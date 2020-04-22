«Мы не знаем, насколько они (пики заболеваемости. — Ред.) будут мощными. Но это те прогнозы, которые НАН делает расчетным методом, при прочих неизменных условиях. То есть при таких условиях, которые имеем сейчас. Поэтому на заседании Кабмина, основываясь на этих расчетах, мы продлим карантин, как минимум до 11 мая», — заявил он.
Также, по его словам, в то же время планируется смягчение некоторых мер. В частности, смягчат условия обязательной обсервации. При этом Шмыгаль добавил, что 11 мая рассматривается как «желаемый рубеж», после которого будут поступать позитивные данные, что позволит уже с 12 мая начать смягчение ограничений.