В двух закрытых на карантин городах Казахстана – Нур-Султане и Алма-Ате – с 20 апреля возобновят работу промышленные и строительные предприятия, нотариусы и ряд других организаций. Об этом в среду, 15 апреля, сообщила пресс-служба премьер-министра республики

Согласно пресс-релизу, в Нур-Султане деятельность возобновят промышленные предприятия, компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины, компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения, автосалоны, СТО, автомойки, магазины автозапчастей, химчистки, ремонт оргтехники.

Кроме того, с 9:00 до 16:00 с допуском 50% от штатной численности разрешат работать банкам второго уровня. Нотариусы смогут работать под запись.

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В Алма-Ате снова начнут работать промышленные предприятия, компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные оптовые рынки строительных материалов. Нотариусам также будет позволено работать по предварительной записи. Также откроется одно отделение Центра обслуживания населения (ЦОН) исключительно для обслуживания бизнеса.

Власти Нур-Султана и Алма-Аты определят конкретный перечень работающих предприятий и точное количество их сотрудников, время работы и способы доставки.

Кроме того, премьер-министр Казахстана также поручил обеспечить беспрепятственный допуск фермеров к полевым работам с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических норм, а также внедрить единый порядок пропуска машин поставщиков сельхозтоваров.

Согласно последним данным, в Казахстане зафиксировано 1275 случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались, 203 выздоровели.