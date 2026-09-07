ВСУ атаковали Пермь: беспилотник влетел в дом, погиб мирный житель - 07.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260907/vsu-atakovali-perm-bespilotnik-vletel-v-dom-pogib-mirnyy-zhitel-1083047432.html
ВСУ атаковали Пермь: беспилотник влетел в дом, погиб мирный житель
ВСУ атаковали Пермь: беспилотник влетел в дом, погиб мирный житель - 07.09.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали Пермь: беспилотник влетел в дом, погиб мирный житель
Вооружённые силы Украины утром 7 сентября атаковали Пермь беспилотниками. В небе над регионом силами ПВО и мобильными огневыми группами перехвачено 27 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин
2026-09-07T09:19
2026-09-07T09:19
спецоперация
сво
украина
соликамск
белгородская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082561886_0:82:1318:823_1920x0_80_0_0_11858e07ef4a802566ab4601ff194b41.jpg
Беспилотная опасность объявлялась с 04:24 по московскому времени. В Перми, Соликамске и в радиусе 150 километров от каждого города введён режим "Ковёр".Один из беспилотников влетел в жилой дом — есть жертва. Для жильцов пострадавшего здания организован пункт временного размещения. Фонд капитального ремонта в ближайшее время приступит к восстановлению.Также зафиксировано падение обломков на частный жилой дом и придомовую территорию — там обошлось без пострадавших. В аэропорту Большое Савино действуют временные ограничения на приём и выпуск самолётов.Часть школ и вузов отменили занятия. Экстренные службы продолжают работу на местах падений обломков.Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Белгородскую областьБольше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
соликамск
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082561886_57:0:1261:903_1920x0_80_0_0_1ad5d718b6dd435a64fc77ae145eaa78.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, украина, соликамск, белгородская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Украина, Соликамск, Белгородская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

ВСУ атаковали Пермь: беспилотник влетел в дом, погиб мирный житель

09:19 07.09.2026
 
© Фото : скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© Фото : скриншот видео
Читать в
ДзенTelegram
Вооружённые силы Украины утром 7 сентября атаковали Пермь беспилотниками. В небе над регионом силами ПВО и мобильными огневыми группами перехвачено 27 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин
Беспилотная опасность объявлялась с 04:24 по московскому времени. В Перми, Соликамске и в радиусе 150 километров от каждого города введён режим "Ковёр".
Один из беспилотников влетел в жилой дом — есть жертва. Для жильцов пострадавшего здания организован пункт временного размещения. Фонд капитального ремонта в ближайшее время приступит к восстановлению.
Также зафиксировано падение обломков на частный жилой дом и придомовую территорию — там обошлось без пострадавших. В аэропорту Большое Савино действуют временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Часть школ и вузов отменили занятия. Экстренные службы продолжают работу на местах падений обломков.
Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Белгородскую область
Больше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОУкраинаСоликамскБелгородская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:39Нам не оставили выбора, Одесса возвращается домой: Киселёв о судьбе "жемчужины у моря"
10:25"Госизмена и диверсия": ФСБ задержала поджигателя вышек в Хабаровском крае
10:06Голод, жажда и глухая оборона: эксперт рассказал о критическом положении ВСУ
09:51"Где же деньги?":1,13 млрд "на разминирование" испарились из украинской отчётности
09:19Силы ПВО и МОГи сбили за ночь около шестидесяти БПЛА в Ростовской и Воронежской областях
09:19ВСУ атаковали Пермь: беспилотник влетел в дом, погиб мирный житель
09:06"Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентября
09:04Сотни сбитых дронов и трагедия в Севастополе: ПВО отразила ночную атаку на Россию
08:51Над Севастополем вновь горячо: силы ПВО и бойцы МОГ отражают атаку украинских БПЛА
08:49"Цирк уродов и киевский отжим": украинцы отчитали власть за балаган на переговорах с американцами
08:28Арктический фронт: в Баренцевом море отстрелялся "Адмирал Головко" и покружил разведчик из США
08:16Охота за натовским грузом: российская армия накрыла три морские цели ВСУ
08:00"Великий диктатор". Почему в США запрещали антифашистскую пропаганду
07:40"Уезжай и объясни Зеленскому": поляки гонят украинцев на родину из-за решений Киева
07:26Мобилизационный резерв украинцев в ЕС достигает миллиона мужчин. А Женщин?
07:25Бавырин о том, при каких условиях война на Украине завершится летом 2027 года
07:15Днепропетровск, Молдавия и Казахстан. Стоякин и Млечин о том, какие кадры решали всё у Брежнева
07:00Ростислав Ищенко: Россия одержит победу в борьбе с Западом, когда будет удовлетворена настоящим временем
06:06Арктика на грани конфликта? Сергей Гриняев о том, как НАТО использует опыт войны на Украине против России
06:05"Адаптируйся или умри": чем сегодня живет Донбасс
Лента новостейМолния