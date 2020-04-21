Западные страны, прежде всего США, категорически отказываются сделать исключение из любых санкций для поставок товаров, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом 21 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости

США должны отменить «бесчеловечные» антисирийские санкции в условиях пандемии — заявление РФ и Сирии © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В результате эти страны не могут закупить оборудование, медикаменты и средства специальной защиты для борьбы с COVID-19.

«Потому что западные страны, прежде всего США, категорически отказываются откликаться на предложения объявить гуманитарную паузу, сделать исключение из любых санкций для поставок товаров, необходимых для борьбы с пандемией. Это все прискорбно», — подчеркнул Лавров.

Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны G20 снять санкции, действующие в отношении других государств, в целях более продуктивной борьбы с распространением коронавируса.

За отмену или приостановку санкций в условиях пандемии высказалась также верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.