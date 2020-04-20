Отмечается, что подсудимый нашел номер телефона пострадавшей на соответствующем сайте в интернете. Она предлагала оказание интимных услуг за деньги. Маслов созвонился с ней и договорился о встрече.
«Примерно 8 утра 1 февраля он пришел к ней домой и, зайдя в квартиру, снял кроссовки и куртку. Когда он пошел в ванную, то потерпевшая в это время ушла на кухню. Подсудимый утверждает, что именно в этот момент он решил устроить разбойное нападение, используя складной нож, который у него был с собой», — говорится в материалах дела. Нападавший приставил нож к шее женщины и вынудил ее отдать 1 тыс. гривен (около 3 тыс. рублей), которые лежали в косметичке, и 600 гривен (около 1,8 тыс. рублей), которые лежали в кошельке. Также он украл телефон стоимостью почти 3,5 тыс. гривен (около 10 тыс. рублей).
После совершенных действий подсудимый хотел закрыть потерпевшую на ключ, но та стала оказывать сопротивление. Женщина схватила нож подсудимого и бросилась его догонять, а он, в свою очередь, выбежал на улицу без обуви и куртки, сел в ожидающую его машину такси и уехал.
Подсудимый полностью признал свою вину и сказал, что совершил разбойное нападение на пострадавшую, потому что не думал, что из-за своей деятельности та обратится на него с заявлением в полицию. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.