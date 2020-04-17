Киев и Донбасс обменялись заключенными в четверг, 16 апреля. Донецк и Луганск получили 10 и 7 человек соответственно, а Киев в общей сложности 20 человек. Процедура обмена проходила под Горловкой н КППВ «Майорск» и возле города Счастье.
Генсек ООН приветствовал взаимное освобождение пленных.
«Эта важная гуманитарная акция в преддверии православной Пасхи послужит позитивным шагом на пути к дальнейшему прогрессу, включая постоянное прекращение огня, в соответствии с его глобальным призывом, а также к дальнейшему разведению сил и беспрепятственному гуманитарному доступу через линию соприкосновения», — говрится в заявлении.
Предыдущий обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Украиной произошел 29 декабря прошлого года. Тогда украинские власти передали ДНР и ЛНР 124 человека, а на подконтрольные Киеву территории вернулись 76 человек.