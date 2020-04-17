В Киеве бывший танкист и ветеран так называемой антитеррористической операции в Донбассе стал жертвой нападения неизвестных, которые сняли избиение на видео. Об этом стало известно со слов родственника потерпевшего Виктора Симончука Андрея Пархоменко, который 16 апреля опубликовал соответствующий пост на своей странице в Facebook

Отмечается, что двое молодых людей нанесли мужчине несколько ударов в голову, а затем избили его ногами.

«Били долго, по показаниям, около 10 минут. После тупого удара в голову Витя без сознания упал на землю, а они продолжили бить ногами по голове и всему телу. И додумались все это снимать на камеру», — написал он.

Скорую помощь к мужчине вызвал прохожий. Бригада медиков увезла Симончука в 17-й больницу Киева, однако врачи отказывались принимать пострадавшего, мотивируя это тем, что мужчина похож на бомжа. В итоге без вещей, телефона и денег он самостоятельно дошел домой. Атошники вынудили водителя маршрутки в Николаеве ползать на коленях © РИА Новости, Александр Кожохин | Перейти в фотобанк

Также, по данным Пархоменко, на следующий день родственники отвезли его в стационар, где врачи диагностировали «перелом ребра, пальца, многочисленные гематомы и выбитый зуб».

В 2015 году Симончук получил награду — орден Богдана Хмельницкого третьей степени.