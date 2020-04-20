Отмечается, что об опасной покупке она сообщила в группе «Запорожье. Отзывы о заведениях».
«Продавец в интернет-магазине гарантировал полную безопасность и прочные материалы, как для тканевой части маски, так и для так называемых креплений. Как оказалось, крепление и каркас действительно очень крепкие, до такой степени, что разрывают саму маску», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что часть проволоки, которая должна прилегать к переносице, прорвала ткань. Женщина также пожаловалась, что маска не трехслойная, как обещал продавец, а однослойная.