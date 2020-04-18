Нескучный эфир: футбольный комментатор из России поделился с украинским журналистом желанием свести команды двух стран на Евро-2020

«Гость эфира традиционно рассказал, как его убрали с ведущих каналов РФ за политику. Кисло сморщился, рассказывая о "Матч ТВ", существующем на деньги "Газпрома", впрочем, не удержался и предложил себя в качестве комментатора, скажем, игр Бундеслиги», — говорится в посте.
Оказалось, что Андронов хочет, чтобы сборные Украины и России пересеклись на Евро-2020, пусть и в следующем году. Никакого матча примирения ему не надо, а вот сравнить тренеров, игроков, стили двух команд интересно.
«Алексей полтора часа демонстративно пил в эфире пиво, льстил киевскому "Динамо", поносил Владимира Соловьева, подмазывался к авторитету Василия Уткина. В общем, нескучная вышла программа. Комплименты Виктору Вацко, он был максимально деликатен», — отметили в материале.