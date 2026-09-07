Голод, жажда и глухая оборона: эксперт рассказал о критическом положении ВСУ - 07.09.2026 Украина.ру
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Голод, жажда и глухая оборона: эксперт рассказал о критическом положении ВСУ
Голод, жажда и глухая оборона: эксперт рассказал о критическом положении ВСУ - 07.09.2026 Украина.ру
Голод, жажда и глухая оборона: эксперт рассказал о критическом положении ВСУ
Военнослужащие украинской армии на нескольких участках фронта столкнулись с жесткой нехваткой продуктов питания и питьевой воды из-за серьезных проблем со снабжением, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в соцсети "ВКонтакте"
2026-09-07T10:06
2026-09-07T10:08
россия
андрей марочко
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
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сво
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По его словам, "личный состав украинских боевиков в связи с нарушением логистики на ряде направлений начал испытывать острый дефицит в питьевой воде и продовольствии. Противник для стабилизации обстановки на подавляющем большинстве участков фронта перешел в глухую оборону".Кроме того, Марочко отметил практически полный отказ ВСУ от использования тяжелой бронированной техники. Украинские подразделения вынуждены массово пересаживаться на гражданские автомобили, мотоциклы и легкие транспортеры. Эксперт подчеркнул, что данная тенденция напрямую связана с возросшей эффективностью работы российских подразделений беспилотных систем и нехваткой топлива в подразделениях противника.Проблемы со снабжением украинских войск развиваются на фоне системного кризиса на топливном рынке страны. Ранее украинские СМИ писали о резком скачке цен на автозаправочных станциях, особенно на дизельное топливо. Основные сложности фиксируются в сфере доставки и продажи горючего, что наиболее остро ощущается в прифронтовых районах, где практически полностью уничтожена инфраструктура действующих АЗС.Подробнее - в материале "Законные цели": Анпилогов объяснил, почему Россия бьёт по АЗС, складам и парковкам на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, андрей марочко, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Андрей Марочко, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Голод, жажда и глухая оборона: эксперт рассказал о критическом положении ВСУ

10:06 07.09.2026 (обновлено: 10:08 07.09.2026)
 
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
- РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
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Военнослужащие украинской армии на нескольких участках фронта столкнулись с жесткой нехваткой продуктов питания и питьевой воды из-за серьезных проблем со снабжением, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в соцсети "ВКонтакте"
По его словам, "личный состав украинских боевиков в связи с нарушением логистики на ряде направлений начал испытывать острый дефицит в питьевой воде и продовольствии. Противник для стабилизации обстановки на подавляющем большинстве участков фронта перешел в глухую оборону".
Кроме того, Марочко отметил практически полный отказ ВСУ от использования тяжелой бронированной техники. Украинские подразделения вынуждены массово пересаживаться на гражданские автомобили, мотоциклы и легкие транспортеры.
Эксперт подчеркнул, что данная тенденция напрямую связана с возросшей эффективностью работы российских подразделений беспилотных систем и нехваткой топлива в подразделениях противника.
Проблемы со снабжением украинских войск развиваются на фоне системного кризиса на топливном рынке страны. Ранее украинские СМИ писали о резком скачке цен на автозаправочных станциях, особенно на дизельное топливо. Основные сложности фиксируются в сфере доставки и продажи горючего, что наиболее остро ощущается в прифронтовых районах, где практически полностью уничтожена инфраструктура действующих АЗС.
Подробнее - в материале "Законные цели": Анпилогов объяснил, почему Россия бьёт по АЗС, складам и парковкам на сайте Украина.ру.
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