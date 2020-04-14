«Более половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть отметили, что соблюдают частичные ограничения. Лишь каждый десятый сказал, что не придерживается карантина. За последние две недели показатели не изменились», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что чаще о полном самоограничении говорили жители западных и центральных регионов, в частности, женщины и представители старшей возрастной группы.
Несмотря на карантин, 19% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 29% — один раз в день. В то же время 42% заявили, что выходят только раз в несколько дней, и 10% стараются не выходить вообще.
Опрос провели 10-12 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опросили 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью не более 2,2%.