Коронавирус подкосил командующего Нацгвардией Украины

«У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана сегодня подтвержден положительный тест на коронавирус. Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное», — написал Геращенко.
Он отметил, что Балан находится на самоизоляции, а все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.
«Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме. Обязанности командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель — генерал-лейтенант Владимир Кондратюк», — добавил замглавы МВД.