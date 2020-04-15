По его мнению, в Азербайджане протестный потенциал намного мощнее, чем в других странах, потому что там ситуация никуда не двигается.
В этой стране, указал эксперт, существует одна политическая система, которую многие называют коррумпированной, парламент не отражает настроения и половины населения, при этом там невозможно строить даже нормальное протестное движение.
«Потом можно вспомнить Армению. Там была «бархатная революция», но Никол Пашинян никаких прорывов, как и следовало ожидать, не добился. Но у него пока есть вотум доверия, пока народ снова не начнет думать, куда нужно идти», — констатировал Сихарулидзе.
В Грузии тоже есть протестные настроения, но жители страны добились того, что можно протестовать против чего угодно, добавил политолог.
В Грузии политические движения стали святым Граалем, поэтому любая попытка ущемлять эти права протеста вызывает очень сильную реакцию общества, но в армянском и азербайджанском обществе протестный потенциал выше, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.