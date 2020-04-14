Во вторник, 14 апреля, спецслужбы Украины задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Среди тех, кто контактировал с Шайтановым, СБУ называет Александра Ходаковского, экс-главу Совбеза ДНР, а до этого бывшего начальником отдела Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины по Донецкой области. Вот что он рассказал Украине.ру сам

- Александр Сергеевич, мы знаем, что при президенте Порошенко на Украине регулярно вспыхивали шпионские скандалы. Но эти дела, в основном, оканчивались ничем. Как в случае с переводчиком Гройсмана Ежовым. По вашим оценкам, изменилась ли СБУ и специфика её работы при Зеленском? Можно ли ждать реальных результатов, а не «показухи»?

— СБУ, как и любая спецслужба с историей — это сложный и закрытый организм. Мы должны понимать, что с точки зрения традиций и методологии СБУ является наследницей КГБ, но адаптированной к современным реалиям. До майданных событий можно было порой слышать саркастичные выражения: ООО "СБУ", ООО "МВД", — это во многом говорит о качестве и состоянии. В силу этой сложности даже полная смена руководства ведомства иногда может никак не отразиться на деятельности органа, потому что тело органа — это оперативный и агентурный аппарат, который работает "на земле". А такие невыразительные руководители, как Зеленский, тем более имеют мало шансов внести серьезные изменения в подходы, приемы и методы, потому что подбирать на руководящие должности будут тех, кто не сильнее их самих. Поэтому настоящие успехи — большая редкость, — что вынуждает для имитации бурной деятельности и формирования нужного политического фона прибегать к профанациям. Происки Шайтанова. СБУ нашла среди своих генералов агента Москвы. ФОТО ареста © Facebook, Служба безпеки України

- Может ли эта спецоперация с Шайтановым быть элементом отвлечения внимания? Есть ли у вас объяснение, почему её провели именно сейчас?

— Проведенная "спецоперация" по задержанию Шайтанова уже подается так, что не выдерживает никакой критики. Даже то, что увидело свет благодаря официальным источникам, опиравшимся на информацию пресс-службы СБУ, грешит явным подлогом. Например, Шайтанов никогда не руководил штурмовой группой во время майдана — он возглавлял учебно-методическое управление. А руководил штурмовой группой нынешний начальник Центра специальных операций СБУ Александр Устименко. И именно с Устименко я имел контакты в апреле 2014 года, а не с Шайтановым, которого не видел еще с майданных времен. Тогда Устименко возглавлял сводную боевую группу офицеров украинского ЦСО в количестве примерно двести сорок человек, дислоцировавшихся на запасном аэродроме в Краматорске. Корнилов об аресте генерала СБУ Шайтанова: Зеленскому нужна своя «ночь длинных ножей», и, возможно, он ее уже начал © РИА Новости, Владимир Трефилов

Благодаря проведенной мной "разьяснительной" работе, включавшей экскурсию в занятый ополченцами Славянск, чтобы продемонстрировать, что украинскому спецназу предстоит не специальная, а войсковая операция, к которой они не готовы, Устименко убедил других командиров сводной группы отказаться от штурма. Как мы знаем, они снялись с места дислокации и вернулись к местам постоянного базирования. Причем, если начальник Кременчужского подразделения повел своих в обход Славянска, то Устименко привел киевское управление прямо в засаду под Семеновкой, где погибло двое сотрудников украинской «Альфы», и у нас есть теперь основания думать, что это было сделано специально, чтобы пролилась кровь и лояльное первоначально отношение превратилось в ненависть.

- Сразу после громких политических убийств или других громких преступлений первые лица силовиков — Луценко, Аваков, Турчинов и другие — сразу же заявляли о «русском следе» и «руке Кремля». Но после расследований эта версия тут же отметалась. Возможно ли повторение ситуации сейчас? Не кажется ли вам, в свете уже сказанного вами, что дело Шаманова является признаком глубокого кризиса главной спецслужбы Украины, которая идет по пути фабриковании дел и сведений в угоду политической конъюнктуре?

— Взвесьте все факты — и делайте выводы, кому и зачем выгодно подтасовывать факты, навешивая на лицо из команды Порошенко несуществующие обстоятельства. Одно могу сказать: дело, изобилующее такими недостоверными фактами, может в целом быть полностью сфабрикованным.