«Спусковой крючок войны в Донбассе». Как начиналась «славянская экспедиция»
«Спусковой крючок войны в Донбассе». Как начиналась «славянская экспедиция»
Тогда Устименко командовал сводной боевой группой офицеров украинского ЦСО из 240 человек, которая дислоцировалась на запасном аэродроме в Краматорске.

«Благодаря проведенной мной "разьяснительной" работе, включавшей экскурсию в занятый ополченцами Славянск, чтобы продемонстрировать, что украинскому спецназу предстоит не специальная, а войсковая операция, к которой они не готовы, Устименко убедил других командиров сводной группы отказаться от штурма», — рассказал Ходаковский.

Затем Устименко привел киевское управление прямо в засаду под Семеновкой, где погибло двое сотрудников украинской «Альфы»

По словам собеседника издания, это было сделано специально, чтобы пролилась кровь и лояльное первоначально отношение превратилось в ненависть.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 

 

 