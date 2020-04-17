Министры обороны стран НАТО обсудили реагирование Альянса на дезинформационные атаки на фоне пандемии COVID-19. Об этом на днях сообщила пресс-служба Минобороны Литвы

США обвинили Россию в масштабной кампании по дезинформации о коронавирусе © REUTERS, TS/PKP | REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк Раймундаса Кароблиса, с самого начала пандемии фиксируются попытки распространять дезинформацию, чтобы подорвать доверие к решениям, принятым государствами в отношении управления распространением коронавируса.

«Войска союзников также нередко становятся жертвами коронафейков, поэтому мы считаем необходимым продолжать укреплять сотрудничество между НАТО и ЕС, особенно в области устойчивости гражданского населения, возможностей военной мобильности и стратегических коммуникаций», — заявил министр.

Ранее президенты стран Балтии уже высказывались относительно необходимости уделять больше внимания борьбе с дезинформацией. При этом глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявлял, что ведомство якобы наблюдает попытки России посеять панику в связи с эпидемией, а также видит активизацию усилий Москвы по «дезинформированию» общества. Никаких конкретных примеров он не приводил.

Москва все обвинения отвергает. Многие эксперты считают, что западные страны используют истерию вокруг «российской угрозы» как прикрытие для реализации собственных планов, в частности для стягивания к границам РФ вооружений и контингентов НАТО.