Введение режима ЧП в Киргизии из-за пандемии может быть эффективным только в том случае, если государство полностью берёт на себя обеспечение населения самым необходимым, чего пока нет. Об этом рассказал гендиректор аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» (Киргизия) Дмитрий Орлов в интервью изданию Украина.ру

Политаналитик Орлов из Киргизии: в борьбе с вирусом у нас не вышло баланса между кнутом и пряником © Sputnik / Жоомарт Ураимов

Поэтому, отметил эксперт, в вопросе соблюдения введенных государством запретов от эффективности и управляемости силовых структур зависит далеко не всё, поскольку милиция не обязана кормить население, оставшееся без средств к существованию.

«В таких условиях, трудно обеспечить сознательность общества, о которой вы говорите. Кто поручится, что, когда у людей кончатся продукты и деньги на них, они не начнут нарушать карантин массово?» — задается вопросом Орлов.

По его словам, нарушители комендантского часа есть, и к ним применяют разные меры воздействия, но при несогласованности действий во властных структурах, чем дольше продлится режим чрезвычайного положения, тем менее лояльным к власти будет население к его концу.

Разумного баланса кнута и пряника, как это, по идее, должно быть во время ЧП, в Киргизии достичь не удалось, заключил собеседник издания.

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