На Украине ожидается еще два пика коронавируса - ориентировочно в конце апреля и между 3 и 8 мая, при этом минимум два года придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Об этом, ссылаясь на расчеты Национальной академии наук (НАН), заявил в интервью «РБК-Украина» премьер-министр страны Денис Шмыгаль

Названо реальное число украинцев, оставшихся без работы из-за карантина © REUTERS, Valentyn Ogirenko Также, по его словам, в то же время планируется смягчение некоторых мер. В частности, смягчат условия обязательной обсервации. При этом Шмыгаль добавил, что 11 мая рассматривается как «желаемый рубеж», после которого будут поступать позитивные данные, что позволит уже с 12 мая начать смягчение ограничений.