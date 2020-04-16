Зеленский ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
«Также Владимир Зеленский будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротными-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — говорится в сообщении.
Как сообщил накануне журналист Виталий Глагола, по его информации, Зеленский должен был представлять Алексея Петрова в качестве председателя Закарпатской облгосадминистрации, но «что-то не сложилось, или закрались сомнения относительно кандидатуры».
Петров занимал должность начальника Управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года.