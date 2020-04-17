Достижения Союзного государства позволили подавить русофобию в Белоруссии, считает сопредседатель российско-белорусской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«У Украины не было такой истории, как Союзное государство. Да, его можно критиковать, критика эта объективна, но нельзя списывать со счетов те достижения, которые уже есть. Сейчас мы стоим перед определенным испытанием и для СГ, и для ЕАЭС. Вопрос, как мы из него выйдем, пока остаемся открытым», — отметил Лущ.