Житель Запорожья Илья Маслов, которого 29 декабря 2019 года помиловал президент Украины Владимир Зеленский, получил приговор за разбой, за что ранее он неоднократно отбывал сроки в украинских и российских тюрьмах. Об этом говорится в постановлении Оболонского райсуда Киева

Отмечается, что подсудимый нашел номер телефона пострадавшей на соответствующем сайте в интернете. Она предлагала оказание интимных услуг за деньги. Маслов созвонился с ней и договорился о встрече.

«Примерно 8 утра 1 февраля он пришел к ней домой и, зайдя в квартиру, снял кроссовки и куртку. Когда он пошел в ванную, то потерпевшая в это время ушла на кухню. Подсудимый утверждает, что именно в этот момент он решил устроить разбойное нападение, используя складной нож, который у него был с собой», — говорится в материалах дела. Нападавший приставил нож к шее женщины и вынудил ее отдать 1 тыс. гривен (около 3 тыс. рублей), которые лежали в косметичке, и 600 гривен (около 1,8 тыс. рублей), которые лежали в кошельке. Также он украл телефон стоимостью почти 3,5 тыс. гривен (около 10 тыс. рублей). Не провокация ли это? Планы Минюста объявить на Украине «коронавирусную» амнистию натолкнулись на сопротивление © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

После совершенных действий подсудимый хотел закрыть потерпевшую на ключ, но та стала оказывать сопротивление. Женщина схватила нож подсудимого и бросилась его догонять, а он, в свою очередь, выбежал на улицу без обуви и куртки, сел в ожидающую его машину такси и уехал.

Подсудимый полностью признал свою вину и сказал, что совершил разбойное нападение на пострадавшую, потому что не думал, что из-за своей деятельности та обратится на него с заявлением в полицию. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.