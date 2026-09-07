https://ukraina.ru/20260907/vsu-atakovali-perm-bespilotnik-vletel-v-dom-pogib-mirnyy-zhitel-1083047432.html

ВСУ атаковали Пермь: беспилотник влетел в дом, погиб мирный житель

ВСУ атаковали Пермь: беспилотник влетел в дом, погиб мирный житель - 07.09.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали Пермь: беспилотник влетел в дом, погиб мирный житель

Вооружённые силы Украины утром 7 сентября атаковали Пермь беспилотниками. В небе над регионом силами ПВО и мобильными огневыми группами перехвачено 27 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин

2026-09-07T09:19

2026-09-07T09:19

2026-09-07T09:19

спецоперация

сво

украина

соликамск

белгородская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082561886_0:82:1318:823_1920x0_80_0_0_11858e07ef4a802566ab4601ff194b41.jpg

Беспилотная опасность объявлялась с 04:24 по московскому времени. В Перми, Соликамске и в радиусе 150 километров от каждого города введён режим "Ковёр".Один из беспилотников влетел в жилой дом — есть жертва. Для жильцов пострадавшего здания организован пункт временного размещения. Фонд капитального ремонта в ближайшее время приступит к восстановлению.Также зафиксировано падение обломков на частный жилой дом и придомовую территорию — там обошлось без пострадавших. В аэропорту Большое Савино действуют временные ограничения на приём и выпуск самолётов.Часть школ и вузов отменили занятия. Экстренные службы продолжают работу на местах падений обломков.Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Белгородскую областьБольше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

соликамск

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, украина, соликамск, белгородская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины