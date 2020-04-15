В 2014 году Александр Ходаковский организовал экскурсию в занятый ополченцами Славянск для нынешнего начальника Центра специальных операций СБУ Александра Устименко. Об этом сам экс-глава Совбеза ДНР, бывший начальник отдела Центра специальных операций «А» СБУ по Донецкой области рассказал в интервью изданию Украина.ру

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«Благодаря проведенной мной "разьяснительной" работе, включавшей экскурсию в занятый ополченцами Славянск, чтобы продемонстрировать, что украинскому спецназу предстоит не специальная, а войсковая операция, к которой они не готовы, Устименко убедил других командиров сводной группы отказаться от штурма», — рассказал Ходаковский.

Затем Устименко привел киевское управление прямо в засаду под Семеновкой, где погибло двое сотрудников украинской «Альфы»

По словам собеседника издания, это было сделано специально, чтобы пролилась кровь и лояльное первоначально отношение превратилось в ненависть.

Полностью интервью можно прочитать здесь.