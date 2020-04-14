Больше половины украинцев ограничили выход из дома во время карантина, но в целом каждый десятый этот карантин нарушает. Об этом говорится в опросе 14 апреля, который провела группа «Рейтинг»

Глава ЦИК Украины назвал единственную возможную причину переноса выборов, и это не карантин © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщении.

Также отмечается, что чаще о полном самоограничении говорили жители западных и центральных регионов, в частности, женщины и представители старшей возрастной группы.

Несмотря на карантин, 19% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 29% — один раз в день. В то же время 42% заявили, что выходят только раз в несколько дней, и 10% стараются не выходить вообще.

Опрос провели 10-12 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опросили 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью не более 2,2%.