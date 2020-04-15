Литовские эпидемиологи и эксперты по математическому моделированию спрогнозировали пик и конец эпидемии коронавируса в стране. Об этом в среду, 15 апреля, сообщило издание Sputnik Литва

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк объединились в инициативную группу United4Health.lt и разработали модель, прогнозирующую распространение заболевания в Литве при условии эффективности карантина.

Пик заболеваемости COVID-19, по мнению исследователей, придется на 24 апреля, а конец эпидемии прогнозируется на конец мая. Число заражений на момент пика достигнет 1100 — 1500 человек, а всего в стране коронавирусом заболеют около двух тысяч людей.

По прогнозам число летальных исходов в Литве не превысит 50.

Согласно последним данным, в Литве коронавирус выявили у 1091 человека, 29 пациентов скончались, 138 выздоровели.