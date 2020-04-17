Отмечается, что двое молодых людей нанесли мужчине несколько ударов в голову, а затем избили его ногами.
«Били долго, по показаниям, около 10 минут. После тупого удара в голову Витя без сознания упал на землю, а они продолжили бить ногами по голове и всему телу. И додумались все это снимать на камеру», — написал он.
Скорую помощь к мужчине вызвал прохожий. Бригада медиков увезла Симончука в 17-й больницу Киева, однако врачи отказывались принимать пострадавшего, мотивируя это тем, что мужчина похож на бомжа. В итоге без вещей, телефона и денег он самостоятельно дошел домой.
Также, по данным Пархоменко, на следующий день родственники отвезли его в стационар, где врачи диагностировали «перелом ребра, пальца, многочисленные гематомы и выбитый зуб».
В 2015 году Симончук получил награду — орден Богдана Хмельницкого третьей степени.