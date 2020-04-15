По состоянию на 14 апреля в Киргизии зафиксировано 430 случаев заражения коронавирусом, 5 случаев смерти и 71 случай выздоровления. Население страны составляет 6,4 млн человек.
Поэтому, отметил эксперт, в вопросе соблюдения введенных государством запретов от эффективности и управляемости силовых структур зависит далеко не всё, поскольку милиция не обязана кормить население, оставшееся без средств к существованию.
«В таких условиях, трудно обеспечить сознательность общества, о которой вы говорите. Кто поручится, что, когда у людей кончатся продукты и деньги на них, они не начнут нарушать карантин массово?» — задается вопросом Орлов.
По его словам, нарушители комендантского часа есть, и к ним применяют разные меры воздействия, но при несогласованности действий во властных структурах, чем дольше продлится режим чрезвычайного положения, тем менее лояльным к власти будет население к его концу.
Разумного баланса кнута и пряника, как это, по идее, должно быть во время ЧП, в Киргизии достичь не удалось, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.