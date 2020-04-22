Бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ и представит свою программу в Верховной Раде. Об этом 22 апреля Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook

«Все хуже и хуже»: Саакашвили сравнил уровень жизни на современной Украине и в СССР © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Саакашвили, он представит в Раде свою программу помощи правительству Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у него как за пределами Украины, так и в период работы в этой стране, основываясь как на положительном, так и на отрицательном опыте.

Вместе с командой Зеленского Саакашвили, по его словам, готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте и с другими политическими силами в обществе. Также он выразил надежду быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, «сделав что-то полезное для людей, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами».

Стоит отметить, что членов правительства на Украине утверждает парламент по предложению и внесению кандидатур премьером.