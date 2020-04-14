Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее. Об этом 14 апреля сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин президенту Владимиру Зеленскому, сообщается на сайте главы государства

Проклятье Ирины Фарион: почему горит Чернобыль © AP, Yaroslav Yemelianenko «В целом вчера пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Радиационный фон в зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается», — сообщил Чечеткин. Пожар не коснулся военных складов боеприпасов, объекта «Укрытие», распределительной электростанции ЧАЭС и хранилища с радиоактивными отходами.