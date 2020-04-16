Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область, где ознакомится с учениями военных. Об этом 16 апреля сообщается на сайте главы государства

Зеленский ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. «Был запрос, он попал на волну». Владимир Фесенко рассказал, как Зеленский стал президентом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Также Владимир Зеленский будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с ротными-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — говорится в сообщении.

Как сообщил накануне журналист Виталий Глагола, по его информации, Зеленский должен был представлять Алексея Петрова в качестве председателя Закарпатской облгосадминистрации, но «что-то не сложилось, или закрались сомнения относительно кандидатуры».

Петров занимал должность начальника Управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года.