По его словам, принятые в обход Совета безопасности (СБ) ООН односторонние санкции в условиях пандемии наносят колоссальный ущерб населению целого ряда государств, прежде всего Ирана, Сирии и КНДР.
В результате эти страны не могут закупить оборудование, медикаменты и средства специальной защиты для борьбы с COVID-19.
«Потому что западные страны, прежде всего США, категорически отказываются откликаться на предложения объявить гуманитарную паузу, сделать исключение из любых санкций для поставок товаров, необходимых для борьбы с пандемией. Это все прискорбно», — подчеркнул Лавров.
Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны G20 снять санкции, действующие в отношении других государств, в целях более продуктивной борьбы с распространением коронавируса.
За отмену или приостановку санкций в условиях пандемии высказалась также верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.