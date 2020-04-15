Европейский союз выдвинул европейскую «дорожную карту», где определил три критерия для снятия карантинных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии 15 апреля

Союз рушимый: коронавирус вскрыл слабые места Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Урсулы фон дер Ляйен, рекомендации, содержащиеся в «дорожной карте» по снятию ограничений, представлены для стран-членов ЕС.

«Наши рекомендации сосредоточены на трех главных предварительных условиях: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения, а также способности надзора и мониторинга», — отметила фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что презентация «дорожной карты» не является сигналом, что карантинные ограничения уже можно снимать, и добавила, что в ЕС рекомендуют постепенное снятие ограничений с последующим мониторингом каждого действия.

При этом страны-члены смогут самостоятельно определить, как оценивать соответствие каждому из критериев.

Ранее официальная представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что 90% всех новых случаев заражения коронавирусом приходится на страны Европы и США.

По последним данным, в мире зафиксировано почти 2,02 миллиона случаев заболевания COVID-19, из которых 127,6 тысяч стали летальными.