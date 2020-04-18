Коронавирус подкосил командующего Нацгвардией Украины

У командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана подтвердили заболевание коронавирусом. Об этом 17 апреля сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Он отметил, что Балан находится на самоизоляции, а все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.

«Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме. Обязанности командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель — генерал-лейтенант Владимир Кондратюк», — добавил замглавы МВД.