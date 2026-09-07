https://ukraina.ru/20260907/golod-zhazhda-i-glukhaya-oborona-ekspert-rasskazal-o-kriticheskom-polozhenii-vsu--1083047987.html

Голод, жажда и глухая оборона: эксперт рассказал о критическом положении ВСУ

Голод, жажда и глухая оборона: эксперт рассказал о критическом положении ВСУ - 07.09.2026 Украина.ру

Голод, жажда и глухая оборона: эксперт рассказал о критическом положении ВСУ

Военнослужащие украинской армии на нескольких участках фронта столкнулись с жесткой нехваткой продуктов питания и питьевой воды из-за серьезных проблем со снабжением, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в соцсети "ВКонтакте"

2026-09-07T10:06

2026-09-07T10:06

2026-09-07T10:08

россия

андрей марочко

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

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По его словам, "личный состав украинских боевиков в связи с нарушением логистики на ряде направлений начал испытывать острый дефицит в питьевой воде и продовольствии. Противник для стабилизации обстановки на подавляющем большинстве участков фронта перешел в глухую оборону".Кроме того, Марочко отметил практически полный отказ ВСУ от использования тяжелой бронированной техники. Украинские подразделения вынуждены массово пересаживаться на гражданские автомобили, мотоциклы и легкие транспортеры. Эксперт подчеркнул, что данная тенденция напрямую связана с возросшей эффективностью работы российских подразделений беспилотных систем и нехваткой топлива в подразделениях противника.Проблемы со снабжением украинских войск развиваются на фоне системного кризиса на топливном рынке страны. Ранее украинские СМИ писали о резком скачке цен на автозаправочных станциях, особенно на дизельное топливо. Основные сложности фиксируются в сфере доставки и продажи горючего, что наиболее остро ощущается в прифронтовых районах, где практически полностью уничтожена инфраструктура действующих АЗС.Подробнее - в материале "Законные цели": Анпилогов объяснил, почему Россия бьёт по АЗС, складам и парковкам на сайте Украина.ру.

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россия, андрей марочко, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация