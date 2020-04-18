Нескучный эфир: футбольный комментатор из России поделился с украинским журналистом желанием свести команды двух стран на Евро-2020

Украинский журналист Виктор Вацко в рамках своего авторского проекта пообщался с российским комментатором (всегда недовольным своей страной) Алексеем Андроновым. Об этом 18 апреля сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

Коронавирус. Украинский футбол понес первую потерю © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк говорится в посте.

Оказалось, что Андронов хочет, чтобы сборные Украины и России пересеклись на Евро-2020, пусть и в следующем году. Никакого матча примирения ему не надо, а вот сравнить тренеров, игроков, стили двух команд интересно.

«Алексей полтора часа демонстративно пил в эфире пиво, льстил киевскому "Динамо", поносил Владимира Соловьева, подмазывался к авторитету Василия Уткина. В общем, нескучная вышла программа. Комплименты Виктору Вацко, он был максимально деликатен», — отметили в материале.