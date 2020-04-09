Гендиректор аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» (Киргизия) Дмитрий Орлов в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько республике удается справляться с пандемией коронавирусом, а также поделился своим мнением о других проблемах страны

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк - Дмитрий, руководство Киргизии установило жесткие карантинные меры вплоть до комендантского часа. Насколько государству удается следить за соблюдением этих запретов, и насколько сознательно общество?

— Эффективными эти запреты могут быть только в одном случае: если государство полностью берёт на себя обеспечение населения самым необходимым. Здесь от эффективности и управляемости силовых структур зависит кое-что, но далеко не всё.

Милиция не обязана кормить население, оставшееся без средств к существованию. В таких условиях, трудно обеспечить сознательность общества, о которой вы говорите. Кто поручится, что, когда у людей кончатся продукты и деньги на них, они не начнут нарушать карантин массово?

Безусловно, нарушители комендантского часа есть, и к ним применяют разные меры воздействия. Но при несогласованности действий во властных структурах, чем дольше продлится режим чрезвычайного положения, тем менее лояльным к власти будет население к его концу. Разумного баланса кнута и пряника, как это, по идее, должно быть во время ЧП, в Кыргызстане как-то не случилось.

- По прогнозам поступления от трудовых мигрантов в этом году сократятся на 15%. Насколько серьезно это отразится на экономике и социальном самочувствии граждан?

— Конечно, поступления мигрантов составляют треть ВВП Кыргызстана. Порой они даже превышают общие доходы госбюджета. Но куда конкретно уходят эти деньги в Кыргызстане? В 2018 году Нацбанк Кыргызстана изучил данные опроса 2800 семей, и выяснил, что три четверти получателей переводов мигрантов тратят на потребительские товары — еду, одежду, предметы быта.

Эти деньги тратят так же на торжества по всяким поводам — тои, в переводе с кыргызского языка. Известны случаи, когда за счёт переводов мигрантов выплачивались проценты по взятым ранее кредитам.

Два года назад в Нацбанке сказали, что потребление стимулирует экономику. То есть, помогает местным производителям продать больше продукции. Но дело в том, что на заработки мигрантов покупают далеко не только кыргызские продукты, но и импортные. Причём больше — именно последних.

Ну а в своё дело или ценные бумаги вкладываются всего 0,3% получателей переводов. В общем, сокращение переводов от мигрантов ставит перед их получателями вопрос: что важнее — «желудок» или традиции?

- Говорят, будто бы Киргизии не уделялось должного внимания даже в советское время, а сейчас социально-экономическая ситуация и без того плоха. Так ли это?

- А что такое «должное внимание»? Это когда тебя носят на руках и меняют подгузники? В советское время каждая республика СССР получала дотации из Союзного центра в строгом соответствии с потребностями каждой республики и её особенностями.

В Советской Киргизии на момент распада СССР были заводы, фабрики, колхозы и совхозы, которые давали Союзу 0,5% его ВВП. При этом, Киргизская ССР больше потребляла, чем производила — как и все остальные республики: кроме РСФСР и Белорусской ССР.

Когда СССР распался, тогдашние правители Кыргызстана, вместо того, чтобы перестроить промышленность на потребности республики, попросту её уничтожили. Исходя из рекомендаций Всемирного банка.

- То есть, экономическая политика центра в отношении Киргизии не отличалась от политики в отношении других республик? Или из Киргизии в принципе не собирались делать нечто большее, чем, дотационный регион?

— Еще раз. В советское время только две республики производили больше, чем потребляли: РСФСР и Белорусская ССР. Во всех остальных потребление превышало производство, где-то больше, где-то меньше. Так или иначе на дотациях все сидели.

Киргизская СССР производила очень много разной продукции, в том числе и электродвигатели. Я до армии работал на заводе «Киргизэлектродвигатель», который поставлял продукцию в 36 стран мира. Я это помню очень хорошо.

Фейки и антифундаментализм. Политолог Грозин об особенностях пандемии коронавируса в Средней Азии © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Что касается дотаций, то условно говоря из каждых заработанных трех рублей два рубля оставались в РСФСР, а остальное шло на дотации.

- Какова в стране ситуация с русским языком, как себя чувствуют этнические русские?

- Русский язык по Конституции Кыргызстана является официальным. Другое дело, что сокращается количество его носителей. Однако возникающий вакуум далеко не всегда заполняет кыргызский язык. Всё больше его заполняют английский, турецкий и арабский языки.

Пока что русский язык поддерживает только память об общем советском прошлом, но это не будет длиться вечно. Потому что через 10 лет вырастет уже второе поколение, для которого Россия — это просто большая страна на карте Евразии.

Это положение вряд ли исправит даже членство Кыргызстана в ЕАЭС, потому что он — больше про деньги, чем про духовность.

Что касается этнических русских, то их положение — ничем не лучше положения этнических кыргызов и прочих народов Кыргызстана.

Что касается межнациональных отношений, то безусловно, среди очень малой — подчеркну это особо — части кыргызов имеются антирусские настроения. Но идиотов и отморозков хватает у любого народа.

В основном кыргызы относятся к другим народам так, как те относятся к ним. Согласитесь, кого-то ненавидеть, и ждать от него в ответ дружелюбия — как минимум, странно.

- Поможет ли пандемия изменить ситуации последних лет, когда каждая смена президента в стране сопровождается большим скандалом?

— По правде говоря, не каждая смена президента сопровождалась большим скандалом. Ни Роза Отунбаева, ни Алмазбек Атамбаев не стали цепляться за должности, и передали власть мирно. А то, что они якобы чего-то там хотели — влажные фантазии их оппонентов и не более того. В политике надо всегда судить по результату.

Что касается пандемии, то она, конечно, влияет на общественные настроения — из-за «сопутствующего ущерба» в виде чрезвычайного положения. И тут всё будет зависеть от того, с чем Кыргызстан выйдет из карантина. То есть, от способности власти контролировать ситуацию, в том числе — в экономике и социальной сфере. А поводов для её свержения в Кыргызстане с 1991 года — хоть отбавляй.

- А сможет ли сама элита сплотиться вокруг общей беды, договориться и в будущем обеспечивать мирный транзит власти?

— Сейчас судя по всему нет. Да, отдельные бизнесмены какую-то разовую помощь оказали (раньше и такого не было), но власть уступать никто не собирается. У нас каждый сам по себе: народ сам по себе, власть сама по себе. Народ хочет жить при социализме, элита хочет жить при капитализме.

— Как пандемия повлияет на внешнюю политику Бишкека (отношения с Китаем, с Россией, с США, другими постоветскими среднеазиатскими странами)?

— Естественно, Кыргызстан кому-то, ни кто-то Кыргызстану войны объявлять не будет. Что до остального, то основные «центры силы», по мере своих возможностей, помогают Кыргызстану, несмотря на собственные трудности. То же самое — и с соседями Кыргызстана по региону.

— А Киргизия сама к какому из этих центров силы склоняется?

— Больше всего к России, но это только за счет общего советского прошлого. Пока Россия только на этом выезжает. На подходе уже второе поколение, для которых, повторюсь, Россия — это только точка на карте. Тут России предстоит системно работать, но этой системной работы пока не видно.

Сейчас есть ЕАЭС, но это больше не про идеологию, а про деньги. Это объединение сейчас держится за счет того, что в России работает большое количество мигрантов. Да, Россия оказывает какую-то помощь деньгами, долги списывает. Но политика должна заключаться не только в списании долгов, написании учебников и организации концертов. Они — концерты — конечно, хороши, но это работает максимум два-три дня: только для тех, кто там там побывал.

Системной работы пока не видно. Еще ошибка России состоит в том, что в отличие от американцев она работает только с действующей властью, а США работает еще и с оппозицией. Потому что как: сегодня у тебя есть эта власть, а завтра ты ее раз — и потерял.

Делать ставку только на действующую власть — глупо. Американцы это знают, и поэтому у них получается лучше. Они исходят не из принципа морали, а из принципа эффективности. Если для них эффективно уничтожить 10 тысяч человек, они сделают это, не колеблясь.