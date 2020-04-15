В армянском и азербайджанском обществе протестный потенциал в целом выше, чем в Грузии. Об этом рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Политолог Сихарулидзе: Случай с коронавирусом показал, кто в Грузии босс © Sputnik /Vladimir Umikashvili

В этой стране, указал эксперт, существует одна политическая система, которую многие называют коррумпированной, парламент не отражает настроения и половины населения, при этом там невозможно строить даже нормальное протестное движение.

«Потом можно вспомнить Армению. Там была «бархатная революция», но Никол Пашинян никаких прорывов, как и следовало ожидать, не добился. Но у него пока есть вотум доверия, пока народ снова не начнет думать, куда нужно идти», — констатировал Сихарулидзе.

В Грузии тоже есть протестные настроения, но жители страны добились того, что можно протестовать против чего угодно, добавил политолог.

В Грузии политические движения стали святым Граалем, поэтому любая попытка ущемлять эти права протеста вызывает очень сильную реакцию общества, но в армянском и азербайджанском обществе протестный потенциал выше, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.