«У Украины не было такой истории, как Союзное государство. Да, его можно критиковать, критика эта объективна, но нельзя списывать со счетов те достижения, которые уже есть. Сейчас мы стоим перед определенным испытанием и для СГ, и для ЕАЭС. Вопрос, как мы из него выйдем, пока остаемся открытым», — отметил Лущ.
По его словам, украинские элиты в большинстве своем остаются русофобскими и прозападными, а в стране завершился геополитический разворот, который долгое время шел внутри государства и активно поддерживался извне.