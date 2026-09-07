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Уиткофф и Кушнер покинули Киев: что известно к этому часу

Уиткофф и Кушнер покинули Киев: что известно к этому часу - 07.09.2026 Украина.ру

Уиткофф и Кушнер покинули Киев: что известно к этому часу

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Киев после переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом в ночь на 7 сентября сообщает компания "Украинские железные дороги"

2026-09-07T03:27

2026-09-07T03:27

2026-09-07T03:30

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Делегация США отправилась из столицы незалежной тем же путём, что и прибыла туда утром 6 сентября — на поезде."Отправили специальный поезд для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера", — говорится в сообщении УЖД.Американские визитёры провели в Киеве консультации по украинскому урегулированию, которые проходили в несколько этапов. После первых обсуждений к переговорам подключились представители Великобритании, Франции и Германии.По информации газеты Financial Times, ссылающейся на источники, знакомые с ходом обсуждения, представители президента США Дональда Трампа привезли Зеленскому обновлённые версии документов по урегулированию."Американцы привезли обновленные версии ранее опубликованных документов, пересмотренные с учетом ситуации, сложившейся после срыва мирных переговоров в феврале... Два посланника Трампа прибыли в Киев с небольшим количеством новых идей ради возобновления диалога на основе ранее выдвинутых инициатив и сокращения разногласий между Москвой и Киевом", — пишет газета.Издание отмечает, что украинские участники переговоров сомневаются в завершении войны до зимы. Американцы, наоборот, на пресс-конференции после встречи с Зеленским высказались более оптимистично.Уиткофф заявил, что в ходе визита в Москву услышал новые идеи по украинскому урегулированию, в переговорах сделан большой прогресс. Он также выразил надежду, что конструктивная работа в последние два дня (в Москве и Киеве) поможет начать сближение позиций сторон. Кушнер, в свою очередь, заявил о работе Вашингтона над формированием "мирного пакета".5 сентября президент России Владимир Путин провёл в Кремле трёхчасовые переговоры со спецпосланниками американского лидера. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Это был уже восьмой визит представителей Трампа в Россию. Как рассказал Ушаков, Путин дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта.Подробнее - в материале Марии Илащук Зеленскому везут ультиматум или предложение? Уиткофф и Кушнер приехали в Киев из Москвы. Итоги 6 сентября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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