Недавний обмен удерживаемыми лицами между Киевом и народными республиками Донбасса стал очередным шагом на пути к полному прекращению огня. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Антониу Гуттереша Стефана Дюжаррика, передает 17 апреля РИА Новости

Обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной. Фоторепортаж © REUTERS, Alexander Ermochenko

Генсек ООН приветствовал взаимное освобождение пленных.

«Эта важная гуманитарная акция в преддверии православной Пасхи послужит позитивным шагом на пути к дальнейшему прогрессу, включая постоянное прекращение огня, в соответствии с его глобальным призывом, а также к дальнейшему разведению сил и беспрепятственному гуманитарному доступу через линию соприкосновения», — говрится в заявлении.

Предыдущий обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Украиной произошел 29 декабря прошлого года. Тогда украинские власти передали ДНР и ЛНР 124 человека, а на подконтрольные Киеву территории вернулись 76 человек.