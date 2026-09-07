ВСУ атаковали Пермь: беспилотник влетел в дом, погиб мирный житель
© Фото : скриншот видео
© Фото : скриншот видео
Вооружённые силы Украины утром 7 сентября атаковали Пермь беспилотниками. В небе над регионом силами ПВО и мобильными огневыми группами перехвачено 27 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин
Беспилотная опасность объявлялась с 04:24 по московскому времени. В Перми, Соликамске и в радиусе 150 километров от каждого города введён режим "Ковёр".
Один из беспилотников влетел в жилой дом — есть жертва. Для жильцов пострадавшего здания организован пункт временного размещения. Фонд капитального ремонта в ближайшее время приступит к восстановлению.
Также зафиксировано падение обломков на частный жилой дом и придомовую территорию — там обошлось без пострадавших. В аэропорту Большое Савино действуют временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Часть школ и вузов отменили занятия. Экстренные службы продолжают работу на местах падений обломков.
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