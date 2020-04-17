«У Украины не было такой истории, как Союзное государство. Да, его можно критиковать, критика эта объективна, но нельзя списывать со счетов те достижения, которые уже есть. Сейчас мы стоим перед определенным испытанием и для СГ, и для ЕАЭС. Вопрос, как мы из него выйдем, пока остаемся открытым», — отметил Лущ.

Белорусский эксперт Лущ: Если Москва и Минск не отбросят амбиции, то проиграют глобальную гонку
Белорусский эксперт Лущ: Если Москва и Минск не отбросят амбиции, то проиграют глобальную гонку
© пресс-служба ГИ "Союз"
По его словам, украинские элиты в большинстве своем остаются русофобскими и прозападными, а в стране завершился геополитический разворот, который долгое время шел внутри государства и активно поддерживался извне.