине, когда закончится война на Украине

Уиткофф и Кушнер покинули Киев: что известно к этому часу

03:27 07.09.2026 (обновлено: 03:30 07.09.2026)
 
© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер в Киеве
Владимир Зеленский, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Киев после переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом в ночь на 7 сентября сообщает компания "Украинские железные дороги"
Делегация США отправилась из столицы незалежной тем же путём, что и прибыла туда утром 6 сентября — на поезде.
"Отправили специальный поезд для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера", — говорится в сообщении УЖД.
Американские визитёры провели в Киеве консультации по украинскому урегулированию, которые проходили в несколько этапов. После первых обсуждений к переговорам подключились представители Великобритании, Франции и Германии.
По информации газеты Financial Times, ссылающейся на источники, знакомые с ходом обсуждения, представители президента США Дональда Трампа привезли Зеленскому обновлённые версии документов по урегулированию.
"Американцы привезли обновленные версии ранее опубликованных документов, пересмотренные с учетом ситуации, сложившейся после срыва мирных переговоров в феврале... Два посланника Трампа прибыли в Киев с небольшим количеством новых идей ради возобновления диалога на основе ранее выдвинутых инициатив и сокращения разногласий между Москвой и Киевом", — пишет газета.
Издание отмечает, что украинские участники переговоров сомневаются в завершении войны до зимы. Американцы, наоборот, на пресс-конференции после встречи с Зеленским высказались более оптимистично.
Уиткофф заявил, что в ходе визита в Москву услышал новые идеи по украинскому урегулированию, в переговорах сделан большой прогресс. Он также выразил надежду, что конструктивная работа в последние два дня (в Москве и Киеве) поможет начать сближение позиций сторон. Кушнер, в свою очередь, заявил о работе Вашингтона над формированием "мирного пакета".
5 сентября президент России Владимир Путин провёл в Кремле трёхчасовые переговоры со спецпосланниками американского лидера. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Это был уже восьмой визит представителей Трампа в Россию. Как рассказал Ушаков, Путин дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта.
Подробнее - в материале Марии Илащук Зеленскому везут ультиматум или предложение? Уиткофф и Кушнер приехали в Киев из Москвы. Итоги 6 сентября.
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