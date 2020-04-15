Тогда Устименко командовал сводной боевой группой офицеров украинского ЦСО из 240 человек, которая дислоцировалась на запасном аэродроме в Краматорске.
«Благодаря проведенной мной "разьяснительной" работе, включавшей экскурсию в занятый ополченцами Славянск, чтобы продемонстрировать, что украинскому спецназу предстоит не специальная, а войсковая операция, к которой они не готовы, Устименко убедил других командиров сводной группы отказаться от штурма», — рассказал Ходаковский.
Затем Устименко привел киевское управление прямо в засаду под Семеновкой, где погибло двое сотрудников украинской «Альфы»
По словам собеседника издания, это было сделано специально, чтобы пролилась кровь и лояльное первоначально отношение превратилось в ненависть.
Полностью интервью можно прочитать здесь.