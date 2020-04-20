Жительница Запорожья, имя которой не указано, заявила, что она едва не пострадала от защитной маски, заказанной через интернет. Фотографии онлайн-объявления и переписки с продавцом обнародовало 20 апреля издание «Голос Запорожья»

Отмечается, что об опасной покупке она сообщила в группе «Запорожье. Отзывы о заведениях». Лучше, чем респираторы. На Украине медикам выдают маски для дайвинга © subbota.ua

«Продавец в интернет-магазине гарантировал полную безопасность и прочные материалы, как для тканевой части маски, так и для так называемых креплений. Как оказалось, крепление и каркас действительно очень крепкие, до такой степени, что разрывают саму маску», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что часть проволоки, которая должна прилегать к переносице, прорвала ткань. Женщина также пожаловалась, что маска не трехслойная, как обещал продавец, а однослойная.