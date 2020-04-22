«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ. У меня также был очень содержательный и полезный разговор с премьер-министром [Денисом] Шмыгалем, в ходе которого мы подробно обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», — заявил он.
По словам Саакашвили, он представит в Раде свою программу помощи правительству Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у него как за пределами Украины, так и в период работы в этой стране, основываясь как на положительном, так и на отрицательном опыте.
Вместе с командой Зеленского Саакашвили, по его словам, готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте и с другими политическими силами в обществе. Также он выразил надежду быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, «сделав что-то полезное для людей, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами».
Стоит отметить, что членов правительства на Украине утверждает парламент по предложению и внесению кандидатур премьером.