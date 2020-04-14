На вопрос президента, когда именно остановится горение в зоне отчуждения, Чечеткин ответил, что пожара уже нет. По его словам, дождь, который прошел на территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.
«В целом вчера пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Радиационный фон в зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается», — сообщил Чечеткин.
Пожар не коснулся военных складов боеприпасов, объекта «Укрытие», распределительной электростанции ЧАЭС и хранилища с радиоактивными отходами.