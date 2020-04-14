Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в интервью изданию Украина.ру рассказал, как именно украинским властям следовало бы выстроить отношения с Международным Валютным Фондом в это непростое время

Экономист Дудчак: Дефолт поможет Украине, если она поменяет свою политику © РИА Новости, Нина Зотина - Вадим Юрьевич, министр финансов Марченко ранее заявлял, что без сотрудничества с МВФ Украине будет очень сложно, но никакого дефолта тем не менее не будет. Если это так, то почему Киев продолжает сотрудничать с фондом, и почему фонду так нужна Украина?

— Фонду нужна Украина, чтобы держать в поле зрения различные экономические изменения и держать под контролем платежеспособность государства. Кредитор всегда заинтересован в контроле над должником, иначе должник не сможет платить долги, объявит дефолт или будет проводить политику, которая ухудшит его платежеспособность, и он не сможет выплачивать проценты по долгам.

Что касается самого высказывания Марченко, то это такой пробный шар. Зеленский очень рискует, если сейчас примет «антиколомойский» или «антибанковский закон». Поэтому ищут варианты, в том числе показывают МВФ, что, возможно, нужно смягчить позицию в отношении этого закона.

Но где-то Марченко прав, потому что ни МВФ, ни частные кредиторы не заинтересованы в дефолте. Тогда надолго приостановится перспектива выплаты долгов, а никто не хочет терять свои деньги. Держать на контроле — это да, использовать формы долговой зависимости — это да. Но потерять деньги никто не хочет.

Формула «либо кредит, либо дефолт» — это ложная дилемма. Все разговоры про дефолт — это страшилки. МВФ как кредитор последней инстанции, частные кредиторы и пенсионные фонды США как раз не заинтересованы в дефолте.

Для них самый идеальный вариант — когда идут регулярные выплаты по процентам за предыдущий долг и набираются другие долги. Это просто мечта кредитора. Но, для того чтобы не потерять деньги и не допустить дефолт, они иногда идут на реструктуризацию.

Другое дело, какая реструктуризация. В 2015 году Яресько провела реструктуризацию не очень выгодную для Украины. И частные кредиторы, такие как компания Franklin Templeton, один из больших держателей украинского долга, на это согласились.

Так что тут Марченко где-то прав, не надо пугать дефолтом. Хотя МВФ заинтересован в том, чтобы регулярно производились выплаты по предыдущим долгам, фонд вряд ли допустит дефолт по суверенному долгу Украины.

- Если Украина все же отважится не дефолт, сможет ли он принести облегчение экономики?

— Не отважится. Для того чтобы пойти дефолт (по примеру России конца 90-х), нужно, чтобы были незагруженные мощности, оборудование, технологии, заводы и рабочие места, дабы они получили заказ и увеличился промышленный экспорт.

Но сейчас, во-первых, таких мощностей в Украине намного меньше, а во-вторых, спрос в мире упал на фоне кризиса. Кто будет потреблять? Надо же не просто произвести продукцию, а продать. Это не говоря уже о политической ситуации.

Вряд ли Зеленский на это пойдет, потому что резкий обвал национальной валюты приведет к падению власти. Избиратели очень чувствительны к колебаниям национальной валюты относительно доллара. Это не только политическое измерение, но и финансовое.

Это будет означать падение власти, и Зеленский на это не пойдет. А вот переговоры с МВФ по реструктуризации долга вполне возможны.

- Если Киев все же решит разорвать сотрудничество с фондом, какие шаги в экономике он должен предпринять в первую очередь?

— Нет, разрывать отношения не надо. Надо с ними договориться, чтобы перенести выплату долгов на посткризисное время. Вот и все. У Украины не настолько мощная экономика и нет столько внутренних ресурсов, чтобы полностью разорвать с ними отношения. Надо просто вырваться из этой долговой ловушки и выстроить с фондом более прагматичные и рациональные отношения.