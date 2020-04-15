Исследователи из Литовского университета наук о здоровье (LSMU) и Литовского энергетического института (LEI) объединились в инициативную группу United4Health.lt и разработали модель, прогнозирующую распространение заболевания в Литве при условии эффективности карантина.
Пик заболеваемости COVID-19, по мнению исследователей, придется на 24 апреля, а конец эпидемии прогнозируется на конец мая. Число заражений на момент пика достигнет 1100 — 1500 человек, а всего в стране коронавирусом заболеют около двух тысяч людей.
По прогнозам число летальных исходов в Литве не превысит 50.
Согласно последним данным, в Литве коронавирус выявили у 1091 человека, 29 пациентов скончались, 138 выздоровели.