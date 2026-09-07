https://ukraina.ru/20260907/golod-zhazhda-i-glukhaya-oborona-ekspert-rasskazal-o-kriticheskom-polozhenii-vsu--1083047987.html
Голод, жажда и глухая оборона: эксперт рассказал о критическом положении ВСУ
Голод, жажда и глухая оборона: эксперт рассказал о критическом положении ВСУ - 07.09.2026 Украина.ру
Голод, жажда и глухая оборона: эксперт рассказал о критическом положении ВСУ
Военнослужащие украинской армии на нескольких участках фронта столкнулись с жесткой нехваткой продуктов питания и питьевой воды из-за серьезных проблем со снабжением, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в соцсети "ВКонтакте"
2026-09-07T10:06
2026-09-07T10:06
2026-09-07T10:08
россия
андрей марочко
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072190702_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d8e1c6ce77a1e2a31e2ccb1cf3316f6.jpg
По его словам, "личный состав украинских боевиков в связи с нарушением логистики на ряде направлений начал испытывать острый дефицит в питьевой воде и продовольствии. Противник для стабилизации обстановки на подавляющем большинстве участков фронта перешел в глухую оборону".Кроме того, Марочко отметил практически полный отказ ВСУ от использования тяжелой бронированной техники. Украинские подразделения вынуждены массово пересаживаться на гражданские автомобили, мотоциклы и легкие транспортеры. Эксперт подчеркнул, что данная тенденция напрямую связана с возросшей эффективностью работы российских подразделений беспилотных систем и нехваткой топлива в подразделениях противника.Проблемы со снабжением украинских войск развиваются на фоне системного кризиса на топливном рынке страны. Ранее украинские СМИ писали о резком скачке цен на автозаправочных станциях, особенно на дизельное топливо. Основные сложности фиксируются в сфере доставки и продажи горючего, что наиболее остро ощущается в прифронтовых районах, где практически полностью уничтожена инфраструктура действующих АЗС.Подробнее - в материале "Законные цели": Анпилогов объяснил, почему Россия бьёт по АЗС, складам и парковкам на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072190702_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_82650f3bc1ae2639a513a853c6c2af4e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, андрей марочко, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Андрей Марочко, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Голод, жажда и глухая оборона: эксперт рассказал о критическом положении ВСУ
10:06 07.09.2026 (обновлено: 10:08 07.09.2026)
Военнослужащие украинской армии на нескольких участках фронта столкнулись с жесткой нехваткой продуктов питания и питьевой воды из-за серьезных проблем со снабжением, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в соцсети "ВКонтакте"
По его словам, "личный состав украинских боевиков в связи с нарушением логистики на ряде направлений начал испытывать острый дефицит в питьевой воде и продовольствии. Противник для стабилизации обстановки на подавляющем большинстве участков фронта перешел в глухую оборону".
Кроме того, Марочко отметил практически полный отказ ВСУ от использования тяжелой бронированной техники. Украинские подразделения вынуждены массово пересаживаться на гражданские автомобили, мотоциклы и легкие транспортеры.
Эксперт подчеркнул, что данная тенденция напрямую связана с возросшей эффективностью работы российских подразделений беспилотных систем и нехваткой топлива в подразделениях противника.
Проблемы со снабжением украинских войск развиваются на фоне системного кризиса на топливном рынке страны. Ранее украинские СМИ писали о резком скачке цен на автозаправочных станциях, особенно на дизельное топливо. Основные сложности фиксируются в сфере доставки и продажи горючего, что наиболее остро ощущается в прифронтовых районах, где практически полностью уничтожена инфраструктура действующих АЗС.