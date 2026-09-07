Американцы улетели, налёты на Россию активизировались: Минобороны доложило о сбитых БПЛА - 07.09.2026 Украина.ру
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Американцы улетели, налёты на Россию активизировались: Минобороны доложило о сбитых БПЛА
Американцы улетели, налёты на Россию активизировались: Минобороны доложило о сбитых БПЛА - 07.09.2026 Украина.ру
Американцы улетели, налёты на Россию активизировались: Минобороны доложило о сбитых БПЛА
Силы ПВО за воскресный день перехватили и уничтожили над регионами России 29 украинских беспилотников, за сутки — 287. Об этом Минобороны РФ вечером 6 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-07T02:18
2026-09-07T02:21
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов традиционно проводится ночью."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тамбовской областей и над акваторией Черного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 5 сентября до 8:00 мск 6 сентября, над российскими регионами и над акваториями Азовского и Чёрного морей были сбиты 258 украинских БПЛА.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 287 ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что в предшествующий день, 5 сентября, было сбито шесть вражеских БПЛА, ночью — 53, таким образом, за сутки — 59. Уменьшение числа вражеских атак на российские регионы наблюдалось на фоне визита в Москву делегации США.Напомним, в ночь на 6 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер покинули Москву, где встречались с президентом России Владимиром Путиным, и направились в Киев. Подробнее - в материале Марии Илащук Зеленскому везут ультиматум или предложение? Уиткофф и Кушнер приехали в Киев из Москвы. Итоги 6 сентября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Американцы улетели, налёты на Россию активизировались: Минобороны доложило о сбитых БПЛА

02:18 07.09.2026 (обновлено: 02:21 07.09.2026)
 
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Силы ПВО за воскресный день перехватили и уничтожили над регионами России 29 украинских беспилотников, за сутки — 287. Об этом Минобороны РФ вечером 6 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов традиционно проводится ночью.
"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тамбовской областей и над акваторией Черного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 5 сентября до 8:00 мск 6 сентября, над российскими регионами и над акваториями Азовского и Чёрного морей были сбиты 258 украинских БПЛА.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 287 ударных БПЛА дальнего действия.
Ранее сообщалось, что в предшествующий день, 5 сентября, было сбито шесть вражеских БПЛА, ночью — 53, таким образом, за сутки — 59. Уменьшение числа вражеских атак на российские регионы наблюдалось на фоне визита в Москву делегации США.
Напомним, в ночь на 6 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер покинули Москву, где встречались с президентом России Владимиром Путиным, и направились в Киев. Подробнее - в материале Марии Илащук Зеленскому везут ультиматум или предложение? Уиткофф и Кушнер приехали в Киев из Москвы. Итоги 6 сентября.
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