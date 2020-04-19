Руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским стало говорить, будто бы без сотрудничества с МВФ в стране не наступит дефолта, потому что опасается принимать необходимый фонду «антибанковский закон». Об этом рассказал политолог Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру

Вадим Карасев: Украина пока не может прекратить отношения с МВФ, но может договориться © скриншот с видео NEWSONE Сергей Марченко заявлял, что без сотрудничества с Международным Валютным Фондом украинской экономике будет очень сложно, но никакого дефолта тем не менее не будет.

«Что касается самого высказывания Марченко, то это такой пробный шар. Зеленский очень рискует, если сейчас примет «антиколомойский» или «антибанковский закон». Поэтому ищут варианты, в том числе показывают МВФ, что, возможно, нужно смягчить позицию в отношении этого закона», — пояснил эксперт.

При этом, по его мнению, министр Марченко прав в том смысле, что не нужно пугать украинцев дефолтом без сотрудничества с МВФ, поскольку фонд заинтересован в том, чтобы Киев регулярно производил выплаты по предыдущим долгам.

«Формула «либо кредит, либо дефолт» — это ложная дилемма. Все разговоры про дефолт — это страшилки. МВФ как кредитор последней инстанции, частные кредиторы и пенсионные фонды США как раз не заинтересованы в дефолте», — подчеркнул Карасев.

Сейчас Киев не готов к тому, чтобы полностью отказаться от сотрудничества с фондом, но он может договориться с кредиторами о выгодной для себя реструктуризации долга и перенести выплату на посткризисное время, заключил собеседник издания.

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